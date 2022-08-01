День финансов: транш от ЕС, условия покупки валюты в monobank, регистрация в отелях через «Дію» — Finance.ua

День финансов: транш от ЕС, условия покупки валюты в monobank, регистрация в отелях через «Дію» Сегодня 18:00

Понедельник, 1 августа. Сегодня Нацбанк получил первую половину миллиардного транша от Европейского союза и запустил благотворительную акцию «Смелая гривна».

Полмиллиарда евро транша от ЕС. В понедельник на счет Национального банка поступила В понедельник на счет Национального банка поступила первая половина миллиардного транша Европейского союза, во вторник ожидается вторая. Помощь в 1 млрд евро — это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на сумму 9 млрд евро.

Минимальная зарплата в 2023 году. Переговоры по определению Переговоры по определению размера минимальной заработной платы на 2023 год начаты. По информации Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах июня 2022 года оценивается на уровне 7000 грн и прогнозируется в размере 8200 грн на начало 2023 года. Однако Минфин не видит возможности повышения минимальной заработной платы и предлагает в 2023 году оставить ее в размере 6700 грн.

Трудоустройство безработных. Рада приняла за основу проект закона, призванный Рада приняла за основу проект закона, призванный содействовать в трудоустройстве безработных . Документ предлагает ввести компенсации работодателям части расходов на оплату труда за трудоустройство некоторых категорий зарегистрированных безработных, в частности молодежи.

Кстати, согласно опросу Gradus Research, 58% граждан имеют работу. Процент украинцев, у которых есть работа, но не работающих, несколько снизился с начала войны (с 23% до 19%). Среди 35% нетрудоустроенных треть (34%) потеряла работу после начала войны, а остальные 44% не работали задолго до 24 февраля.

В то же время результаты исследования Mastercard SME Index показывают, что большинство украинских предпринимателей (61%), несмотря на войну, вынужденную релокацию, сложности с логистикой и уменьшение объемов продаж, продолжают работать, а 91% из тех, кто приостановил деятельность, готовы восстановиться в будущем.

Условия покупки валюты в monobank. Национальный банк разрешил банкам продавать валюту населению при размещении на депозит. Розничный Национальный банк разрешил банкам продавать валюту населению при размещении на депозит. Розничный monobank предложит эту услугу без права расторжения договора в течение трех месяцев. Валюту будут продавать по курсам в приложении без дополнительных комиссий.

Отметим, что курс доллара США к корзине основных мировых валют 1 августа упал до самого низкого уровня с начала июля. Инвесторы ожидают, что агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы приведет экономику к рецессии. Индекс доллара по отношению к его конкурентам ослаб на 0,3% до 105,61, поскольку трейдеры сокращают свои длинные долларовые позиции.

Регистрация в отелях через «Дію». «Дія» сообщила о запуске нового сервиса для гостиниц. «Дія» сообщила о запуске нового сервиса для гостиниц. Дія.QR и шеринг документов оставили бумажные бланки позади. Теперь регистрация гостей в отеле займет всего несколько минут.

Порядок открытия и закрытия платежных счетов. Закон «О платежных услугах» предоставил право небанковским поставщикам платежных услуг открывать платежные счета пользователям. НБУ разработал Закон «О платежных услугах» предоставил право небанковским поставщикам платежных услуг открывать платежные счета пользователям. НБУ разработал порядок открытия и закрытия платежных счетов пользователей небанковскими поставщиками платежных услуг.

А в новом обзоре Finance.ua рассказывает о картах с кешбэком. Какие карты в августе выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать, читайте в материале по ссылке:

«Смелая гривна». Национальный банк запустил Национальный банк запустил благотворительную акцию «Смелая гривна» , в рамках которой в течение трех месяцев по всей Украине продлится сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен, которые затем перечислят на нужды ВСУ. В настоящее время в обращении находится более 14 млрд монет на сумму более 5 млрд грн. В то же время значительное количество разменных монет, в частности монет номиналом 10 и 50 копеек, часто не используется гражданами и лежит в копилках или карманах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.