День финансов: военное положение в Украине, причины укрепления курса гривны, карты для снятия наличных денег — Finance.ua

День финансов: военное положение в Украине, причины укрепления курса гривны, карты для снятия наличных денег Сегодня 17:50

Вторник, 8 ноября. Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение, а Турция согласилась платить за газ в рублях.

Мобилизацию и военное положение продлят. Президент Владимир Зеленский предложил Президент Владимир Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение в Украине . Соответствующие законопроекты зарегистрировали на сайте ВР, однако текста самих законопроектов пока нет. Впрочем, в Раде уже предположили, что продление будет снова на 90 дней.

«Национализация» пяти компаний. Президент также рассказал о Президент также рассказал о переходе в собственность государства активов АО «Мотор Сич», ЧАО «Запорожтрансформатор», ЧАО «АвтоКрАЗ», ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнефть» и добавил, что в будущем подобные решения могут повториться. По его словам, теперь эти компании будут работать на оборону страны.

Турция будет платить за газ в рублях. Турция начала Турция начала платить за часть российского газа в рублях , в ближайшие месяцы доля платежей в рублях в энергетической торговле с россией увеличится.

В то же время турецкие власти запретили российским самолетам с двойной регистрацией использовать воздушное пространство страны.

Также министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет предлагать продлить действие Черноморской зерновой инициативы («зернового соглашения») еще на год — до ноября 2023 года.

Укрепление курса гривны. По итогам октября наличный По итогам октября наличный курс гривны укрепился на 2,6%. Это произошло впервые с начала войны. Как прокомментировал это нардеп Даниил Гетманцев, укрепление гривны на 2,6% является «небольшой, но все же победой». «Из таких небольших побед, за каждую из которых мы ведем бой на финансовом фронте, и складывается макрофинансовая стабильность», — подчеркнул он.

Добавим, что международные резервы Украины на 1 ноября выросли до $25 млрд 244,2 млн. Резервы выросли благодаря устойчивым поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты Национальным банком.

Графики отключений электроэнергии. В «Укрэнерго» заявили, что В «Укрэнерго» заявили, что потребителям нужно потерпеть несколько дней при условии, что не будет обстрелов, для того чтобы уже были ощутимые улучшения, чтобы графики отключения стали более комфортными.

Как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, власти рассматривают все развития ситуации на фоне обстрелов россией критической инфраструктуры в Украине. Однако государство работает над тем, чтобы были компенсаторные механизмы, чтобы производить ремонты, чтобы можно было обеспечить отопление или водоснабжение в любом случае.

Новая форма декларации о доходах. В Украине с 1 января 2023 года вводится новая В Украине с 1 января 2023 года вводится новая форма декларации об имущественном положении и доходах. Предприниматели получат два новых приложения к декларации о доходах. В них будут вноситься налоговые расчеты по отдельным налогам и видам деятельности.

Стоимость продуктовой корзины в Украине и Европе. Аналитический отдел портала robota.ua решил проверить, действительно ли в Европе все так дорого. Аналитический отдел портала robota.ua решил проверить, действительно ли в Европе все так дорого. Как показали результаты исследования, хотя продукты в Украине — одни из самых дешевых в Европе, украинцы платят больше всего из своего бюджета из-за низких заработных плат.

💳 Отметим, что украинцы уже привыкли пользоваться банковскими картами для расчетов в торговых сетях. Однако из-за аварийных отключений электроэнергии во многих магазинах стало невозможно рассчитаться картой. В подобной ситуации наличие в кошельке банковских карт с хорошими условиями снятия наличных — не просто важно, а жизненно необходимо.

Поэтому Finance.ua решил проанализировать банковские предложения и выбрать карты, по которым условия снятия наличных оптимальны:

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