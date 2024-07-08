День финансов: соглашение о безопасности с Польшей, субсидии на аренду жилья для ВПЛ, цены на землю в Украине — Finance.ua

День финансов: соглашение о безопасности с Польшей, субсидии на аренду жилья для ВПЛ, цены на землю в Украине Сегодня 17:50

Понедельник, 8 июля. Сколько украинцев зарабатывают менее 10 тыс. грн и как сэкономить на оплате коммуналки.

Соглашение о безопасности с Польшей. Украина и Польша Украина и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Соглашение подписано в Варшаве. Главная цель соглашения — поддержать самооборону Украины против российской агрессии.

новый оборонный пакет для Украины. Также страны работают сообща над усилением украинской ПВО. Польша анонсировала для Украины. Также страны работают сообща над усилением украинской ПВО.

пакете военной помощи Украине О новомУкраине объявили также в Великобритании. Страна предоставит новый пакет поддержки, который будет включать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и около 100 высокоточных ракет Brimstone.

Субсидии для аренды жилья. Минсоцполитики Минсоцполитики разработало новый инструмент для внутренне перемещенных лиц, которые арендуют жилье — субсидию на аренду жилья. Документ планируется вынести на обсуждение среди представителей органов власти, народных депутатов и общественности. Проведение дискуссий и консультаций поможет учесть необходимые аспекты и обеспечить наиболее эффективное внедрение программы.

Оплата коммунальных платежей ежемесячно «съедает» львиную долю доходов большинства семей, поэтому вопрос экономии ресурсов весьма актуален для каждого украинца. Поэтому мы подготовили советы, как сделать так, чтобы коммуналка не делала ваш кошелек тоньше:

Доходы украинцев. Как Как свидетельствуют результаты исследования Gradus, 43% украинцев зарабатывают менее 10 000 гривен. Заработок от 10 до 20 тысяч гривен получают 31% украинцев. При этом 82% опрошенных считают, что их уровень дохода недостаточен для проживания.

зарплаты QA имеют тенденцию к снижению. Больше всего тестировщики получают в Днепре, Киеве и Черновцах — это в среднем $2200. Меньше всего в Николаеве — $900. В то же время опрос Dou.ua показывает , чтоимеют тенденцию к снижению. Больше всего тестировщики получают в Днепре, Киеве и Черновцах — это в среднем $2200. Меньше всего в Николаеве — $900.

помощники ветеранов. На реализацию проекта в этом году Кабмин выделил 2 924 445,5 тысячи гривен. Они будут консультировать по вопросам трудоустройства, обучения, аспектов социальной защиты и реабилитации, улучшения состояния здоровья, реализации своих прав и льгот в различных сферах. Кстати, в Украине появятся . На реализацию проекта в этом году Кабмин выделил 2 924 445,5 тысячи гривен. Они будут консультировать по вопросам трудоустройства, обучения, аспектов социальной защиты и реабилитации, улучшения состояния здоровья, реализации своих прав и льгот в различных сферах.

Курс доллара. Начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой прогнозирует , что середина июля почти ничем не запомнится на валютном рынке, а колебание курса доллара будет происходить в рамках 40,4−40,7 грн.

средний курс продажи наличного доллара в Украине в июне 2024 года вырос на 1,7% - до 40,85 гривен. По данным НБУ,продажи наличного доллара в Украине в июне 2024 года вырос на 1,7% - до 40,85 гривен.

Вероятность дефолта. Украина должна договориться с иностранными кредиторами до 1 августа о реструктуризации госдолга. Но, как Украина должна договориться с иностранными кредиторами до 1 августа о реструктуризации госдолга. Но, как считают эксперты, дефолта не будет, даже если украинские власти не смогут убедить держателей еврооблигаций, требующих возврата тела кредита.

Цены на землю в Украине. По По данным Опендатабот, с момента открытия рынка в Украине было продано более 567 тысяч гектаров земли. Самой дорогой в этом году стала земля в Ивано-Франковской области: 101 тысяча за гектар.

Деньги «Росатома» на строительство АЭС. Денежные средства, которые «Росатом» перечисляет в Турцию на возведение АЭС «Аккую» — крупнейшего российско-турецкого инвестпроекта — попадают под арест, Денежные средства, которые «Росатом» перечисляет в Турцию на возведение АЭС «Аккую» — крупнейшего российско-турецкого инвестпроекта — попадают под арест, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Проект оценивается в $25 млрд.

Добавим, что Министерство юстиции подало иск в ВАКС о применении санкции в виде взыскания имущества и средств экс-нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.