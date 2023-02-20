День финансов: визит Байдена и помощь Украине, средний размер повышения пенсий, новая марка «Укрпочты» — Finance.ua

День финансов: визит Байдена и помощь Украине, средний размер повышения пенсий, новая марка «Укрпочты» Сегодня 17:50

В понедельник, 20 февраля, Президент США Джо Байден объявил о дополнительной помощи Украине объемом полмиллиарда долларов в ходе необъявленного визита в Украину.

Украина выполнила условия. Украина и персонал МВФ Украина и персонал МВФ достигли договоренности по пересмотру «Программы мониторинга» с участием Совета директоров. Теперь эту договоренность должно утвердить руководство организации.

Инфляция. Украина с годовым показателем инфляции в 26,6% в 2022 году заняла 20-ю . Украина с годовым показателем инфляции в 26,6% в 2022 году заняла 20-ю позицию среди стран мира. Самая большая инфляция в Зимбабве — потребительские цены выросли на 243,8%.

Средний размер повышения пенсий в марте. После индексации пенсии украинцев с 1 марта 2023 года После индексации пенсии украинцев с 1 марта 2023 года увеличатся в среднем на 400-700 грн. Это подчеркнула министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Список опасных территорий. В декабре прошлого года был утвержден В декабре прошлого года был утвержден новый список территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией. На его основе, в частности, внутренне перемещенным лицам производятся выплаты.

НБУ обязал финучреждения информировать о количестве открытых счетов у пользователей. Национальный банк Украины Национальный банк Украины расширил перечень файлов статистической отчетности, подаваемый НБУ в условиях особого периода.

Минималка в странах Европы. Минимальная заработная плата в Европе — неоднозначный вопрос, который постоянно Минимальная заработная плата в Европе — неоднозначный вопрос, который постоянно меняется . Она варьируется от страны к стране: в некоторых государствах установлена минимальная зарплата, в других она оставлена на усмотрение отдельных работодателей и профсоюзов.

«Укрпочта» вводит новую марку. «Укрпочта» «Укрпочта» анонсировала выпуск 24 февраля почтовой марки «ПТН ПНХ!», посвященной годовщине полномасштабной войны россии против Украины.

Что такое ChatGPT. Это громкий проект последних месяцев. Но давайте разберемся, что такое ChatGPT, как он может изменить мир? Это очередная «болтовня» для тех, кому скучно, или технология, которая может отобрать у вас работу? Чего в нем больше: науки или пустого хайпа — об этом читайте в новой статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.