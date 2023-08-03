День финансов: убытки инфраструктуры от войны, доходность депозитов, цифровая аутентификация платежей — Finance.ua

День финансов: убытки инфраструктуры от войны, доходность депозитов, цифровая аутентификация платежей Сегодня 17:50

Четверг, 3 августа. Об ущербе от войны, новых санкциях и восстановлении Украины.

Проценты по депозитам изменятся. В Украине после снижения учетной ставки НБУ может снизиться В Украине после снижения учетной ставки НБУ может снизиться доходность депозитов . Ставки по вкладам в гривне уже к сентябрю могут сократиться на 1−2 процентных пункта — в среднем до 11−12% по вкладам на 3 мес. и до 16% по вкладам от 3 мес. до 1 года.

Цифровая аутентификация платежей. Visa и ПриватБанк представили новую программу цифровой аутентификации платежей в электронной торговле. Украина стала первой страной в мире, где запущена эта новаторская программа. Это приложение гарантирует безопасность транзакций Visa и ПриватБанк представили новую программу цифровой аутентификации платежей в электронной торговле. Украина стала первой страной в мире, где запущена эта новаторская программа. Это приложение гарантирует безопасность транзакций без присутствия карты

Ущерб инфраструктуры от войны. По данным исследования KSE Institute, общая сумма прямого задокументированного ущерба, причиненного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, По данным исследования KSE Institute, общая сумма прямого задокументированного ущерба, причиненного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, оценивается в $150,5 млрд (по стоимости замещения). Наибольшую долю составляют потери жилищного фонда — $55,9 млрд, с учетом ущерба примерно в $1 млрд от затоплений и разрушений жилых домов в результате подрыва ГЭС.

Отметим, что на преодоление последствий уничтожения россиянами Каховской ГЭС из государственного бюджета было направлено 4,3 миллиарда гривен.

$14 миллиардов на восстановление. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в этом году рассчитывает привлечь от международных партнеров 45,8 млрд долларов. США на бюджетное финансирование и 14 млрд долл. США Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в этом году рассчитывает привлечь от международных партнеров 45,8 млрд долларов. США на бюджетное финансирование и 14 млрд долл. США на быстрое восстановление . По его словам, 28 млрд долл. уже привлечено.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Украина предлагает поэтапно вводить санкции против Росатома.

Компании с «российско-белорусским следом». С начала полномасштабной войны появились С начала полномасштабной войны появились 39 вновь созданных компаний , в структуре собственности которых присутствуют лица, связанные с россией и беларусью. Большинство этих юридических лиц регистрировались в течение военного 2022 года и относятся к благотворительным организациям.

Новые санкции против беларуси. Совет ЕС в ускоренном режиме утвердил расширение Совет ЕС в ускоренном режиме утвердил расширение санкций в отношении беларуси . Теперь на беларусь, как и на россию, распространяются запреты: на ввоз ряда товаров и технологий, способствующих военно-техническому развитию страны; на поставку огнестрельного оружия и боеприпасов; на поставки товаров и технологий, предназначенных для использования в авиационной и космической промышленности.

OLX вводит комиссию с продаж. OLX в тестовом режиме OLX в тестовом режиме запустила комиссии с успешных сделок. Размер комиссии составляет 1% от суммы заказа +10 грн. Компания начала тестирование комиссий 20 июля. Пока они распространяются не на всех пользователей и товары, но в будущем OLX планирует расширить комиссии на все группы товаров.

Молодежь стремится к самозанятости. 73% опрошенных молодых людей в Украине предпочли бы самозанятость и собственный бизнес. 73% опрошенных молодых людей в Украине предпочли бы самозанятость и собственный бизнес. В тройку сфер , в которых украинцы хотели бы начать бизнес, входят: коммерция и торговля, IT и е-коммерция, культура и дизайн. В то же время 55% жителей Европейского Союза предпочитают быть наемным работником, 39% - быть самозанятыми или вести собственный бизнес.

Кстати, в июле стало больше вакансий для ІТ-специалистов. По данным Dou.ua, в июле компании искали гораздо больше маркетологов с опытом 1−3 года и сейлзов. Среди опытных специалистов наиболее востребованы сейчас Java, .NET и Python.

Бюджетный отпуск в Европе. Аналитики Post Office Family Holiday Report проанализировали стоимость услуг на 16 популярных курортах Европы и обнаружили, что Турецкий Мармарис Аналитики Post Office Family Holiday Report проанализировали стоимость услуг на 16 популярных курортах Европы и обнаружили, что Турецкий Мармарис оказался наиболее доступным вариантом всех исследованных локаций. Хотя цены здесь выросли по сравнению с прошлым летом, семейный отдых по-прежнему стоит 131 евро в день для всей семьи.

В то же время Госпогранслужба заявляет о значительном росте потока граждан, пересекающих границу Украины. При этом большая часть пассажиропотока приходится на Польшу и растет с пятницы по понедельник.

Также добавим, что украинцы, которые находятся за рубежом и не успели своевременно получить заказанный в подразделении Государственной миграционной службы загранпаспорт или ID-карту, смогут получить документы через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Популярный лоукостер Ryanair запустил быструю распродажу на европейские рейсы. Она продлится всего сутки.

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