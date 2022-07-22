День финансов: соглашение об экспорте зерна, 180 млрд для покрытия дефицита бюджета, новые цены на горючее и газ — Finance.ua

День финансов: соглашение об экспорте зерна, 180 млрд для покрытия дефицита бюджета, новые цены на горючее и газ Сегодня 17:50

В пятницу, 22 июля, расскажем, что предусматривает соглашение об экспорте зерна и как повлияет изменение официального курса доллара на простых граждан.

Соглашение об экспорте зерна. 22 июля в Стамбуле 22 июля в Стамбуле Украина, Турция и генсек ООН подписали «Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов». Инициатива, подписанная представителями Турции, ООН и Украины, должна быть утверждена Кабмином и обнародована в полном объеме. Такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России.

Влияние нового официального курса гривны к доллару на украинцев. Как объяснили в НБУ, Как объяснили в НБУ, изменение официального курса гривны к доллару будет иметь определенное влияние на украинцев в зависимости от того, как они получают доходы. Для граждан, получающих доходы в гривне, стоимость жизни несколько возрастет из-за определенного переноса коррекции обменного курса на цены, на инфляцию.

Также регулятор объяснил, могут ли угрожать новые лимиты на валютные операции за границей деятельности волонтерского движения в Украине.

В свою очередь аналитики дали прогноз относительно действия нового курса доллара.

Отдельные сети АЗС также скорректировали цены на горючее после решения НБУ о повышении курса доллара до 36,6 гривен.

Кроме того, Нацбанк Украины, учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 21 июля принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Мегабанк».

Покрытие дефицита бюджета. Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для финансирования дефицита бюджета в 30 млрд гривен ежемесячно. До конца года сумма составит 180 млрд гривен. НБУ в базовом сценарии ожидает, что в 2023 году потребность в эмиссии сохранится, но она будет намного ниже, чем в этом году, примерно вдвое.

Цены на газ. Кабмин утвердил Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановлением зафиксированы Кабмин утвердил Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановлением зафиксированы цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений, потребление будет уменьшено на 10%.

Изменения в трудовом законодательстве. 19 июля вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об оптимизации трудовых отношений». Этот закон вносит изменения в трудовое законодательство Украины, в частности, в условиях военного положения. В Минюсте рассказали, 19 июля вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об оптимизации трудовых отношений». Этот закон вносит изменения в трудовое законодательство Украины, в частности, в условиях военного положения. В Минюсте рассказали, что именно изменится для украинцев

Кстати, в Государственном центре занятости объяснили, что украинцы, потерявшие документы и сведения о периодах страхового стажа, трудовой деятельности, заработной плате, могут рассчитывать на минимальный размер пособия по безработице — 1800 гривен.

А аналитики портала grc.ua рассказали, что мешает сменить профессию тем, кто хотел бы сделать это.

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