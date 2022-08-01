День финансов: транш от ЕС, условия покупки валюты в monobank, регистрация в отелях через «Дію» — Finance.ua

День финансов: транш от ЕС, условия покупки валюты в monobank, регистрация в отелях через «Дію»
Понедельник, 1 августа. Сегодня Нацбанк получил первую половину миллиардного транша от Европейского союза и запустил благотворительную акцию «Смелая гривна».
Полмиллиарда евро транша от ЕС. В понедельник на счет Национального банка поступила первая половина миллиардного транша Европейского союза, во вторник ожидается вторая. Помощь в 1 млрд евро — это часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на сумму 9 млрд евро.
Минимальная зарплата в 2023 году. Переговоры по определению размера минимальной заработной платы на 2023 год начаты. По информации Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах июня 2022 года оценивается на уровне 7000 грн и прогнозируется в размере 8200 грн на начало 2023 года. Однако Минфин не видит возможности повышения минимальной заработной платы и предлагает в 2023 году оставить ее в размере 6700 грн.
Трудоустройство безработных. Рада приняла за основу проект закона, призванный содействовать в трудоустройстве безработных. Документ предлагает ввести компенсации работодателям части расходов на оплату труда за трудоустройство некоторых категорий зарегистрированных безработных, в частности молодежи.
- Кстати, согласно опросу Gradus Research, 58% граждан имеют работу. Процент украинцев, у которых есть работа, но не работающих, несколько снизился с начала войны (с 23% до 19%). Среди 35% нетрудоустроенных треть (34%) потеряла работу после начала войны, а остальные 44% не работали задолго до 24 февраля.
- В то же время результаты исследования Mastercard SME Index показывают, что большинство украинских предпринимателей (61%), несмотря на войну, вынужденную релокацию, сложности с логистикой и уменьшение объемов продаж, продолжают работать, а 91% из тех, кто приостановил деятельность, готовы восстановиться в будущем.
Условия покупки валюты в monobank. Национальный банк разрешил банкам продавать валюту населению при размещении на депозит. Розничный monobank предложит эту услугу без права расторжения договора в течение трех месяцев. Валюту будут продавать по курсам в приложении без дополнительных комиссий.
- Отметим, что курс доллара США к корзине основных мировых валют 1 августа упал до самого низкого уровня с начала июля. Инвесторы ожидают, что агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы приведет экономику к рецессии. Индекс доллара по отношению к его конкурентам ослаб на 0,3% до 105,61, поскольку трейдеры сокращают свои длинные долларовые позиции.
Регистрация в отелях через «Дію». «Дія» сообщила о запуске нового сервиса для гостиниц. Дія.QR и шеринг документов оставили бумажные бланки позади. Теперь регистрация гостей в отеле займет всего несколько минут.
Порядок открытия и закрытия платежных счетов. Закон «О платежных услугах» предоставил право небанковским поставщикам платежных услуг открывать платежные счета пользователям. НБУ разработал порядок открытия и закрытия платежных счетов пользователей небанковскими поставщиками платежных услуг.
А в новом обзоре Finance.ua рассказывает о картах с кешбэком. Какие карты в августе выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать, читайте в материале по ссылке:
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«Смелая гривна». Национальный банк запустил благотворительную акцию «Смелая гривна», в рамках которой в течение трех месяцев по всей Украине продлится сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен, которые затем перечислят на нужды ВСУ. В настоящее время в обращении находится более 14 млрд монет на сумму более 5 млрд грн. В то же время значительное количество разменных монет, в частности монет номиналом 10 и 50 копеек, часто не используется гражданами и лежит в копилках или карманах.
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