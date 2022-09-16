День финансов: «транспортный безвиз», страхование инвестиций, субсидия для ВПЛ — Finance.ua
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День финансов: «транспортный безвиз», страхование инвестиций, субсидия для ВПЛ

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Пятница, 16 сентября: Президент подписал транспортный безвиз, а Всемирный банк планирует выделить Украине миллиард долларов дополнительной поддержки.
«Транспортный безвиз». Президент Владимир Зеленский утвердил Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом.
  • В Украине запускается пилотный проект страхования инвестиций во время войны.
  • Также стало известно, что всемирный банк планирует выделить Украине миллиард долларов дополнительной поддержки.
Вклады в банках. В августе вклады населения в банках выросли на 0,9% до 845,9 млрд гривен. А именно гривневые вклады населения в августе выросли на 1,3% до 541,345 млрд гривен.
  • При этом министр финансов сообщил, что бюджетом на 2023 год не предусмотрено прямое финансирование потребностей правительства Национальным банком путем выкупа облигаций внутреннего госзайма.
Украинцы могут заказать дубликаты утраченных документов на портале «Дія». Укрпочта доставляет дубликаты свидетельства и выписки из ГРАГС, заказанные через портал «Дія». Чтобы воспользоваться доставкой от Укрпочты, нужно на портале «Дія» выбрать подходящий способ доставки документов по адресу или в ближайшее отделение.
Субсидия для ВПЛ. Субсидии будут выдавать после обращения в управления соцзащиты, ЦПАУ по месту жительства или через приложение «Дія».
  • А в «Нафтогазе» сообщили, что делать, если в платежке неправильные показания газа.
Право на две пенсии. В Пенсионном фонде Украины рассказали, что если человек имеет право на два вида пенсии, то он может выбрать большую. Также ПФУ напомнили о требованиях к банковским счетам для зачисления пенсий.
По материалам:
Finance.ua
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