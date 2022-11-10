День финансов: соглашение об упрощении автоперевозок из ЕС, ставки по кредитам и депозитам — Finance.ua

День финансов: соглашение об упрощении автоперевозок из ЕС, ставки по кредитам и депозитам Сегодня 17:50

В четверг, 10 ноября, расскажем о перспективах инвестиций в Bitcoin, золото и депозиты.

Упрощение автоперевозок между Украиной и ЕС. Поскольку украинское воздушное пространство было закрыто для гражданских перевозок, а морской экспорт сильно ограничен, Украине необходимо найти альтернативные пути автомобильного транспорта для экспорта своих запасов зерна, топлива, продуктов питания и других соответствующих товаров. Поэтому Европейский парламент одобрил соглашения Евросоюза с Украиной и Молдовой об Поскольку украинское воздушное пространство было закрыто для гражданских перевозок, а морской экспорт сильно ограничен, Украине необходимо найти альтернативные пути автомобильного транспорта для экспорта своих запасов зерна, топлива, продуктов питания и других соответствующих товаров. Поэтому Европейский парламент одобрил соглашения Евросоюза с Украиной и Молдовой об упрощении трансграничной перевозки грузов.

Также Европейский парламент сегодня одобрил присоединение Хорватии к Шенгенской зоне, что влечет за собой отмену внутреннего пограничного контроля между страной и ЕС.

Отметим, что сегодня на украино-румынской границе в пределах участка Черновицкой области начал действовать автомобильный пункт пропуска «Красноильск». Это первое открытие нового пункта пропуска за время независимости Украины.

Ставки на кредиты и депозиты. Средние процентные Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2022 года в национальной валюте составили 37,8% годовых. Средняя ставка новых гривневых депозитов для домашних хозяйств, оформленных в октябре, выросла на 0,1 п.п. по сравнению с сентябрем — до 9,2% годовых. Кстати, в октябре продолжился рост депозитов населения в валюте (на 211 млн долл. или +2,5%).

Напомним, что если у вас ухудшилось финансовое положение, вы имеете право обратиться в финансовое учреждение, где вы оформили кредит, с просьбой реструктуризировать кредитную задолженность.

Падение Bitcoin. Только за последние 5 дней основная криптовалюта Bitcoin упала на около 25%. На крипторынке существует определенная взаимозависимость, похожая на ту, которая происходит на фондовом рынке. Когда начинается падение, «эффектом домино» оно распространяется от одной акции к другой, что приводит к падению целого индекса. В новой статье Finance.ua рассказывает, что означает это падение для инвесторов и как долго оно продлится:

А в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев объясняет, что сейчас происходит с ценами на золото и какие перспективы ожидать до конца 2022 года и 2023 года:

Источники финансирования бюджета. С начала полномасштабной войны для финансирования государственного бюджета удалось привлечь $39,75 млрд, или 1,27 триллиона гривен. По данным Минфина, наибольшим С начала полномасштабной войны для финансирования государственного бюджета удалось привлечь $39,75 млрд, или 1,27 триллиона гривен. По данным Минфина, наибольшим источником финансирования госбюджета в период войны стал выкуп военных облигаций правительства Национальным банком за счет эмиссии гривны — он составил 340 миллиардов гривен или $10,84 млрд в эквиваленте.

Официальный сайт программы «єРобота». Летом Правительство запустило грантовую программу для малого и среднего бизнеса. За это время украинцы уже получили гранты на сумму более 201,8 млн грн. Теперь можно выбрать направление и подать заявку на получение гранта на Летом Правительство запустило грантовую программу для малого и среднего бизнеса. За это время украинцы уже получили гранты на сумму более 201,8 млн грн. Теперь можно выбрать направление и подать заявку на получение гранта на официальном сайте

Украинцы стали меньше экономить. За время войны в Украине возросло количество людей, которые За время войны в Украине возросло количество людей, которые не экономят деньги . Если раньше таких было 11%, то сейчас 16%. Прежде всего экономить перестают на одежде и обуви, а также продуктах питания. В то же время по сравнению с периодом до 24 февраля уровень занятости значительно снизился. Падение составило 15% — с 81% до 66%.

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