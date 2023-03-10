День финансов: ТОП-10 банков по гривневым и валютным депозитам, какие паспорта для выезда за границу не действительны — Finance.ua
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День финансов: ТОП-10 банков по гривневым и валютным депозитам, какие паспорта для выезда за границу не действительны

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В пятницу, 10 марта, стало известно, какие паспорта для выезда за границу не действительны. Так, Государственная миграционная служба обновила программное обеспечение в системе оформления биометрических документов, из-за чего в случае различной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте, действительным признается последний оформленный документ.
Кстати, Finance.ua продолжает исследовать жизнь украинцев в разных странах Европы. Сегодня узнаем все нюансы жизни в Румынии по собственному опыту. О том, сколько стоит жилье, продукты, какая есть работа и пр. — читайте в нашей статье:

Сколько стоит жизнь в Румынии

День финансов: ТОП-10 банков по гривневым и валютным депозитам, какие паспорта для выезда за границу не действительны
Сколько мужчин за год смогли уехать за границу. С момента введения военного положения в феврале 2022 года государство существенно «лимитировало» выезд за границу мужчин призывного возраста и остальных категорий военнообязанных. В целом по состоянию на 1 марта 2023 г. по «общей процедуре» было выдано более 1,27 млн разрешений на выезд.
  • За месяц сумма конфискованной валюты на границе выросла почти в 12 раз. За два месяца 2023 года таможни Гостаможслужбы выявили нарушений таможенных правил на сумму 805 млн грн.
ТОП-10 банков по гривневым и валютным депозитам. Несмотря на существующее затишье, депозитные ставки продолжают расти. Правда, повышение касается только вкладов на длительные сроки. Какие же банки предлагают самые большие ставки — читайте дальше.
  • ПриватБанк сообщает об отзыве банком UBS иска против bail-in евробондов.
  • Также стало известно, что Украинская биржа допустила к торгам банк Порошенко.
  • А вот 👿российский Сбербанк понес $2 млрд убытков из-за санкций.
  • При этом ЕС до сих пор не может найти и заморозить 136 млрд евро российских активов.
Выплаты ВПЛ. Правительство усовершенствовало процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы агрессором. Предполагается создание четкого алгоритма, согласно которому в информационной системе будет обновляться список.
  • Еще одна организация возобновляет выплаты по 6600 гривен. Норвежский совет по делам беженцев в Украине (NRC) открывает регистрацию на получение многоцелевой денежной помощи для внутренне перемещенных лиц и граждан Украины.
  • Правительство выделило регионам более 10 млрд гривен на зарплаты и оплату коммунальных услуг.
Боррель рассказал о видении будущего восстановления Украины. Как заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, Европейский Союз и его партнеры помогут создать привлекательные условия для частных инвесторов, которые могут присоединиться к восстановлению Украины, в то же время россия также должна заплатить за причиненные ее агрессией разрушения и вред.
  • Администрация Байдена предложила отдельное финансирование для Украины в бюджете на 2024 год.
Штрафы автофиксации возвращаются в «Дію». В приложение Дія возвращаются штрафы автофиксации. Оплату штрафов переводили на новые реквизиты, поэтому некоторое время сервис не работал. Теперь в Дію подтянутся все штрафы за период, пока сервис был недоступен.
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По материалам:
Finance.ua
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