День финансов: учетная ставка НБУ, бюджет-2023, новинки Apple — Finance.ua
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День финансов: учетная ставка НБУ, бюджет-2023, новинки Apple

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Четверг, 8 сентября: в Нацбанке приняли решение по учетной ставке и дали прогнозы по фиксации курса гривны.
Учетная ставка. Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 25%. Такой уровень учетной ставки при текущих условиях достаточен для сохранения курсовой стабильности и управляемости инфляционными процессами.
Фиксация курса гривны. Как заявляет НБУ, разовая коррекция официального курса гривны в июле и дополнительные меры Нацбанка по снижению девальвационного давления способствовали уменьшению дисбалансов на валютном рынке и вместе с ростом международной финпомощи позволили увеличить международные резервы.
  • Также НБУ провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный.
Бюджет-2023. Президент Владимир Зеленский сообщил, что более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны.
Риски отопительного сезона. В «Нафтогазе» рассказали о подготовке и рисках отопительного сезона. Зима будет сложной, однако украинские энергетики готовы к разным сценариям.
  • При этом в Минсоцполитики рассказали о новом алгоритме, как в этом отопительном сезоне будут начисляться субсидии.
Новое в «Дії». В приложении появилась новая услуга. Теперь граждане могут вступать в брак, даже если забыли паспорт дома. Поделиться копией документа можно с помощью «Дії».
Заправки под брендом U.GО. НАК «Нафтогаз» начинает пилотный запуск автозаправочных комплексов (АЗК) арестованной сети Glusco под собственной торговой маркой U.GO в столичном регионе. А Кабмин запретил вывоз угля из Украины.
Новые iPhone 14. Компания Apple 7 сентября презентовала новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Стоимость новинок будет стартовать от $799 долларов.
День финансов: учетная ставка НБУ, бюджет-2023, новинки Apple
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По материалам:
Finance.ua
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