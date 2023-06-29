День финансов: сколько единого налога заплатили предприниматели, электронная акцизная марка, гранты для ветеранов — Finance.ua
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День финансов: сколько единого налога заплатили предприниматели, электронная акцизная марка, гранты для ветеранов

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В четверг, 29 июня, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9346−1д, который является выполнением сразу двух «структурных маяков» из программы МВФ. Также Рада ратифицировала три экономических соглашения с ЕС.
  • ЕС и НАТО представили рекомендации по защите критической инфраструктуры.
  • Рада перенаправила деньги из фонда регионального развития на армию и закупку техники.
  • Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8287, которым вводится электронная акцизная марка.
  • Рада расширила список подлежащих мобилизации. Согласно которому военнообязанным предоставляется отсрочка от мобилизации. Норма была проголосована в законопроекте № 9342 о доплатах и ​​отпусках для военных.
3 млн грн ветеранам на собственный бизнес. Стартовала новая программа «Варто» для поддержки ветеранского бизнеса от Украинского ветеранского фонда. Об этом сообщили в организации. Сумма — от 500 тысяч до 3 млн грн.
Сколько единого налога уплатили предприниматели в 2023 году. Государственная налоговая служба посчитала, сколько средств уплатили в бюджет предприниматели за первые пять месяцев 2023 года. ГНС указывают, что малый бизнес и часть предпринимателей используют государственные преимущества, предоставленные в период военного времени. В частности, это касается плательщиков 1 и 2 группы, которые с апреля 2022 года в случае чрезвычайного положения могут использовать право не платить ежемесячные взносы единого налога.
Налоговая и таможенная сфера. Президент Владимир Зеленский обещает радикальную реформу налоговой службы и таможни, уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами, но в обмен на закрытие схем и добросовестность налогоплательщиков.
Отказ от наличных денег. Банковская система Украины готова к полному отказу от наличных расчетов, но такая практика не внедрялась ни в одной стране мира. Об этом заявила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова во время пресс-брифинга. По ее словам, украинская банковская система готова к отказу от наличных денег.
  • Также в Нацбанке заявили об утрате популярности валютных вкладов. В Национальном банке наблюдается значительное замедление притока новых депозитов в иностранной валюте, что указывает на уменьшение популярности такого инструмента среди населения.

Другие страны и Украина:

  • Польша согласилась отменить агроблокаду Украины после 15 сентября.
  • Литва перекрыла транзитный канал в россию и беларусь.
  • Еще одна европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев.
По материалам:
Finance.ua
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