День финансов: восьмой пакет санкций против россии, кандидатура на пост главы НБУ, самые надежные банки — Finance.ua

День финансов: восьмой пакет санкций против россии, кандидатура на пост главы НБУ, самые надежные банки
В четверг, 6 октября, в НБУ рассказали, планируют ли пересматривать уровень учетной ставки и кто может возглавить Национальный банк Украины.
Плавающий валютный курс и учетная ставка. Заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук не видит аргументов для пересмотра учетной ставки. Согласно июльскому прогнозу НБУ, учетная ставка на уровне 25% будет сохраняться до января-марта 2024 года.
- Также регулятор сообщил, при каких условиях вернутся к плавающему валютному курсу.
Кстати, инфляция в Украине растет. Хоть и не так быстро, как прогнозировалось ранее, однако она уверенно тянется к намеченному в июле Национальным банком уровню 31%. Мы исследовали в новой статье мировые тенденции и грозит ли Украине гиперинфляция.
Что будет с инфляцией в Украине 🤑
Кандидатура на пост главы НБУ. Сегодня Верховная Рада поддержала увольнение Шевченко с должности главы НБУ (отметим, что НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ), а Президент Зеленский внес проект постановления о назначении Андрея Пышного на должность главы Национального банка Украины.
Самые надежные банки в Украине. В Украине из-за полномасштабной войны возник риск невозвращения части кредитов банкам. Это может создать проблемы в определенном количестве финансовых учреждений, однако в случае с госбанками угрозы нет, поскольку докапитализацию при необходимости проведет правительство.
- Сегодня Рада приняла закон о национализации системных банков. Законом предлагается предоставить Минфину право по предложению НБУ участвовать в выводе с рынка системно важного банка по основаниям, наступившим во время осуществленной россии агрессии против Украины.
Восьмой пакет санкций против россии. Совет Евросоюза в четверг утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против россии в ответ на незаконную аннексию украинских территорий. Согласно санкциям, будет запрещено осуществлять морские перевозки и оказывать техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовую помощь, связанные с морскими перевозками в третьи страны сырой нефти и другое.
- При этом СМИ раскрыли, какие страны ЕС блокировали новые санкции против россии.
- Лондонская биржа металлов заблокировала новые поставки меди и цинка от российского гиганта.
- Как сообщили аналитики Центра экономической стратегии, Украина получила в сентябре вдвое меньше финансовой помощи, чем в августе.
Символ несокрушимости. Из последней довоенной партии Азовстали сделали браслеты в поддержку ВСУ. В Киеве презентовали совместную инициативу фандрейзинговой платформы UNITED24 и Группы «Метинвест» по использованию последней довоенной партии Азовстали для сбора средств на поддержку Украины во время войны.
Купить браслет можно за 1500 грн на сайте UNITED24 и в магазинах SOVA, а забрать в отделениях или почтоматах «Новой почты». Вся прибыль с продаж будет направлена на закупку дронов, чтобы усилить украинских защитников на фронте.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью