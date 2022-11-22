День финансов: транш от ЕС, прибыль украинских банков, отключения электричества в Украине — Finance.ua

День финансов: транш от ЕС, прибыль украинских банков, отключения электричества в Украине Сегодня 17:50

Вторник, 22 ноября. В Украине готовят новый пакет санкций против россии и прогнозируют, что регулярные отключения электроэнергии будут по меньшей мере до конца марта.

2,5 млрд евро от ЕС. Сегодня Украина Сегодня Украина получила второй транш на сумму 2,5 млрд евро в рамках текущей исключительной восьмой по счету программы макрофинансовой помощи ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует предусмотреть 18 миллиардов евро для Украины на 2023 год, финансирование будет выплачиваться регулярно.

Прибыль украинских банков. По данным НБУ, платежеспособные банки получили 11 млрд грн По данным НБУ, платежеспособные банки получили 11 млрд грн чистой прибыли за январь-октябрь 2022 года по сравнению с 58,4 млрд грн чистой прибыли за январь-октябрь 2021 года.

Новые санкции Украины против россии. Межведомственная рабочая группа по реализации государственной санкционной политики подготовила и передала в СНБО новый Межведомственная рабочая группа по реализации государственной санкционной политики подготовила и передала в СНБО новый пакет санкций , который содержит ограничения против 3 тыс. физических и юридических лиц, причастных к войне в Украине. В список вошли лица из числа военного руководства рф, предприятия военно-промышленного комплекса и связанные с поставкой российскому ВПК компании и физические лица.

6 млн грн работникам «Армии восстановления». Государство уже перечислило работникам проекта «Армия восстановления» 6,2 млн грн. Более 1300 безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в 6 областях. Наибольшее количество безработных на сегодняшний день привлекли в Сумской области — 519 человек.

Отметим, что, по данным Государственной службы занятости, солидные вознаграждения получают работники в сферах медицины и бизнеса. К примеру, 120 тыс. грн работодатели готовы платить врачам-эндоскопистам, а агентам по недвижимости работодатели предлагают зарплату в размере 240 тыс. грн.

$5,1 млрд за 5 лет. Аналитики BRDO проанализировали работу Аналитики BRDO проанализировали работу ІТ-отрасли за 5 лет . Как показывает исследование, ІТ-экспорт за 5 лет вырос на $5,1 млрд и растет дальше, несмотря на войну. За пять лет ІТ-индустрия создала более 180 000 рабочих мест. В целом наша страна экспортировала ІТ-услуг больше, чем руд, металлов, продуктов машиностроения или масел.

Отключения электричества в Украине. СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко прогнозирует, что, скорее всего, СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко прогнозирует, что, скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется по меньшей мере до конца марта. Он отметил, что существуют разные прогнозы развития этой ситуации, и они полностью зависят от атак россии, поэтому следует быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим.

Цены на аренду квартир в Киеве. После серии ракетных атак и поражения объектов критической инфраструктуры в Киеве снова сократился После серии ракетных атак и поражения объектов критической инфраструктуры в Киеве снова сократился спрос на аренду квартир , а затем упали и цены. Больше всего ценовому колебанию подвержены 2 и 3-комнатные квартиры, средняя стоимость которых упала на 12%. Самые популярные для аренды однокомнатные квартиры переживают этот период с падением средней цены на 5%.

Пополнение украинских карт в Польше. Айбокс Банк зарегистрировал финансовую компанию iBox в Польше и получил лицензию на развитие региона платежными терминалами. Через них можно будет Айбокс Банк зарегистрировал финансовую компанию iBox в Польше и получил лицензию на развитие региона платежными терминалами. Через них можно будет пополнять карты украинских банков. Пополнить украинскую карту можно злотыми — на счет придут гривны.

💳 Кстати, уже несколько лет отечественные банки активно развивают сотрудничество с какой-нибудь торговой сетью или программой лояльности, выпуская кредитные или дебетовые карты-кобренд. Некоторые из кобренд-карт стали очень актуальными сейчас, в разгар войны с россией. В новой статье рассказываем о них подробнее:

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