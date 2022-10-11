День финансов: универсальная соцпомощь, веерные отключения, заморозка минимальной пенсии — Finance.ua

День финансов: универсальная соцпомощь, веерные отключения, заморозка минимальной пенсии Сегодня 17:25

Во вторник 11 октября стало известно, какую соцпомощь еще могут получить украинцы и когда готовиться к веерным отключениям.

Универсальная социальная помощь. Как сообщила первый заместитель министерства социальной политики Дария Марчак, в Украине введут универсальную Как сообщила первый заместитель министерства социальной политики Дария Марчак, в Украине введут универсальную социальную помощь . По ее словам, это будут выплаты, привязанные к финансово-имущественному положению человека, которые позволят охватить гораздо больше оказавшихся в затруднении граждан.

Веерные отключения. В результате ракетных ударов России по критической инфраструктуре в Киеве и области вводят почасовые отключения электроэнергии. Ожидается, что продолжительность отключений не будет В результате ракетных ударов России по критической инфраструктуре в Киеве и области вводят почасовые отключения электроэнергии. Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать 4 часов.

А мэр Владимир Кличко сообщил, что во вторник отключений электроэнергии в столице не планируется. Хотя правительство сегодня просит ограничить с 17 до 23 потребления электроэнергии: что не включать.

При этом Украина приостанавливает экспорт электроэнергии для стабилизации энергосистемы.

Минимальную пенсию заморозят на уровне 2093 гривен. Верховная Рада утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении. Бюджет предусматривает фактическую заморозку социальных стандартов. Минимальная пенсия Верховная Рада утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении. Бюджет предусматривает фактическую заморозку социальных стандартов. Минимальная пенсия будет на уровне 2093 грн., а зарплата — 6700 грн.

Также стало известно, что пенсии через почтовые отделения могут получить жители 63 деоккупированных населенных пунктов.

Курс доллара к мировым валютам. Доллар США вернулся к многолетним Доллар США вернулся к многолетним максимумам во вторник, 11 октября, поскольку опасения по поводу роста процентных ставок и геополитического напряжения встревожили инвесторов. Склонность к риску снизилась после того, как в понедельник россия обстреляла украинские города ракетами.

Новая Зеландия ввела новые санкции против России. Правительство Новой Зеландии ввело новые ограничительные меры против России за ее вторжение в Украину, а также попытку аннексии нескольких украинских регионов. В Правительство Новой Зеландии ввело новые ограничительные меры против России за ее вторжение в Украину, а также попытку аннексии нескольких украинских регионов. В новый санкционный пакет попали 51 российский олигарх и 24 должностные лица-коллаборанты на временно оккупированных украинских территориях, поддерживаемых рф.

Кстати, международные партнеры с начала войны предоставили Украине около $20 млрд.

Также ЕС планирует ежемесячное пособие Украине в размере 1,5 млрд евро в 2023 году.

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