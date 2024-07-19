День финансов: сколько денег приносит IT Украине и какие услуги планируют добавить в «Резерв+» — Finance.ua

День финансов: сколько денег приносит IT Украине и какие услуги планируют добавить в «Резерв+» Сегодня 17:45

В пятницу, 19 июля, стало известно, сколько денег приносит IT Украине и какие услуги планируют добавить в «Резерв+».

Сбой в работе Sense Bank, Vodafone и других компаний. Сбои Сбои наблюдаются также в других иностранных компаниях, банках, коммунальных предприятиях, авиакомпаниях, СМИ, телекоммуникациях и других сервисах. Однако, как сообщают иностранные СМИ, это не кибератака, а сбой в системе безопасности CrowdStrike. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что авиакомпании United Airlines и Delta Airlines приостановили полеты из-за проблем со связью. Приостановил полеты и турецкий Turkish Airlines, а также несколько аэропортов Великобритании.

«Резерв+». Как Как рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, приложение Резерв+ продолжают развивать, оно должно стать полноценным цифровым аналогом Территориальных центров комплектования. Для этого в приложении появится некоторый функционал. Минобороны Украины уже работает над этим.

Средняя пенсия в разных областях Украины. 10,26 млн пенсионеров 10,26 млн пенсионеров насчитывается в Украине по состоянию на начало июля 2024 года. При этом более половины этих пенсионеров получают выплаты ниже 3 тысяч гривен.

Великобритания предоставит Украине кредитную поддержку. Министры обороны Украины и Великобритании Рустем Умеров и Джон Гили в присутствии Президента Владимира Зеленского Министры обороны Украины и Великобритании Рустем Умеров и Джон Гили в присутствии Президента Владимира Зеленского подписали Соглашение между правительствами стран об официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей Украины.

Прогноз банкиров и населения относительно инфляции. По информации НБУ, в июле банкиры По информации НБУ, в июле банкиры прогнозируют инфляцию на уровне 8,7%. Это несколько ниже предыдущего прогноза за апрель (9,3%). Кроме того, финансовые аналитики ожидают роста цен на 7,1% (последние данные за июнь).

Банкиры прогнозируют существенный рост курса доллара в течение года.

Доступные кредиты для развития альтернативных источников энергии. Украинские банки Украинские банки начали выдавать первые кредиты на развитие альтернативных источников энергии по программе «Доступные кредиты 5−7-9%». Сенс Банк выдал первый кредит на приобретение и установку украинским производителем солнечной электростанции мощностью 1 МВт.

В 1000 раз мощнее солнечных панелей: как керамика нарушает законы физики.

Турецкий Dalgakiran инвестировал в строительство завода в Киевской области. Турецкая энергетическая компания Dalgakiran Турецкая энергетическая компания Dalgakiran инвестировала около 400 млн грн в завершение строительства завода ООО «Далгакиран компрессор Украина» в Киевской области. Таким образом инвестор стремится поддержать украинскую промышленность во время войны и отключений электроэнергии.

80% украинцев сталкивались с мошенниками в интернете. Результаты опроса Результаты опроса показали , что 81% пользователей сталкивался с интернет-мошенничеством: 45% из них реагировали на атаки злоумышленников, а 36% игнорировали подобные инциденты. В то же время 19% никогда не встречались с подобным. Через год эти показатели остались неизменными.

В Раде назвали количество мужчин, которым грозит штраф. По меньшей мере 6 миллионов мужчин По меньшей мере 6 миллионов мужчин подпадают под штрафы за нарушение правил военного учета, поскольку не успели обновить свои данные до 16 июля.

Помощь военным при увольнении. Во время военной службы бойцы получают денежное довольствие (ДД), состоящее из определенных выплат. Они также имеют Во время военной службы бойцы получают денежное довольствие (ДД), состоящее из определенных выплат. Они также имеют право и на денежные компенсации, назначаемые при увольнении.

В Киевской области зарегистрировали новый индустриальный парк. Как сообщило Министерство экономики, в Киевской области Как сообщило Министерство экономики, в Киевской области появится новый индустриальный парк. «Грин индастриал парк» разместится на площади 62 га в Новопетровской сельской территориальной общине Вышгородского района.

Кстати, ІТ — одна из немногих индустрий, которая держится на плаву после полномасштабного вторжения. Тысячи айтишников продолжают работать в блэкауты и во время обстрелов, держа марку Украины как одной из топовых стран Европы в качестве ІТ-сервисов. Но как влияет война на украинское ІТ и какие перспективы мы можем ожидать в ближайшие годы?

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