День финансов: ТОП-10 прибыльных банков, рейтинг самых высоких зарплат в январе, рынок аренды — Finance.ua

День финансов: ТОП-10 прибыльных банков, рейтинг самых высоких зарплат в январе, рынок аренды Сегодня 17:50

В среду, 10 января, мы исследовали в новой статье:

Рынок аренды в 2024 году. Нынешний ценовой спад и затишье на рынке аренды изменится совсем скоро. Снимать жилье станет Нынешний ценовой спад и затишье на рынке аренды изменится совсем скоро. Снимать жилье станет дороже в период двух сезонов. Причем украинцы будут искать квартиры по определенным критериям. Прошлогодние тенденции в предпочтениях арендаторов сохранятся и в 2024-м.

Компенсация за разрушенное жилье: для 500 семей уже забронировали средства.

Тендеры по восстановлению разрушенного жилья в Киевской области: БЭБ выявило нарушений на 105 млн грн.

Рейтинг самых высоких зарплат в январе. Наилучшая ситуация по Наилучшая ситуация по восстановлению рынка труда в Ивано-Франковской области (183% от количества, зафиксированного в феврале 2022 года), то есть вакансий вдвое больше, чем до войны, худшая — в Херсонской области (18%).

Средняя зарплата в Украине. Среди областей-лидеров Среди областей-лидеров возросли зарплаты в Киевской (+850 грн, до 20 850 грн), Львовской (+500 грн, до 19 000 грн) и Днепропетровской областях (+255 грн, до 18 000 грн.). В Одесской и Харьковской областях зарплаты не изменились и остаются на уровне 18 000 грн и 17 500 грн соответственно.

Рейтинг банков в Украине. За 11 месяцев 2023 года, по данным Национального банка Украины, банки в Украине За 11 месяцев 2023 года, по данным Национального банка Украины, банки в Украине заработали 130,5 млрд грн. Количество банков сократилось, зато их доходы выросли вдвое по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения в 2021. Только 4 банка из 63 получили убытки.

При этом Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2024 год в результате войны.

В Минсоцполитики рассказали о перспективах финансирования социальных расходов в 2024 году.

Кстати, финансовый рынок Украины ежегодно приобретает новый уровень развития. Несмотря на войну и тяжелые условия, сфера финансовых услуг и инноваций развивается и создает перспективы улучшения экономической ситуации страны. Именно поэтому становится все важнее признание и награждение лучших представителей финансовой отрасли.

Уже 7-й год подряд престижная всеукраинская премия FinAwards определяет лучшие финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения и рекламные проекты рынка финансовых услуг, а также успешных и эффективных ТОП-менеджеров финансовых компаний.

НАПК внесло Subway в перечень международных спонсоров войны. Более 500 ресторанов компании Более 500 ресторанов компании продолжают работать на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет рф. Subway активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские социальные сети и доставляет еду через сервисы Яндекс, сотрудничающие с государственными и правоохранительными органами страны-агрессора.

Украина переходит на европейскую систему сертификации продовольствия. Украина с 15 января 2024 года планирует Украина с 15 января 2024 года планирует перейти на использование онлайн-платформы Европейской комиссии по сертификации и поддержке экспорта/импорта/транзита животных, продукции животного и растительного происхождения, пищевых продуктов, кормов (TRACES NT) для сертификации грузов.

В Раде объяснили возврат отключений света за долги. Правительство приняло Правительство приняло решение об отмене моратория на отключение населения от жилищно-коммунальных услуг из-за возросших неплатежей. Соответствующее заявление сделал председатель Комитета Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус. Наиболее дисциплинированными плательщиками были субсидианты, опасавшиеся «слететь с субсидии» за долги, и пенсионеры, которые привыкли платить вовремя.

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