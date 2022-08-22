День финансов: условия «єВідрядження», покупка банковских металлов в отделениях, новые услуги в «Дія» — Finance.ua

День финансов: условия «єВідрядження», покупка банковских металлов в отделениях, новые услуги в «Дія» Сегодня 17:50

Понедельник, 22 августа. Украинцы смогут покупать банковские металлы в отделениях и оформлять доступную ипотеку в «Дія».

Банки могут продавать банковские металлы. Национальный банк с 20 августа 2022 г. предоставил право банкам Национальный банк с 20 августа 2022 г. предоставил право банкам продавать клиентам банковские металлы с физической поставкой в отделениях. По мнению регулятора, такое решение будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка.

Также данные НБУ свидетельствуют о том, что многие банки уже повысили ставки по депозитам до уровня 15-20%, и этот процесс продолжается. Выросли ставки и по государственным облигациям, которые продает правительство.

Льготная ипотека в «Дія». По словам вице-премьер-министра — министра по цифровой трансформации Михаила Федорова, По словам вице-премьер-министра — министра по цифровой трансформации Михаила Федорова, доступную ипотеку под 3 и 7% можно будет получить через «Дія», отправив запросы в разные банки по кредитованию. «Автоматом аккумулируется и передается вся необходимая информация, после этого человек получает электронный документ — согласие от банка, на какую сумму вы можете получить льготную ипотеку», — пояснил министр.

Кроме того, сейчас в «Дія» проводится бета-тест пенсионного удостоверения. Тестируют пенсионные двух видов: по возрасту и специальное, которое оформляют из-за инвалидности, потери кормильца и т.д.

Цифровые водительские права и техпаспорт в «Дія» вскоре будут отображаться в польском приложении mObywatel благодаря услуге кроссгосударственного шеринга. Функционал шеринга уже готов, и осталось уладить законодательные вопросы. Услуга заработает до конца года.

Условия «єВідрядження». Ранее мы уже Ранее мы уже писали о том, что Кабмин разрешил представителям украинского бизнеса уезжать за границу. Михаил Федоров объяснил, чтобы уехать за границу , нужно подать налоговую отчетность, уплатить единый социальный взнос, а за семь дней до командировки внести 200 тыс. грн на счет Ощадбанка.

Отключение «коммуналки» за долги — позиция суда. Как говорится в разъяснении Седьмого апелляционного административного суда, во время действия военного положения в Украине Как говорится в разъяснении Седьмого апелляционного административного суда, во время действия военного положения в Украине запрещено отключать абонентов от услуг ЖКХ из-за задолженности, а также останавливать их предоставление. Эти запреты регулируются соответствующим решением правительства.

Петиция, чтобы предотвратить кризис в IT. Во время войны в Украине может развиться системный кризис в сфере IT, что может привести к полному уничтожению отрасли. На область ІТ сейчас приходится почти половина всего объема экспорта услуг. Потеря одного специалиста в проекте требует несколько месяцев на его полноценную замену, что приводит к срыву сроков выполнения существующих проектов, наложению штрафов, созданию негативного и очень рискового имиджа Украины на рынке IT. Поэтому авторы петиции Во время войны в Украине может развиться системный кризис в сфере IT, что может привести к полному уничтожению отрасли. На область ІТ сейчас приходится почти половина всего объема экспорта услуг. Потеря одного специалиста в проекте требует несколько месяцев на его полноценную замену, что приводит к срыву сроков выполнения существующих проектов, наложению штрафов, созданию негативного и очень рискового имиджа Украины на рынке IT. Поэтому авторы петиции предложили несколько путей для улучшения ситуации.

Добавим, что IT-отрасль в Украине за первое полугодие, когда страна находится в состоянии полномасштабной войны с рф, выросла на 23% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Переход Ethereum на proof-of-stake. Большое слияние Ethereum — это переход блокчейного эфира с работы на алгоритме PoW к алгоритму PoS. Переход Ethereum на proof-of-stake описывают как одно из наиболее важных обновлений в истории блокчейна. О тенденциях, на которые следует обратить внимание, рассказываем в новом материале:

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