День финансов: сколько единого налога заплатили предприниматели, электронная акцизная марка, гранты для ветеранов — Finance.ua

День финансов: сколько единого налога заплатили предприниматели, электронная акцизная марка, гранты для ветеранов Сегодня 17:50

В четверг, 29 июня, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9346−1д, который является выполнением сразу двух «структурных маяков» из программы МВФ. Также Рада ратифицировала три экономических соглашения с ЕС.

ЕС и НАТО представили рекомендации по защите критической инфраструктуры.

Рада перенаправила деньги из фонда регионального развития на армию и закупку техники.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8287, которым вводится электронная акцизная марка.

Рада расширила список подлежащих мобилизации. Согласно которому военнообязанным предоставляется отсрочка от мобилизации. Норма была проголосована в законопроекте № 9342 о доплатах и ​​отпусках для военных.

3 млн грн ветеранам на собственный бизнес. Стартовала новая программа «Варто» для поддержки ветеранского бизнеса от Украинского ветеранского фонда. Об этом сообщили в организации. Сумма — от 500 тысяч до 3 млн грн.

Сколько единого налога уплатили предприниматели в 2023 году. Государственная налоговая служба Государственная налоговая служба посчитала , сколько средств уплатили в бюджет предприниматели за первые пять месяцев 2023 года. ГНС указывают, что малый бизнес и часть предпринимателей используют государственные преимущества, предоставленные в период военного времени. В частности, это касается плательщиков 1 и 2 группы, которые с апреля 2022 года в случае чрезвычайного положения могут использовать право не платить ежемесячные взносы единого налога.

Налоговая и таможенная сфера. Президент Владимир Зеленский обещает Президент Владимир Зеленский обещает радикальную реформу налоговой службы и таможни, уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами, но в обмен на закрытие схем и добросовестность налогоплательщиков.

Отказ от наличных денег. Банковская система Украины готова к Банковская система Украины готова к полному отказу от наличных расчетов, но такая практика не внедрялась ни в одной стране мира. Об этом заявила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова во время пресс-брифинга. По ее словам, украинская банковская система готова к отказу от наличных денег.

Также в Нацбанке заявили об утрате популярности валютных вкладов. В Национальном банке наблюдается значительное замедление притока новых депозитов в иностранной валюте, что указывает на уменьшение популярности такого инструмента среди населения.

Другие страны и Украина:

Польша согласилась отменить агроблокаду Украины после 15 сентября.

Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против рф.

Литва перекрыла транзитный канал в россию и беларусь.

Еще одна европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев.

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