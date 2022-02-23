День финансов: СНБО просит Раду ввести ЧП, а Зеленский запускает программу экономического патриотизма — Finance.ua

День финансов: СНБО просит Раду ввести ЧП, а Зеленский запускает программу экономического патриотизма

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Среда, 23 февраля. Что изменится для украинцев после введения чрезвычайного положения и запуска программы экономического патриотизма.

В Украине планируют ввести чрезвычайное положение. Совет национальной безопасности и обороны принял решение о Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей. Это решение должна утвердить Верховная Рада.

Как это повлияет на людей и работу бизнеса? Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что чрезвычайное положение позволит более эффективно действовать силовым структурам. Но оно не скажется на жизни людей и работе бизнеса.

Что будет с банковской системой? В НБУ уверяют, что в случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме.

Также Рада на сегодняшнем заседании приняла законопроект № 7100 о «бюджете военного времени». Законопроект предусматривает, что Кабмин не обязан согласовывать с бюджетным комитетом Верховной Рады решения о перераспределении расходов бюджета и предоставлении кредитов из бюджета.

В то же время глава правления НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что Национальный банк не будет водить никаких административных ограничений по обращению гривны и ее обменному курсу.

Программа экономического патриотизма. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске в стране Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске в стране программы экономического патриотизма . Она включает в себя снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение проверок. «Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправках. Наша цель — обретение экономической независимости», — подчеркнул Зеленский.

Миссия МВФ. Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра поддерживаемой Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра поддерживаемой МВФ программы . Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме.

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Прибыль банков в январе. По данным НБУ, в январе По данным НБУ, в январе украинские банки получили 7,1 млрд грн чистой прибыли, что на 76% больше, чем за соответствующий месяц в прошлом году (4,1 млрд грн). Доходы банков выросли на 34% и составили 24,9 млрд грн, тогда как годом ранее — 18,57 млрд грн.

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