День финансов: сроки и условия снижения учетной ставки, цены на новостройки в городах-миллионниках, влияние войны на украинский бизнес — Finance.ua

День финансов: сроки и условия снижения учетной ставки, цены на новостройки в городах-миллионниках, влияние войны на украинский бизнес
В понедельник, 8 мая, об учетной ставке, тарифах на свет и расходах беженцев за рубежом.
НБУ анонсировал снижение учетной ставки. В Нацбанке полагают, что к концу 2023 года НБУ может снизить учетную ставку до 21% с текущего уровня 25%. Оптимальным временем для начала цикла снижения ставки является IV квартал.
- Глава совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова прогнозирует, что в конце года в Украине сформируются предпосылки для снижения ставки рефинансирования НБУ, что положительно повлияет на кредитование бизнеса.
- Также в Нацбанке говорят, что потенциальное развертывание банковского кризиса в ведущих странах в случае выхода из-под контроля государственных регуляторов может существенно замедлить мировую экономическую активность, затормозить международную торговлю, ухудшить доступ к рынку капиталов. Однако при текущих условиях для украинской экономики прямое влияние будет ограничено, поскольку Украина не выходит на международные рынки капитала.
Новые бизнесы в Украине. Как свидетельствует аналитика Опендатабот, несмотря на все кризисы, вызванные боевыми действиями и массовыми блэкаутами, первый год полномасштабной войны не стал рекордным по количеству закрытых дел. По состоянию на начало апреля 2023 года в Украине зарегистрировано 1,9 млн ФЛП и 1,2 млн компаний. В то время как за год было закрыто 203 921 ФЛП. В предыдущие годы в Украине в среднем закрывалось 260 тысяч ФЛП в год.
- Эксперты robota.ua в свою очередь рассказали о факторах, влияющих на длительность поиска работы.
Тарифы на свет. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев говорит, что, вероятнее всего, будет повышение цен на электроэнергию для населения — если не с 1 июня, то с 1 июля. «Повышать цены до 5-10 грн за кВт/ч — это неподъемный рост для большинства домохозяйств. Поэтому сейчас предлагается несколько вариантов роста стоимости энергоносителей, в частности, повышение цен с 1,44-1,68 грн за кВт/ч до 2,4-2,8 грн за кВт/ч», — говорит эксперт.
Выплаты малообеспеченным семьям в Украине. Украинцы с низким доходом могут получить от государства социальную помощь для поддержки в сложных жизненных ситуациях. Если вам требуется такая помощь, необходимо обратиться в уполномоченный орган с документами, подтверждающими ваш статус малообеспеченной семьи. Подробнее о процедуре рассказываем здесь.
- Кстати, для украинских переселенцев заработала международная платформа помощи Find Refuge. На портале можно предоставить и получить консультации по правовым вопросам. Также можно получить помощь в поиске жилья, найти советы по трудоустройству, в сфере медицины и образования.
Проверка авто перед покупкой. Покупка подержанного транспортного средства — сложная задача. Особенно трудно найти правильный подход, если человек стремится стать владельцем подержанного автомобиля впервые. Автоэксперты рассказали о том, как самостоятельно подобрать надежный автомобиль и не причинить вред собственным нервам и кошельку.
Расчеты беженцев за границей украинскими картами. Украинские беженцы за рубежом использовали в первом квартале 2023 года $3,48 млрд с карт украинских банков, что на 5%, или на $0,18 млрд, меньше, чем в четвертом квартале 2022 года. Снятие средств с банковских карт за рубежом уменьшилось на 7,4% — до $1,68 млрд, в то время как расходы в торговой сети — на 2,7%, до $1,78 млрд.
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Цены на квартиры в крупнейших городах Украины. Если сравнить довоенный период в городах-миллионниках с настоящим временем, наблюдается существенный рост цен на готовые квартиры на первичном рынке. В новом материале Finance.ua решил исследовать, какие цены на готовые квартиры от застройщиков в крупнейших городах Украины:
Квартиры в городах-миллионниках: Киев, Львов, Днепр 🏠
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