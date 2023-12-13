День финансов: ситуация с Киевстаром, список структурных маяков МВФ, что ждет Украину без помощи Запада — Finance.ua

День финансов: ситуация с Киевстаром, список структурных маяков МВФ, что ждет Украину без помощи Запада
13 декабря, среда. Главное о ситуации с «Киевстаром»:
- Американские компании Microsoft, Cisco и шведская Ericsson помогают украинскому мобильному оператору «Київстар» возобновить работу после масштабной кибератаки.
- Ответственность за атаку на «Киевстар» взяла на себя российская хакерская группа «Солнцепек».
- В Госспецсвязи объяснили, почему отключили нацроуминг для абонентов «Киевстара».
- Также мы писали о том, если вы клиент «Київстар» и не можете провести банковскую операцию, требующую подтверждения.
Новый пакет военной помощи на $200 млн. Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник объявил, что подписал указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.
Что ждет Украину без помощи Запада. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в случае прекращения поступления Западной военной помощи Украине придется воевать так же, как это было в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
МВФ предоставил новый список структурных маяков. Международный валютный фонд подвел итоги выполнения прошлых структурных маяков и предоставил новые на 2024 год. Выполненные требования в абсолютном большинстве касаются фискальной и монетарной политики, а невыполненные — антикоррупционной и государственной.
- Украина почти полностью выполнила рекомендации по пути к членству в ЕС — Урсула фон дер Ляен.
«Охватит все сферы». Шмыгаль рассказал о новых реформах, которые готовит Украина. Правительство Украины готовит матрицу реформ, которая охватит все сферы от экономики и цифровизации до верховенства права и образования. Он подчеркнул, что за последние 20 месяцев и наше государство, и наша экономика продемонстрировали чрезвычайную адаптивность.
На рынке ипотеки появились новые регионы-лидеры. Лидер по количеству выданных кредитов не изменился — столичный регион почти из 50% всех предоставленных кредитов по госпрограмме. А вот на второе и третье места по объему выданных кредитов вышли Волынская и Ровенская области, которые потеснили Львовскую и Одесскую.
Минэкономики запустило сайт о ходе реформы дерегуляции. Минэкономики запустило сайт, который будет отображать полную информацию о ходе, достижениях и целях реформы дерегуляции.
7,4 млн украинцев сейчас не получают никаких доходов. По данным Государственной налоговой службы, в настоящее время 7,4 миллиона украинцев не получают никаких доходов. Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, у государственной налоговой службы с начала полномасштабной войны нет данных о доходах 13,1 млн из 43,1 миллиона человек, которые зарегистрированы в государственном реестре физических лиц.
- Руководителей госпредприятий будут увольнять в случае неуплаты дивидендов в бюджет.
КЭП больше не потребуют. Кабинет Министров Украины принял постановление, которое нормирует технические требования к созданию и проверке усовершенствованных электронных подписей или печатей.
Кстати, у документов есть неприятное свойство — они теряются, портятся, или же истекает срок их действия. Особенно это ощутимо за рубежом, потому что получить дубликаты может быть проблематично. Finance.ua подготовил подробный материал:
Как обменять украинское водительское удостоверение за рубежом
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