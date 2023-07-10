День финансов: строительство заводов Bayraktar и по производству бронетехники, «зерновой коридор» и гривна, возврат довоенных налогов — Finance.ua

День финансов: строительство заводов Bayraktar и по производству бронетехники, «зерновой коридор» и гривна, возврат довоенных налогов Сегодня 17:50

В понедельник, 10 июля, из-за того что разговоров об угрозе ядерного удара рф и аварии на Запорожской АЭС снова стало больше, мы исследовали, какими бывают укрытия, сколько это стоит и какие документы нужны, чтобы их построить — читайте в материале Finance.ua.

Строительство завода по производству Bayraktar. В Украине началось строительство завода по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar. Об этом В Украине началось строительство завода по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. 23 июня турецкая компания Baykar получила лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине. В 2025 году этот завод должен заработать, объем инвестиций в него составляет 95,5 миллиона долларов.

Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине. Крупнейший немецкий производитель оружия компания Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель. Об этом Крупнейший немецкий производитель оружия компания Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель. Об этом сообщает CNN. Компания также будет учить украинцев обслуживать изготовленные на заводе танки и другую бронированную технику. По словам гендиректора, на новом заводе будут строить и ремонтировать бронетранспортеры Rheinmetall Fuchs по лицензии.

«Зерновой коридор» и гривна. При прекращении действия «зернового коридора» в июле украинцам не стоит ожидать никакой мгновенной девальвации гривны. Об этом в комментарии При прекращении действия «зернового коридора» в июле украинцам не стоит ожидать никакой мгновенной девальвации гривны. Об этом в комментарии сообщила экс-председатель совета Независимой ассоциации банков Украины, эксперт в сфере финансов Елена Коробкова.

Возврат довоенных налогов. Украина вернулась к довоенной системе Украина вернулась к довоенной системе налогообложения . Последние изменения восстановили практически все действовавшие до войны нормы. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, последние изменения, принятые согласно законопроекту № 8401, восстановили практически все нормы, действовавшие до войны.

Рекордное количество ФЛП. После тяжелого для бизнеса периода начала большой войны украинцы все чаще После тяжелого для бизнеса периода начала большой войны украинцы все чаще отваживаются открывать свое дело. В июне было зарегистрировано рекордное количество предпринимателей за последние три года.

Сколько зарабатывают украинские разработчики Медианная зарплата разработчиков в Украине уже год Медианная зарплата разработчиков в Украине уже год практически не меняется. Медианская зарплата разработчиков в Украине незначительно выросла в первом полугодии 2023 года: $3435 ($35 до декабря 2022 года).

Украинские и турецкие компании будут сотрудничать в производстве беспилотников.

Стипендия в 10 тысяч евро для студентов. Европейский центральный банк предложил наиболее способным украинским студентам стипендию. Об этом идет речь на сайте ЕCB. Гранты в размере 10 тысяч евро предоставят 15 студентам украинских университетов. Об этом Европейский центральный банк предложил наиболее способным украинским студентам стипендию. Об этом идет речь на сайте ЕCB. Гранты в размере 10 тысяч евро предоставят 15 студентам украинских университетов. Об этом пишет Мининтеграции.

Сколько будет стоить экономике невозвращение вынужденных мигрантов в Украину. Невозвращение вынужденных мигрантов на Родину обойдется Украине в $113 млрд недополученного ВВП за 10 лет (в ценах 2021 года). Об этом говорится в Невозвращение вынужденных мигрантов на Родину обойдется Украине в $113 млрд недополученного ВВП за 10 лет (в ценах 2021 года). Об этом говорится в исследовании , проведенном ГО EasyBusines и Центром экономического восстановления (ЦЭВ). На сегодняшний день от 3,8 до 4,7 млн ​​вынужденных мигрантов находятся за границей.

ТОП-10 самых популярных подержанных авто июня. За прошедший месяц украинский автопарк пополнили 17,3 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. Об этом За прошедший месяц украинский автопарк пополнили 17,3 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. Об этом сообщил Укравтопром. Лидером июньских регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

При этом в МВД сообщили, нужно ли перерегистрировать авто, если изменили его цвет.

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