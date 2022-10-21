День финансов: убытки Украины от войны, депозиты по официальному курсу — Finance.ua

День финансов: убытки Украины от войны, депозиты по официальному курсу
В пятницу, 21 октября, стало известно, сколько Украина получила убытков во время войны, а Кабмин оценил ежегодные потребности в инвестициях.
Ущерб Украины от войны в сентябре превысил $127 млрд. На самую большую сумму поврежден жилищный фонд — 39,7% или 50,5 млрд дол. По сравнению с началом июня эта сумма выросла на 11,2 млрд долл. По последним данным, в целом повреждено и разрушено 135,8 тыс. частных и многоквартирных домов.
- В правительстве все-таки рассчитывают на рост экономики в 2023 году на 4,6%. Украине нужно 70–80 млрд долларов частных инвестиций в год, чтобы воплотить «экономическое чудо» после войны.
- С начала войны Украина потратила из бюджета более 1,4 триллиона.
Плавающий курс. Национальный банк в ближайшее время не планирует возвращаться к плавающему курсообразованию. Об этом рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий. Он отметил, что в условиях войны фиксация курса является якорем для стабилизации ожиданий и действенным инструментом обеспечения стабильности.
- Также в НБУ отметили, что после глубокого падения в начале войны экономика Украины оживляется.
Кстати, с пятницы, 21 октября, НБУ запускает в Украине новый механизм защиты сбережений украинцев от курсовых колебаний. Мы подготовили новую статью, где разобрали причины, а также реакцию банков и вкладчиков:
Депозиты по официальному курсу💰
Правительственная программа «єРобота». Более 13 тысяч заявлений подали украинцы на получение грантов по правительственной программе «єРобота», которая стартовала в июле этого года. Около 2 тысяч из них признаны успешными, и заявители получат от государства средства на создание или развитие бизнеса.
- При этом, несмотря на войну и проблемы в Украине, спрос на услуги фрилансеров продолжает расти. По данным исследования, спрос на услуги фрилансеров создает малый и средний бизнес.
Сколько украинцев подали на банкротство. По данным «Опендатабот», за три года существования процедуры банкротства для физических лиц процедура была начата в отношении 978 должников. В 2019 году за первые неполные три месяца возможностью «обнулить» свой долг воспользовались 10 украинцев.
- Кстати, самостоятельная проверка кредитной истории может предотвратить некоторые неприятные ситуации.
Продление действия загранпаспортов. Кабинет Министров Украины усовершенствовал процедуру продления срока действия загранпаспортов и вклеивания в них фотографий детей.
Рынок аренды жилья в Украине. Какие размеры на самом деле имеет рынок аренды жилья в Украине — не знает точно никто. Хотя закон и обязывает арендодателей платить налоги, это делают очень редко.
Мы исследовали, как застраховать себя от недобросовестных арендаторов в новой статье:
Как застраховать себя от недобросовестных арендаторов жилья. Практические советы🏢
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