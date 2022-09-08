День финансов: учетная ставка НБУ, бюджет-2023, новинки Apple — Finance.ua

День финансов: учетная ставка НБУ, бюджет-2023, новинки Apple Сегодня 17:50

Четверг, 8 сентября: в Нацбанке приняли решение по учетной ставке и дали прогнозы по фиксации курса гривны.

Учетная ставка. Национальный банк Украины Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%. Такой уровень учетной ставки при текущих условиях достаточен для сохранения курсовой стабильности и управляемости инфляционными процессами.

Фиксация курса гривны. Как разовая коррекция официального курса гривны в июле и дополнительные меры Нацбанка по снижению девальвационного давления способствовали уменьшению дисбалансов на валютном рынке и вместе с ростом международной финпомощи позволили увеличить международные резервы. Как заявляет НБУ,разовая коррекция официального курса гривны в июле и дополнительные меры Нацбанка по снижению девальвационного давления способствовали уменьшению дисбалансов на валютном рынке и вместе с ростом международной финпомощи позволили увеличить международные резервы.

Также НБУ провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный.

Бюджет-2023. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский сообщил , что более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны.

А до конца года Украина должна получить $12 млрд. от международных партнеров.

Риски отопительного сезона. В «Нафтогазе» В «Нафтогазе» рассказали о подготовке и рисках отопительного сезона. Зима будет сложной, однако украинские энергетики готовы к разным сценариям.

При этом в Минсоцполитики рассказали о новом алгоритме, как в этом отопительном сезоне будут начисляться субсидии.

Новое в «Дії». В приложении появилась В приложении появилась новая услуга. Теперь граждане могут вступать в брак, даже если забыли паспорт дома. Поделиться копией документа можно с помощью «Дії».

Заправки под брендом U.GО. НАК «Нафтогаз» начинает НАК «Нафтогаз» начинает пилотный запуск автозаправочных комплексов (АЗК) арестованной сети Glusco под собственной торговой маркой U.GO в столичном регионе. А Кабмин запретил вывоз угля из Украины.

Новые iPhone 14. Компания Apple 7 сентября Компания Apple 7 сентября презентовала новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Стоимость новинок будет стартовать от $799 долларов.

Кстати, Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Воспользуйтесь лучшими предложениями на новинку Apple.

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