День финансов: усиление финмониторинга PEP, возврат налоговых проверок, €50 млрд помощи от ЕС — Finance.ua

День финансов: усиление финмониторинга PEP, возврат налоговых проверок, €50 млрд помощи от ЕС Сегодня 17:50

Вторник, 17 октября. Сегодня принимались важные для Украины решения.

Закон, позволяющий начать переговоры о вступлении в ЕС. Верховная Рада Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически важных лиц. Теперь топ-чиновники будут иметь статус PEP не 3 года, а фактически пожизненно. Это решение — последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Возвращение налоговых проверок. Верховная Рада Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект № 10 016-д, которым планируют расширить перечень проведения документальных плановых налоговых проверок бизнеса уже с 1 ноября. Принятие этого законопроекта также является одним из основных требований МВФ.

Минобороны упростило процедуру списания БПЛА. Министерство обороны Министерство обороны упростило процедуру списания военного имущества, потерянного в ходе боевых действий. Теперь не нужно проводить отдельное расследование по каждой единице и получать согласование от высшего руководства.

€50 млрд помощи Украине на 4 года. Европарламент Европарламент поддержал инициативу создания Фонда помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Одним из ключевых требований депутатов Европарламента является использование активов российской федерации для восстановления Украины.

Ситуация на денежном рынке. Как Как отмечается в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU, интервенции НБУ по продаже валюты после отмены фиксированного курса способствовали укреплению гривны и снизили нервозность. В дальнейшем регулятор может позволить национальной валюте несколько ослабнуть, сократив свое присутствие на рынке.

Инкасо старой инвалюты в ПриватБанке. ПриватБанк ПриватБанк запустил услугу по приему на инкассо старых иностранных банкнот. Как отметили в финучреждении, услуга по инкассо для инвалюты запущена в тестовом режиме только в Днепре. Распространение сервиса по всей сети отделений должно состояться до конца октября.

Новая услуга для украинских водителей за границей. Украинские водители теперь могут онлайн Украинские водители теперь могут онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны. Заказать документ с доставкой «Укрпочтой» за границу можно в электронном кабинете водителя. Срок международной доставки — около 15 дней.

Кстати, в 2024 году «Новая почта» планирует тестировать услугу доставки между странами Европейского Союза.

Ставки на ипотечные кредиты. Банки Украины в августе 2023 года Банки Украины в августе 2023 года выдали 626 ипотечных кредитов на общую сумму 900,9 млн грн. Средневзвешенная эффективная ставка в августе выросла до 8% с 7,9% в июле. Каждый второй кредит на жилье выдан в Киеве.

Отметим, что если наследуете недвижимость, то от долгов, которые с ней связаны, не отмахнуться. Как отказаться от недвижимости с долгами по наследству — рассказываем здесь.

Бернар Арно потерял второе место в рейтинге миллиардеров. Миллиардер Бернар Арно Миллиардер Бернар Арно потерял место второго самого богатого человека в мире из-за того, что распродажа акций предметов роскоши снизила его чистый капитал ниже, чем капитал Джеффа Безоса из Amazon.com Inc. Состояние Арно сейчас составляет 155,1 миллиарда долларов, состояние Безоса оценивают в 156,3 миллиарда долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.