День финансов: убытки Украины от войны, депозиты по официальному курсу — Finance.ua

День финансов: убытки Украины от войны, депозиты по официальному курсу Сегодня 17:50

В пятницу, 21 октября, стало известно, сколько Украина получила убытков во время войны, а Кабмин оценил ежегодные потребности в инвестициях.

Ущерб Украины от войны в сентябре превысил $127 млрд. На На самую большую сумму поврежден жилищный фонд — 39,7% или 50,5 млрд дол. По сравнению с началом июня эта сумма выросла на 11,2 млрд долл. По последним данным, в целом повреждено и разрушено 135,8 тыс. частных и многоквартирных домов.

В правительстве все-таки рассчитывают на рост экономики в 2023 году на 4,6%. Украине нужно 70–80 млрд долларов частных инвестиций в год, чтобы воплотить «экономическое чудо» после войны.

С начала войны Украина потратила из бюджета более 1,4 триллиона.

Плавающий курс. Национальный банк в ближайшее время Национальный банк в ближайшее время не планирует возвращаться к плавающему курсообразованию. Об этом рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий. Он отметил, что в условиях войны фиксация курса является якорем для стабилизации ожиданий и действенным инструментом обеспечения стабильности.

Также в НБУ отметили, что после глубокого падения в начале войны экономика Украины оживляется.

Кстати, с пятницы, 21 октября, НБУ запускает в Украине новый механизм защиты сбережений украинцев от курсовых колебаний. Мы подготовили новую статью, где разобрали причины, а также реакцию банков и вкладчиков:

Правительственная программа «єРобота». Более 13 тысяч заявлений подали украинцы на получение грантов по правительственной программе Более 13 тысяч заявлений подали украинцы на получение грантов по правительственной программе «єРобота» , которая стартовала в июле этого года. Около 2 тысяч из них признаны успешными, и заявители получат от государства средства на создание или развитие бизнеса.

При этом, несмотря на войну и проблемы в Украине, спрос на услуги фрилансеров продолжает расти. По данным исследования, спрос на услуги фрилансеров создает малый и средний бизнес.

Сколько украинцев подали на банкротство. По данным «Опендатабот», за три года существования процедуры банкротства для физических лиц По данным «Опендатабот», за три года существования процедуры банкротства для физических лиц процедура была начата в отношении 978 должников. В 2019 году за первые неполные три месяца возможностью «обнулить» свой долг воспользовались 10 украинцев.

Кстати, самостоятельная проверка кредитной истории может предотвратить некоторые неприятные ситуации.

Продление действия загранпаспортов. Кабинет Министров Украины усовершенствовал процедуру Кабинет Министров Украины усовершенствовал процедуру продления срока действия загранпаспортов и вклеивания в них фотографий детей.

Рынок аренды жилья в Украине. Какие размеры на самом деле имеет рынок аренды жилья в Украине — не знает точно никто. Хотя закон и обязывает арендодателей платить налоги, это делают очень редко.

Мы исследовали, как застраховать себя от недобросовестных арендаторов в новой статье:

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