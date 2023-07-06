День финансов: сколько людей в Украине экономически активны, и какой бизнес украинцы открывают чаще всего — Finance.ua

День финансов: сколько людей в Украине экономически активны, и какой бизнес украинцы открывают чаще всего Сегодня 17:50

В четверг, 6 июля, мы нашли ответы на следующие вопросы:

Какой бизнес украинцы открывают чаще всего? Самыми популярными Самыми популярными направлениями стали магазины, парикмахерские и салоны красоты. Лидерами по количеству открытых бизнесов традиционно являются города-миллионники и связанные с ними регионы. Так, летом 2023 года новый бизнес чаще всего открывался в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

Сколько людей в Украине экономически активны? Сейчас в Украине экономически Сейчас в Украине экономически активны около 11,7 млн ​​украинцев, из которых работают ориентировочно до 9,3 млн. Еще почти 2,7 млн ​​являются безработными.

Можно ли продавать недвижимость на временно оккупированных территориях? Теоретически отчуждать недвижимость на оккупированных Теоретически отчуждать недвижимость на оккупированных территориях можно, хоть и не на всех. Однако как это сделать практически — ответить трудно. Суть в том, что сам акт купли-продажи не ограничивается просто подписанием соответствующего документа — для того чтобы его подписать, необходимо сделать определенный перечень действий.

Кому в Украине чаще всего одобряют льготную ипотеку по программе «єОселя»? Лишь 4% граждан, принявших участие в программе «єОселя», сейчас получили жилье в кредит. Об этом сообщает Лишь 4% граждан, принявших участие в программе «єОселя», сейчас получили жилье в кредит. Об этом сообщает Опендатабот , ссылаясь на данные Укрфинжилья.

Какие новые меры анонсировал Гетманцев против обменников-нарушителей? В Украине с 1 июля обновились правила обмена валюты — обменники обязали принимать старые купюры доллара, если они сильно повреждены. Однако жалобы украинцев на действия валютчиков не прекратились. Чтобы окончательно решить проблему, нарушителей правил следует строго наказывать. Об этом Комитета В Р по вопросам финансов Даниил Гетманцев. В Украине с 1 июля обновились правила обмена валюты — обменники обязали принимать старые купюры доллара, если они сильно повреждены. Однако жалобы украинцев на действия валютчиков не прекратились. Чтобы окончательно решить проблему, нарушителей правил следует строго наказывать. Об этом заявил главапо вопросам финансов Даниил Гетманцев.

🤑💰 Кстати, мы подготовили новое видео о том, будет ли Украина без наличных денег и исчезнут ли бумажные деньги, также наш эксперт Алексей Козырев дал прогноз курса:

Кому и на сколько повысили пенсии? С 1 июля украинским пенсионерам С 1 июля украинским пенсионерам проиндексировали пенсии на 19,7%. Об этом сообщает Пенсионный фонд. 16 989 пенсионерам, которым пенсии назначены в соответствии с Законом Украины «О государственной службе», в среднем выплаты повышены на 1046,70 грн.

Какое строительство, длившееся более 10 лет, было завершено в Киеве? Дорожники Дорожники завершили строительство одного из самых больших киевских долгостроев — Дарницкого моста. Водителям открыто движение по двум вновь съездам, что позволяет в разы быстрее передвигаться по столице.

Какие направления продает Ryanair от 10 евро? Ирландский лоукостер Ryanair проводит быструю Ирландский лоукостер Ryanair проводит быструю распродажу на август-сентябрь. Акционные билеты доступны только 6 июля. Дешевые билеты можно приобрести на направления по всей Европе. В акции принимают участие рейсы с 22 августа по 30 сентября.

Кстати, ми исследовали, карты каких банков предпочитают украинцы? Finance.ua выбрал 5 самых популярных дебетовых карт для ежедневного использования.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.