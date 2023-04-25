День финансов: третий транш от ЕС, решение о тарифах на свет, средний размер пенсии в Украине — Finance.ua

День финансов: третий транш от ЕС, решение о тарифах на свет, средний размер пенсии в Украине Сегодня 17:50

Вторник, 25 апреля. Пенсии выросли в среднем на 500 гривен, а доллар укрепился до 37,7-38,3 грн/$.

Еще 1,5 млрд евро от ЕС. Европейский Союз выделил Украине сегодня Европейский Союз выделил Украине сегодня еще 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи. Это уже третий транш в этом году. Первый транш в размере 3 млрд евро Украина получила в январе, второй транш в размере 1,5 млрд евро поступил в госбюджет в марте.

Более 71 млрд грн в бюджет. Национальный банк Национальный банк перечислит в государственный бюджет наибольшую в своей истории сумму части прибыли до распределения — 71,87 млрд грн. По итогам 2022 года финансовый результат НБУ составил 232,3 млрд грн, тогда как прибыль до распределения — 91 млрд грн.

Тарифы на свет пока не изменятся. Кабинет Министров продлил действие фиксированного Кабинет Министров продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения еще на месяц — до конца мая. Цена на электроэнергию для населения до июня будет составлять в 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч в зависимости от потребления (до 250 кВт-ч и более 250 кВт-ч соответственно).

Также Кабмин создал комиссию по выделению средств на восстановление Украины.

Кроме того, Кабинет Министров принял постановление о повышении окладов работникам государственных органов, работающих на территориях, где продолжаются активные или возможны боевые действия.

Курс доллара укрепляется. В ICU говорят, что курс доллара на наличном рынке в Украине на прошлой неделе В ICU говорят, что курс доллара на наличном рынке в Украине на прошлой неделе продолжил укрепляться на 1% до 37,7-38,3 грн/$. Причиной этому могут быть ограничения на экспорт украинского зерна со стороны европейских соседей.

Размер средней пенсии достиг 5300 гривен. В Минсоцполитики говорят , что в результате мартовской индексации пенсий выплаты пенсионерам в Украине выросли на 400-600 гривен, а размер средней пенсии достиг 5300 гривен. Всем пенсионерам, получающим высокие пенсии, добавили к выплате не менее 100 гривен.

Некоторые страны в «плюсе». Начало полномасштабной войны в Украине заставило множество граждан переехать в другие страны и начать там новую жизнь. Несмотря на краткосрочные вызовы, существует Начало полномасштабной войны в Украине заставило множество граждан переехать в другие страны и начать там новую жизнь. Несмотря на краткосрочные вызовы, существует ряд позитивных экономических тенденций для стран, принявших украинцев. К примеру, трудоустроенные украинцы в Польше уплатили около 2,4 миллиарда долларов (10 миллиардов злотых) налогов. Данная сумма превышает финансовую помощь, предоставленную Украине.

Новые услуги «Дії». Украинцы могут получить Украинцы могут получить выписку о несудимости в несколько кликов в Дії. Новая услуга доступна в приложении Дія для всех пользователей, достигших 14 лет. Также теперь в «Дії» можно отменить шеринг авто

Суд арестовал очередные активы Марченко. Суд арестовал корпоративные права Оксаны Марченко в АО «Запорожский завод ферросплавов». Общая стоимость заблокированных активов составляет более 1 млрд грн. Запорожский завод ферросплавов — монопольный производитель металлического мангана в Украине и входит в список крупнейших металлургических компаний в Европе. Арест активов обезопасит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства.

Новый формат отделения Новой почты. Новая почта запустила . Новая почта запустила новый формат отделения для работы на деоккупированных территориях — модульное мобильное отделение. Его площадь 68 кв.метров и состоит из 4 модулей. Также отделение оснащено приборами для обогрева и автоматическими раздвижными дверями.

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