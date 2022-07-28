День финансов: возобновление приватизации, гарантии для поляков в Украине, продажа новой марки «Доброго вечора, ми з України!» — Finance.ua

День финансов: возобновление приватизации, гарантии для поляков в Украине, продажа новой марки «Доброго вечора, ми з України!» Сегодня 17:50

В четверг, 28 июля, Верховная Рада приняла следующие важные решения:

Возобновление приватизации в Украине. Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7451 об Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7451 об упрощении приватизации , в том числе для содействия релокации предприятий. К тому же законопроект № 7451 предлагает сделать приватизацию более быстрой, при этом сохраняя прозрачность всех процедур.

Закон об особых гарантиях для поляков в Украине. Верховная Рада приняла закон Верховная Рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши в Украине. Согласно закону, граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины.

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НБУ перевел электронные кошельки на новый стандарт. Национальный банк Украины Национальный банк Украины определил структуру формирования номеров платежных счетов пользователей и электронных кошельков, согласно требованиям международного стандарта ISO 13616 (стандарт IBAN).

Также НБУ ввел для кредитных союзов возможность упрощенного порядка отзыва лицензий.

Кстати, в нашем новом видео финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает:

🔵 Что будет с долларом после заседания ФРС США и возможного повышения процентной ставки?

🔵 Нацбанк поднял официальный курс гривны . Что будет дальше?

🔵 Прогноз курса доллара и евро на период с 28 июля по 3 августа.

В Пенсионном фонде рассказали, какие услуги можно получить онлайн. Пенсионный фонд Украины развивает направление предоставления пенсионных услуг дистанционно через онлайн-сервисы Фонда. Какие услуги можно получить онлайн — Пенсионный фонд Украины развивает направление предоставления пенсионных услуг дистанционно через онлайн-сервисы Фонда. Какие услуги можно получить онлайн — далее.

Минсоцполитики объяснило, как вернуть по ошибке выплаченную денежную помощь. На счет Минсоцполитики, открытый в органах Казначейства, производится На счет Минсоцполитики, открытый в органах Казначейства, производится возврат ошибочно выплаченной денежной помощи как внутренне перемещенному лицу.

Какие документы необходимы для выезда за границу на машине. Эксперты решили напомнить, какие Эксперты решили напомнить, какие документы понадобятся , если вы планируете пересекать границу на автомобиле.

При этом эксперты отмечают, что цены на бензин могут взлететь до 60-65 гривен.

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Открытие карты для соцвыплат онлайн. Украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях, хотят разрешить Украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях, хотят разрешить открывать банковские карты онлайн для получения социальных выплат. Над этим уже работают в Министерстве социальной политики.

1 млрд грн выплат для вкладчиков «Мегабанка». Как сообщил ФГВФЛ, за последние два дня (26 и 27 июля), с тех пор как Фонд гарантирования вкладов начал выплату гарантированного возмещения вкладчикам АО «МЕГАБАНК» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания, вкладчиками банка Как сообщил ФГВФЛ, за последние два дня (26 и 27 июля), с тех пор как Фонд гарантирования вкладов начал выплату гарантированного возмещения вкладчикам АО «МЕГАБАНК» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания, вкладчиками банка был получен почти 1 млрд грн.

При этом в Фонде гарантирования сообщили, что сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ выросла до 869,5 млрд грн.

Стартовала продажа новой марки «Доброго вечора, ми з України!». 28 июля ко Дню Украинской Государственности Укрпочта ввела в обращение четвертую почтовую марку военного положения «Доброго вечора, ми з України!». На почтовой марке воспроизведены реальные события, которые имели место в Николаевской области и других регионах, когда украинские селяне без оружия забирали российскую технику, помогая ВСУ бороться за победу. Эта марка так же, как и ее предшественницы, показывает несокрушимость, бесстрашие и изобретательность украинцев, которыми сегодня восхищается весь мир.

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