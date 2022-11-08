День финансов: военное положение в Украине, причины укрепления курса гривны, карты для снятия наличных денег — Finance.ua

День финансов: военное положение в Украине, причины укрепления курса гривны, карты для снятия наличных денег
Вторник, 8 ноября. Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение, а Турция согласилась платить за газ в рублях.
Мобилизацию и военное положение продлят. Президент Владимир Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение в Украине. Соответствующие законопроекты зарегистрировали на сайте ВР, однако текста самих законопроектов пока нет. Впрочем, в Раде уже предположили, что продление будет снова на 90 дней.
«Национализация» пяти компаний. Президент также рассказал о переходе в собственность государства активов АО «Мотор Сич», ЧАО «Запорожтрансформатор», ЧАО «АвтоКрАЗ», ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнефть» и добавил, что в будущем подобные решения могут повториться. По его словам, теперь эти компании будут работать на оборону страны.
Турция будет платить за газ в рублях. Турция начала платить за часть российского газа в рублях, в ближайшие месяцы доля платежей в рублях в энергетической торговле с россией увеличится.
- В то же время турецкие власти запретили российским самолетам с двойной регистрацией использовать воздушное пространство страны.
- Также министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет предлагать продлить действие Черноморской зерновой инициативы («зернового соглашения») еще на год — до ноября 2023 года.
Укрепление курса гривны. По итогам октября наличный курс гривны укрепился на 2,6%. Это произошло впервые с начала войны. Как прокомментировал это нардеп Даниил Гетманцев, укрепление гривны на 2,6% является «небольшой, но все же победой». «Из таких небольших побед, за каждую из которых мы ведем бой на финансовом фронте, и складывается макрофинансовая стабильность», — подчеркнул он.
- Добавим, что международные резервы Украины на 1 ноября выросли до $25 млрд 244,2 млн. Резервы выросли благодаря устойчивым поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты Национальным банком.
Графики отключений электроэнергии. В «Укрэнерго» заявили, что потребителям нужно потерпеть несколько дней при условии, что не будет обстрелов, для того чтобы уже были ощутимые улучшения, чтобы графики отключения стали более комфортными.
- Как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, власти рассматривают все развития ситуации на фоне обстрелов россией критической инфраструктуры в Украине. Однако государство работает над тем, чтобы были компенсаторные механизмы, чтобы производить ремонты, чтобы можно было обеспечить отопление или водоснабжение в любом случае.
Новая форма декларации о доходах. В Украине с 1 января 2023 года вводится новая форма декларации об имущественном положении и доходах. Предприниматели получат два новых приложения к декларации о доходах. В них будут вноситься налоговые расчеты по отдельным налогам и видам деятельности.
Стоимость продуктовой корзины в Украине и Европе. Аналитический отдел портала robota.ua решил проверить, действительно ли в Европе все так дорого. Как показали результаты исследования, хотя продукты в Украине — одни из самых дешевых в Европе, украинцы платят больше всего из своего бюджета из-за низких заработных плат.
💳 Отметим, что украинцы уже привыкли пользоваться банковскими картами для расчетов в торговых сетях. Однако из-за аварийных отключений электроэнергии во многих магазинах стало невозможно рассчитаться картой. В подобной ситуации наличие в кошельке банковских карт с хорошими условиями снятия наличных — не просто важно, а жизненно необходимо.
Поэтому Finance.ua решил проанализировать банковские предложения и выбрать карты, по которым условия снятия наличных оптимальны:
Лучшие карты для снятия наличных
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