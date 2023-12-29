День финансов: смягчение валютных ограничений, изменения для госслужащих, расходы украинцев на Новый год 2024 — Finance.ua

День финансов: смягчение валютных ограничений, изменения для госслужащих, расходы украинцев на Новый год 2024 Сегодня 17:50

❄️ В пятницу, 29 декабря, о зарплатах и ​​расходах украинцев.

Смягчение валютных ограничений. Национальный банк Национальный банк смягчил ряд ограничений для населения и бизнеса, чтобы упростить получение денежной помощи украинцами, увеличить возможности экспорта и импорта электроэнергии, а также обеспечить соблюдение прав иностранцев по медицинскому обслуживанию в Украине.

Курс доллара в начале 2024 года. Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, считает , что в начале 2024 года Национальный банк продолжит активно влиять на валютный рынок и постепенно ослаблять гривну. На межбанке курс может составить 37,70−38,50 грн/доллар, на наличном рынке плюс еще 50−60 копеек.

К слову, как объяснили в Ассоциации украинских банков, в 2023 году произошло укрепление гривны, поскольку курсом валют фактически управляет рынок.

Расходы на войну и мобилизацию. Директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер Директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер ожидает , что Украина будет генерировать внутренние поступления, если бюджетные расходы возрастут из-за войны. Представитель МВФ подчеркнул, что поддержка фонда сосредоточена на поддержке работы государства и его социальных обязательств, а не на военной сфере.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в украинском бюджете нет денег на обеспечение полумиллиона мобилизованных. По словам нардепа, такая сумма должна составлять 580 млрд грн.

Изменения для госслужащих. В Украине с 1 января В Украине с 1 января сократят количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч и внедрят новую систему оплаты труда. Никто из руководителей теперь по собственному желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты.

Повышение заработной платы. Кабинет Министров Кабинет Министров повысил зарплаты работающим в условиях интенсивных обстрелов на территории активных боевых действий. Это касается также государственных служащих.

В Robota.ua также подготовили подборку вакансий для тех, кто готов поработать в праздничный период, даря радость другим.

Пенсионный фонд обнародовал интересную статистику по официальным зарплатам в Украине. Оказывается, что наибольшее количество официальных работников получают зарплаты от 6,7 до 20,1 тыс. грн. А 14,2 тыс. украинцев получают зарплату более 200 тыс. грн.

Выплата зарплат и пенсий в следующем году. Премьер-министр Денис Шмыгаль Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что пенсии и зарплаты учителей и врачей в следующем году будут выплачиваться вовремя. Индексация пройдет в марте 2024 года, как это предусматривает закон.

Что посмотреть на платных подписках. Классическое телевидение постепенно уходит в прошлое. Теперь не обязательно устанавливать спутниковую антенну, чтобы иметь доступ к десяткам различных каналов. Для этого достаточно доступа устройства к интернету. Какие ОТТ-сервисы существуют в Украине и что и за сколько можно посмотреть на платных подписках — Классическое телевидение постепенно уходит в прошлое. Теперь не обязательно устанавливать спутниковую антенну, чтобы иметь доступ к десяткам различных каналов. Для этого достаточно доступа устройства к интернету. Какие ОТТ-сервисы существуют в Украине и что и за сколько можно посмотреть на платных подписках — рассказываем здесь

Второй год украинцы вынуждены встречать Новый год в условиях полномасштабной войны. К сожалению, не у всех будет возможность увидеть родных, вручить подарки своим близким или создать уютную атмосферу дома. Но те, у кого такая возможность будет, активно готовятся, ведь до праздника остались считаные дни. Так что мы решили рассказать, во сколько украинцам обойдется празднование Нового года 2024:

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