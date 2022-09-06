День финансов: система возмещения при ДТП, Украина в «Цифровой Европе» — Finance.ua
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День финансов: система возмещения при ДТП, Украина в «Цифровой Европе»

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Вторник, 6 сентября: как изменят систему возмещения при ДТП и что даст Украине присоединение к программе «Цифровая Европа».
Система возмещения при ДТП. НБУ представил изменения в новую редакцию Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Это должно повысить уровень защищенности пострадавших в ДТП и привести механизм защиты граждан в соответствие с требованиями законодательства ЕС.
Украина присоединилась к программе «Цифровая Европа». Украина стала участником программы Цифровая Европа и присоединится к проектам с финансированием на 6 миллиардов евро. Программа предоставляет финансирование для цифровизации по следующим направлениям.
Финансовая помощь от международных партнеров. По состоянию на 1 сентября с начала войны Украина получила 17,4 млрд долларов грантов и кредитов от иностранных партнеров, из них в августе — 4,7 миллиарда долларов.
  • Сегодня глава Еврокомиссии анонсировала 5 млрд евро помощи Украине.
  • Также стало известно, что по состоянию на 1 сентября 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25,436 млрд долл. США. Отметим, что сумма ущерба от войны в Украине достигла 326 миллиардов долларов.
С сегодняшнего дня украинцы могут уведомить налоговую о невозможности уплачивать налоги. С 6 сентября стартует подача заявлений в ГНС для подтверждения невозможности выполнения налогоплательщиком обязательств. Заявление и подтверждающие документы плательщику следует подать до 30 сентября.
Дополнительное основание для расторжения трудового контракта. В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о дополнительном основании для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Предлагается увольнять коллаборантов на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и объектов критической инфраструктуры.
По материалам:
Finance.ua
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