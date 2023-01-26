День финансов: учетная ставка, конвертационные депозиты, проблемы банковских «пунктов несокрушимости» — Finance.ua
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День финансов: учетная ставка, конвертационные депозиты, проблемы банковских «пунктов несокрушимости»

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В четверг, 26 января, НБУ принял следующие важные решения:
Учетная ставка. Правление Национального банка Украины 26 января приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также продолжить повышение нормативов формирования банками обязательных резервов.
Требования к обязательным резервам банков. Национальный банк повысил требования к обязательным резервам банков на 5 процентных пунктов — нормативы формирования резервов увеличатся с 11 февраля.
Кстати, клиенты украинских банков полюбили новую разновидность депозита, который уже успели назвать «конвертационным». Что же это такое и насколько выгодно для оформления в 2023 году? Журналисты Finance.ua разбирались в нюансах:

Конвертационные депозиты в 2023

Цены в Украине в 2023 году. Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 19,8%. В октябре НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 18,7%. Также Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта страны в 2023 году до 0,3% с 4% в предыдущем прогнозе, что во многом связано с продолжением базового сценария с полномасштабной войной еще на полгода — до начала 2024 года.
Изменение официального курса. В Национальном банке не видят предпосылок для перепривязки официального курса доллара в Украине. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий. По словам Гелетия, несмотря на рост объемов интервенций НБУ из резервов в течение декабря-января, объемы международных резервов НБУ выросли.
Также в новом видео Алексей Козырев рассказал, когда Украина будет получать репарации от России, и дал прогноз курса доллара и евро на период с 26 января по 1 февраля:
Проблемы развертывания банковских «пунктов несокрушимости». Банкиры рассказали о наибольших сложностях развития сети банковских «пунктов несокрушимости». Заместитель главы НБУ Алексей Шабан отмечает, что даже дежурное отделение с генератором из сети Power Banking не работает ежеминутно с 9 утра до 18 вечера. Сложности возникают даже при ежедневном обслуживании генераторов.
Война уничтожила 35 процентов экономики Украины. В результате полномасштабной войны, развязанной россией против Украины, украинская экономика сократилась более чем на 35%. Как говорится в отчете ООН, из-за российского вторжения ежемесячный дефицит бюджета Украины оценивается в 5 млрд долларов.
Предстоящие ставки после налоговой реформы. Новая налоговая реформа должна способствовать улучшению инвестиционной привлекательности страны и побуждать бизнес отказаться от оптимизации налогов. После войны Украина планирует чрезвычайно большую программу восстановления, и эта программа будет предусматривать привлечение большого количества частных инвестиций и частных средств.
Украина бесплатно получила еще два «байрактара» от Baykar. В среду, 25 января, турецкая военная компания Baykar подарила украинским воинам два беспилотника Bayraktar TB2. Кроме того, владелец компании купил земельный участок в Украине, на котором готов построить завод по производству БПЛА.
По материалам:
Finance.ua
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