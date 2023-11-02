День финансов: восстановление рынка труда, прибыль ПриватБанка, документы в «Дія» для выезда за границу — Finance.ua

День финансов: восстановление рынка труда, прибыль ПриватБанка, документы в «Дія» для выезда за границу Сегодня 17:45

В четверг, 2 ноября, расскажем, на чем сегодня зарабатывает Илон Маск и что будет с курсом доллара в последнем месяце осени.

Рынок труда восстанавливается. Как Как свидетельствуют результаты исследований robota.ua, лидером по количеству вакансий является Киевская область, на втором месте — Львовская. Далее — Днепропетровская, Одесская и Харьковская области. До начала полномасштабного вторжения работодатели в среднем готовы были платить на 445 грн меньше, чем ожидали соискатели. Сейчас эта разница составляет 2835 грн.

Кстати, по данным ЕБА, количество компаний, в полном объеме выплачивающих зарплату, выросло с 89% до 93%. Также 14% выплачивают сотрудникам бонусы или авансовые выплаты.

Также по данным Freelancehunt, более 250 тысяч украинцев перешли работать на фриланс, постоянно или частично, с началом войны. Среди новых фрилансеров наибольшим спросом пользуются такие специализации, как дизайн и работа с текстом.

ПриватБанк нарастил чистую прибыль в три раза. Чистая прибыль государственного ПриватБанка за январь-сентябрь 2023 Чистая прибыль государственного ПриватБанка за январь-сентябрь 2023 составила 43,37 млрд грн, что в 3 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года. Активы банка выросли на 12%, достигнув 605,26 млрд грн.

Трудоустройство беженцев в Германии. Правительство Германии Правительство Германии приняло решение об упрощении процедур трудоустройства для беженцев. Иностранцы, которые просят о международной защите или имеют отсроченную депортацию, получат более легкий доступ к рынку труда. Упрощение процедуры трудоустройства касается и украинских беженцев.

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли радары для систем ПВО, бронетранспортеры, беспилотники и зимняя форма для украинских военных.

В то же время США ввели очередной пакет антироссийских санкций, в который вошли 130 физических и юридических лиц из россии.

Украинцы активно покупают доллары в банках. Население Украины в октябре 2023 года Население Украины в октябре 2023 года продало коммерческим банкам наличную и безналичную валюту на 1590 млрд долларов и купило на 2,330 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 739,4 млн долларов. Таким образом, в октябре украинцы купили максимальный почти за десять лет объем валюты. Больше было только в феврале 2014 года — 782,5 млн долларов.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин уверен, что курс доллара в Украине в ближайшее время будет колебаться на наличном валютном рынке, но в пределах 38 грн/долл.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, что будет с курсом валют в ноябре, а также дает свой прогноз курса доллара и евро на следующую неделю:

Статус ВПЛ на 5 лет. Украинские политики Украинские политики дискутируют , сколько на самом деле времени человек может считаться переселенцем. Поскольку сейчас в Украине статус ВПЛ имеют около 5 млн человек, а некоторые получили его дважды — с началом войны в 2014 и в 2022 году. Один из вариантов — 5 лет. Но речь идет о статусе, а не о выплатах.

Nestle в списке международных спонсоров войны. НАПК НАПК внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны. Несмотря на российскую агрессию, Nestle продолжает работать в россии, поставлять товары агрессору и расширять свою российскую производственную базу. По состоянию на начало 2022 года швейцарская компания имела в рф семь фабрик.

Документы «Дія» для выезда за границу. Внутренний и зарубежный е-паспорта Внутренний и зарубежный е-паспорта не используются при пересечении государственной границы Украины. При пересечении границы граждане Украины должны иметь при себе физический паспорт. Пограничники могут принять документы в «Дія», которые, например, подтверждают, что лицо имеет инвалидность, или другие, которые есть в «Дія» и необходимы для подтверждения условий, при которых можно пересечь границу.

Украинцы массово открывают свое дело в Чехии. За девять месяцев 2023 года бизнес в Чехии За девять месяцев 2023 года бизнес в Чехии начали 55 тысяч человек. Из них 9% (4904 человек) — с украинским гражданством. Больше всего новых ФЛП украинцы открыли в строительстве.

Отметим, что своими бизнесами в мире известен Илон Маск. Он владелец таких компаний, как Tesla, X, Starlink. Он несколько раз становился самым богатым человеком планеты, а в 2023 год Маск вошел с состоянием в 137 млрд долл., став первым человеком, потерявшим почти 200 млрд дол. Итак, на чем зарабатывает миллиардер сегодня, Finance.ua разбирался в новой статье:

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