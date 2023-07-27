День финансов: учетная ставка, государственный реестр санкций, продление военного положения и мобилизации — Finance.ua

День финансов: учетная ставка, государственный реестр санкций, продление военного положения и мобилизации
В четверг, 27 июля, правление Национального банка на заседании приняло решение снизить учетную ставку с 25% до 22%, впервые с июня 2022 года.
- Также НБУ дал прогноз роста экономики в последующие годы.
- При этом Национальный банк Украины (НБУ) удовлетворен результатами своего нынешнего операционного дизайна и не намерен в ближайшее время его менять, заявил глава НБУ Андрей Пышный.
- 🎥 А наш эксперт Алексей Козырев в новом видео расскажет о том, что мировой валютный рынок в июле снова лихорадит:
Продление военного положения и мобилизации. Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал внесенные Президентом законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Речь идет о продлении их действия еще на 90 суток (до 15 ноября 2023).
В Украине появится государственный реестр санкций. Президент Владимир Зеленский подписал закон № 8392 о создании Государственного реестра санкций. Предполагается, что информация обо всех физлицах и юрлицах, в отношении которых ввели санкции, станет публичной. Реестр будет вести Аппарат СНБО на украинском и английском языках.
Продажа земельных участков через PROZORRO. Бюджеты по результатам более 5 тыс. успешных аукционов по продаже и аренде земли в системе Prozorro. Продажи получили 1,43 млрд грн.
Правила и налоги для бизнесменов. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый в конце июня законопроект об отмене единого налога 2% и частичном снятии моратория на проверки бизнеса.
Денежная помощь для ВПЛ. ПриватБанк начинает выплату денежной помощи от международной гуманитарной организации CARE. Помощь получат внутренне перемещенные лица, временно проживающие и зарегистрированные в определенных CARE общинах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей, которые предварительно подали заявки на выплату и прошли этап проверки документов.
Кстати, давайте представим ситуацию: вы вставили банковскую карту в банкомат с целью снять определенную сумму наличных денег. На экране появилось сообщение об ошибке. Деньги вы, конечно, не получили, а на телефон поступило SMS-сообщение о том, что деньги с вашего счета списаны. Что делать в таком случае — читайте в новой статье:
Что делать, если банкомат не выдал деньги 💳
Наиболее востребованные профессии в Украине. В Государственной службе занятости назвали 8 профессий, наиболее востребованных в 2023 году. Имея одну из этих специальностей, вы легко найдете работу.
Сколько зарабатывают украинские айтишники. Наиболее многочисленными специализациями в украинском ІТ, кроме разработки и тестирования, остаются менеджмент проектов (6% украинских айтишников), HR/рекрутинг/обучение (5%), аналитика и дизайн (по 4%), а также DevOps (3%). Продолжают расти зарплаты у самых опытных специалистов по менеджменту проектов.
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