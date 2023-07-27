День финансов: учетная ставка, государственный реестр санкций, продление военного положения и мобилизации — Finance.ua

День финансов: учетная ставка, государственный реестр санкций, продление военного положения и мобилизации Сегодня 17:50

В четверг, 27 июля, правление Национального банка на заседании приняло решение снизить учетную ставку с 25% до 22%, впервые с июня 2022 года.

Также НБУ дал прогноз роста экономики в последующие годы.

При этом Национальный банк Украины (НБУ) удовлетворен результатами своего нынешнего операционного дизайна и не намерен в ближайшее время его менять, заявил глава НБУ Андрей Пышный.

🎥 А наш эксперт Алексей Козырев в новом видео расскажет о том, что мировой валютный рынок в июле снова лихорадит:

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