День финансов: сколько потеряли предприниматели разных регионов Украины, новая услуга от ПриватБанка — Finance.ua

День финансов: сколько потеряли предприниматели разных регионов Украины, новая услуга от ПриватБанка
Во вторник, 15 августа, стало известно, что происходит с рублем. Об этом мы сообщаем в новой статье:
Что происходит с рублем: тенденции, перспективы
Что будет с ценами в Украине. Рост потребительских цен в Украине значительно замедлился. Финансовые аналитики и население ожидают сохранения этой тенденции. Об этом сообщает НБУ.
Стоимость аренды в Киеве возрастет. Начало осени — сезон активной аренды жилья, а это значит, что цены пойдут вверх. Все больше киевлян, уехавших из города с началом полномасштабного вторжения, возвращаются домой. Цены в начале осени возрастут, несмотря на то, что столицу до сих пор часто обстреливают, предупреждают риелторы.
Сколько потеряли предприниматели разных регионов Украины. Предприниматели четырех стратегических регионов, в которых сосредоточены региональные офисы Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) — Львова, Одессы, Харькова и Днепра — улучшили оценки ведения бизнеса по сравнению с 2022 годом.
- В фонде Сороса объяснили, что «реорганизуют» деятельность в ЕС и увеличат финансирование в Украине.
Новая услуга для бизнеса от ПриватБанка. ПриватБанк объявил о запуске новой услуги «Досье деловой репутации», которая позволит украинцам больше узнать своих партнеров по бизнесу и свести финансовые риски к минимуму.
Услуга єМалятко. Кабинет министров утвердил Порядок предоставления комплексной электронной публичной услуги єМалятко. Эта услуга действовала с 2020 года в экспериментальном режиме.
Штат крупнейших IT-компаний Украины сократился на 6000 человек. За первые полгода 2023-го количество сотрудников в топ-50 IT-компаний Украины сократилось на 6,6% или на 6100 человек. Большинство участников рынка не планируют нанимать более 50−200 человек в следующие полгода. Об этом свидетельствует исследование Dou.
Потери госбюджета Украины от теневой занятости. Поскольку не все работодатели декларируют свои трудовые отношения, госбюджет Украины теряет около 100 миллиардов гривен ежегодно, а уровень теневой занятости составляет 9% от численности занятого населения.
Список регионов, где можно зарегистрировать недвижимость онлайн. В сервисе государственных услуг «Дія» расширили список областей Украины, где доступна услуга регистрации недвижимости онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации. Регистрация недвижимости позволяет подтвердить, что вы законный владелец имущества. Так мошенники не смогут подделать документы и присвоить его себе.
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