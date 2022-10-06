День финансов: восьмой пакет санкций против россии, кандидатура на пост главы НБУ, самые надежные банки — Finance.ua

День финансов: восьмой пакет санкций против россии, кандидатура на пост главы НБУ, самые надежные банки Сегодня 17:55

В четверг, 6 октября, в НБУ рассказали, планируют ли пересматривать уровень учетной ставки и кто может возглавить Национальный банк Украины.

Плавающий валютный курс и учетная ставка. Заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук не видит аргументов для пересмотра Заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук не видит аргументов для пересмотра учетной ставки. Согласно июльскому прогнозу НБУ, учетная ставка на уровне 25% будет сохраняться до января-марта 2024 года.

Также регулятор сообщил, при каких условиях вернутся к плавающему валютному курсу.

Кстати, инфляция в Украине растет. Хоть и не так быстро, как прогнозировалось ранее, однако она уверенно тянется к намеченному в июле Национальным банком уровню 31%. Мы исследовали в новой статье мировые тенденции и грозит ли Украине гиперинфляция.

Кандидатура на пост главы НБУ. Сегодня Верховная Рада Сегодня Верховная Рада поддержала увольнение Шевченко с должности главы НБУ (отметим, что НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ), а Президент Зеленский внес проект постановления о назначении Андрея Пышного на должность главы Национального банка Украины.

Самые надежные банки в Украине. В Украине из-за полномасштабной войны возник риск невозвращения части кредитов банкам. Это может создать проблемы в определенном количестве финансовых учреждений, однако в случае с госбанками угрозы нет, поскольку докапитализацию при необходимости В Украине из-за полномасштабной войны возник риск невозвращения части кредитов банкам. Это может создать проблемы в определенном количестве финансовых учреждений, однако в случае с госбанками угрозы нет, поскольку докапитализацию при необходимости проведет правительство.

Сегодня Рада приняла закон о национализации системных банков. Законом предлагается предоставить Минфину право по предложению НБУ участвовать в выводе с рынка системно важного банка по основаниям, наступившим во время осуществленной россии агрессии против Украины.

Восьмой пакет санкций против россии. Совет Евросоюза в четверг утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против россии в ответ на незаконную аннексию украинских территорий. Согласно санкциям, Совет Евросоюза в четверг утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против россии в ответ на незаконную аннексию украинских территорий. Согласно санкциям, будет запрещено осуществлять морские перевозки и оказывать техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовую помощь, связанные с морскими перевозками в третьи страны сырой нефти и другое.

При этом СМИ раскрыли, какие страны ЕС блокировали новые санкции против россии.

Лондонская биржа металлов заблокировала новые поставки меди и цинка от российского гиганта.

Как сообщили аналитики Центра экономической стратегии, Украина получила в сентябре вдвое меньше финансовой помощи, чем в августе.

Символ несокрушимости. Из последней довоенной партии Азовстали сделали браслеты в поддержку ВСУ. В Киеве презентовали Из последней довоенной партии Азовстали сделали браслеты в поддержку ВСУ. В Киеве презентовали совместную инициативу фандрейзинговой платформы UNITED24 и Группы «Метинвест» по использованию последней довоенной партии Азовстали для сбора средств на поддержку Украины во время войны.

Купить браслет можно за 1500 грн на сайте UNITED24 и в магазинах SOVA, а забрать в отделениях или почтоматах «Новой почты». Вся прибыль с продаж будет направлена на закупку дронов, чтобы усилить украинских защитников на фронте.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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