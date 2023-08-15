День финансов: сколько потеряли предприниматели разных регионов Украины, новая услуга от ПриватБанка — Finance.ua

День финансов: сколько потеряли предприниматели разных регионов Украины, новая услуга от ПриватБанка Сегодня 17:50

Во вторник, 15 августа, стало известно, что происходит с рублем. Об этом мы сообщаем в новой статье:

Что будет с ценами в Украине. Рост потребительских цен в Украине значительно замедлился. Финансовые аналитики и население ожидают сохранения этой тенденции. Об этом Рост потребительских цен в Украине значительно замедлился. Финансовые аналитики и население ожидают сохранения этой тенденции. Об этом сообщает НБУ.

Стоимость аренды в Киеве возрастет. Начало осени — сезон активной аренды жилья, а это значит, что цены пойдут вверх. Все больше киевлян, уехавших из города с началом полномасштабного вторжения, Начало осени — сезон активной аренды жилья, а это значит, что цены пойдут вверх. Все больше киевлян, уехавших из города с началом полномасштабного вторжения, возвращаются домой. Цены в начале осени возрастут, несмотря на то, что столицу до сих пор часто обстреливают, предупреждают риелторы.

Сколько потеряли предприниматели разных регионов Украины. Предприниматели четырех стратегических регионов, в которых Предприниматели четырех стратегических регионов, в которых сосредоточены региональные офисы Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) — Львова, Одессы, Харькова и Днепра — улучшили оценки ведения бизнеса по сравнению с 2022 годом.

В фонде Сороса объяснили, что «реорганизуют» деятельность в ЕС и увеличат финансирование в Украине.

Новая услуга для бизнеса от ПриватБанка. ПриватБанк ПриватБанк объявил о запуске новой услуги «Досье деловой репутации», которая позволит украинцам больше узнать своих партнеров по бизнесу и свести финансовые риски к минимуму.

Услуга єМалятко. Кабинет министров утвердил Порядок Кабинет министров утвердил Порядок предоставления комплексной электронной публичной услуги єМалятко. Эта услуга действовала с 2020 года в экспериментальном режиме.

Штат крупнейших IT-компаний Украины сократился на 6000 человек. За первые полгода 2023-го количество сотрудников в топ-50 IT-компаний Украины сократилось на 6,6% или на 6100 человек. Большинство участников рынка не планируют нанимать более 50−200 человек в следующие полгода. Об этом свидетельствует За первые полгода 2023-го количество сотрудников в топ-50 IT-компаний Украины сократилось на 6,6% или на 6100 человек. Большинство участников рынка не планируют нанимать более 50−200 человек в следующие полгода. Об этом свидетельствует исследование Dou.

Потери госбюджета Украины от теневой занятости. Поскольку не все работодатели Поскольку не все работодатели декларируют свои трудовые отношения, госбюджет Украины теряет около 100 миллиардов гривен ежегодно, а уровень теневой занятости составляет 9% от численности занятого населения.

Список регионов, где можно зарегистрировать недвижимость онлайн. В сервисе государственных услуг «Дія» расширили список областей Украины, где доступна услуга регистрации недвижимости онлайн. Об этом

В сервисе государственных услуг «Дія» расширили список областей Украины, где доступна услуга регистрации недвижимости онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации. Регистрация недвижимости позволяет подтвердить, что вы законный владелец имущества. Так мошенники не смогут подделать документы и присвоить его себе.

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