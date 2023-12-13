День финансов: ситуация с Киевстаром, список структурных маяков МВФ, что ждет Украину без помощи Запада — Finance.ua

День финансов: ситуация с Киевстаром, список структурных маяков МВФ, что ждет Украину без помощи Запада Сегодня 17:50

13 декабря, среда. Главное о ситуации с «Киевстаром»:

Американские компании Microsoft, Cisco и шведская Ericsson помогают украинскому мобильному оператору «Київстар» возобновить работу после масштабной кибератаки.

Ответственность за атаку на «Киевстар» взяла на себя российская хакерская группа «Солнцепек».

В Госспецсвязи объяснили, почему отключили нацроуминг для абонентов «Киевстара».

Также мы писали о том, если вы клиент «Київстар» и не можете провести банковскую операцию, требующую подтверждения.

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Что ждет Украину без помощи Запада. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявляет , что в случае прекращения поступления Западной военной помощи Украине придется воевать так же, как это было в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

МВФ предоставил новый список структурных маяков. Международный валютный фонд подвел итоги выполнения прошлых структурных маяков и предоставил новые на 2024 год. Международный валютный фонд подвел итоги выполнения прошлых структурных маяков и предоставил новые на 2024 год. Выполненные требования в абсолютном большинстве касаются фискальной и монетарной политики, а невыполненные — антикоррупционной и государственной.

Украина почти полностью выполнила рекомендации по пути к членству в ЕС — Урсула фон дер Ляен.

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7,4 млн украинцев сейчас не получают никаких доходов. По данным Государственной налоговой службы, в настоящее время 7,4 миллиона украинцев не получают никаких доходов. Об этом По данным Государственной налоговой службы, в настоящее время 7,4 миллиона украинцев не получают никаких доходов. Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, у государственной налоговой службы с начала полномасштабной войны нет данных о доходах 13,1 млн из 43,1 миллиона человек, которые зарегистрированы в государственном реестре физических лиц.

Руководителей госпредприятий будут увольнять в случае неуплаты дивидендов в бюджет.

КЭП больше не потребуют. Кабинет Министров Украины Кабинет Министров Украины принял постановление, которое нормирует технические требования к созданию и проверке усовершенствованных электронных подписей или печатей.

Кстати, у документов есть неприятное свойство — они теряются, портятся, или же истекает срок их действия. Особенно это ощутимо за рубежом, потому что получить дубликаты может быть проблематично. Finance.ua подготовил подробный материал:

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