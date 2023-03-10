День финансов: ТОП-10 банков по гривневым и валютным депозитам, какие паспорта для выезда за границу не действительны — Finance.ua

День финансов: ТОП-10 банков по гривневым и валютным депозитам, какие паспорта для выезда за границу не действительны Сегодня 17:50

В пятницу, 10 марта, стало известно, какие паспорта для выезда за границу не действительны. Так, Государственная миграционная служба обновила программное обеспечение в системе оформления биометрических документов, из-за чего в случае различной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте, действительным признается последний оформленный документ.

Кстати, Finance.ua продолжает исследовать жизнь украинцев в разных странах Европы. Сегодня узнаем все нюансы жизни в Румынии по собственному опыту. О том, сколько стоит жилье, продукты, какая есть работа и пр. — читайте в нашей статье:

Сколько мужчин за год смогли уехать за границу. С момента введения военного положения в феврале 2022 года государство существенно «лимитировало» С момента введения военного положения в феврале 2022 года государство существенно «лимитировало» выезд за границу мужчин призывного возраста и остальных категорий военнообязанных. В целом по состоянию на 1 марта 2023 г. по «общей процедуре» было выдано более 1,27 млн разрешений на выезд.

За месяц сумма конфискованной валюты на границе выросла почти в 12 раз. За два месяца 2023 года таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на сумму 805 млн грн.

ТОП-10 банков по гривневым и валютным депозитам. Несмотря на существующее затишье, депозитные ставки продолжают расти. Правда, повышение касается только вкладов на длительные сроки. Какие же банки предлагают самые большие ставки — Несмотря на существующее затишье, депозитные ставки продолжают расти. Правда, повышение касается только вкладов на длительные сроки. Какие же банки предлагают самые большие ставки — читайте дальше.

ПриватБанк сообщает об отзыве банком UBS иска против bail-in евробондов.

Также стало известно, что Украинская биржа допустила к торгам банк Порошенко.

А вот 👿российский Сбербанк понес $2 млрд убытков из-за санкций.

При этом ЕС до сих пор не может найти и заморозить 136 млрд евро российских активов.

Выплаты ВПЛ. Правительство усовершенствовало процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы агрессором. Предполагается создание четкого алгоритма, согласно которому в информационной системе будет Правительство усовершенствовало процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы агрессором. Предполагается создание четкого алгоритма, согласно которому в информационной системе будет обновляться список

Еще одна организация возобновляет выплаты по 6600 гривен. Норвежский совет по делам беженцев в Украине (NRC) открывает регистрацию на получение многоцелевой денежной помощи для внутренне перемещенных лиц и граждан Украины.

Правительство выделило регионам более 10 млрд гривен на зарплаты и оплату коммунальных услуг.

Боррель рассказал о видении будущего восстановления Украины. Как Как заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, Европейский Союз и его партнеры помогут создать привлекательные условия для частных инвесторов, которые могут присоединиться к восстановлению Украины, в то же время россия также должна заплатить за причиненные ее агрессией разрушения и вред.

Администрация Байдена предложила отдельное финансирование для Украины в бюджете на 2024 год.

Штрафы автофиксации возвращаются в «Дію». В приложение Дія В приложение Дія возвращаются штрафы автофиксации. Оплату штрафов переводили на новые реквизиты, поэтому некоторое время сервис не работал. Теперь в Дію подтянутся все штрафы за период, пока сервис был недоступен.

Больше интересных и ярких новостей смотрите на нашей странице в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua 😎

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.