День финансов: санкции против всех финучреждений рф, 35 лет на возврат кредитов ЕС, компенсации за разрушенное жилье — Finance.ua

День финансов: санкции против всех финучреждений рф, 35 лет на возврат кредитов ЕС, компенсации за разрушенное жилье Сегодня 17:50

Четверг, 23 февраля. О санкциях, кредитах и курсе валют.

Санкции против всех финучреждений россии. Верховная Рада поддержала указ о Верховная Рада поддержала указ о введении секторальных санкций против всех банков и небанковских банков рф. Согласно решению СНБО, применяются санкции сроком на 50 лет ко всем банкам, зарегистрированным или находящимся в россии, в том числе центральному банку рф.

Компенсации за разрушенное жилье. Сегодня Рада также Сегодня Рада также поддержала закон о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства.

Помощь украинской армии. В период с 24 января 2022 года по 15 января 2023 года наибольшую военную помощь Украине В период с 24 января 2022 года по 15 января 2023 года наибольшую военную помощь Украине прислали США . Только в декабре 2022 года американцы выделили на поддержку нашей страны 37 миллиардов евро. Общая военная помощь от США на 15 января 2023 года составляет 44,3 миллиарда евро. В то же время от европейских организаций всего 3,10 миллиарда евро.

35 лет на возврат кредитов Евросоюзу. По данным Минфина, Украина По данным Минфина, Украина получит 35 лет для погашения кредитов, предоставляемых Европейским Союзом. Проценты помогут выплатить партнеры.

Новые правила мобилизации. В Верховной Раде предлагают запретить сразу отправлять в зону боевых действий тех мобилизованных, у которых нет опыта прохождения военной службы или которые давно служили в армии. В Верховной Раде предлагают запретить сразу отправлять в зону боевых действий тех мобилизованных, у которых нет опыта прохождения военной службы или которые давно служили в армии. Проектом предусмотрено , что минимальный срок подготовки для тех, кто не имеет опыта военной службы, должен составлять не менее трех месяцев. А для тех, кто служил более пяти лет назад — не меньше месяца.

Самые выгодные депозитные ставки. С началом действия нового законодательства об обязательных резервах украинским банкам приходится доформировывать свои финансовые запасы на корсчетах. Поэтому депозитные ставки устремляются вверх. С началом действия нового законодательства об обязательных резервах украинским банкам приходится доформировывать свои финансовые запасы на корсчетах. Поэтому депозитные ставки устремляются вверх. Активнее всего поднимают ставки коммерческие банки. В настоящее время средняя ставка в украинских банках на 12 месяцев вклада составляет 14,77%. На 9, 6 и 3 месяца — соответственно 14,63%, 14,48% и 13,44%.

Курс доллара по Украине весной. По мнению экономиста Даниила Монина, курс доллара в Украине весной 2023 года вряд ли продемонстрирует какие-либо сильные колебания. Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозирует, что амплитуда По мнению экономиста Даниила Монина, курс доллара в Украине весной 2023 года вряд ли продемонстрирует какие-либо сильные колебания. Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозирует, что амплитуда колебаний наличного курса в марте составит 39,5-41 грн/долл.

Кстати, на нашем YouTube-канале вышло новое видео с финансовым экспертом. Алексей Козырев рассказывает, каким будет курс валют в течение следующей недели, а также объясняет, что будет с ценами весной:

Первая АЭС в Польше. Правительство Польши заявило о намерении Правительство Польши заявило о намерении построить первую АЭС в стране. Строительство станции начнется в 2026 году. Ожидается, что объект начнет поставлять электроэнергию в 2032 году.

Тарифы на роуминг. Украинские мобильные операторы изменили Украинские мобильные операторы изменили правила пользования роумингом . В начале года операторы обновили договоренности с европейскими компаниями, поэтому теперь действуют исключительно коммерческие условия. О новых тарифах на роуминг абонентам сообщили в SMS-сообщениях.

Поездка за границу на собственном авто и в мирное время была серьезным делом, а во время полномасштабной войны и подавно. Но если подготовить автомобиль к путешествию, собрать все необходимые документы, то путешествие пройдет без приключений. Все, что нужно знать перед поездкой, рассказываем здесь:

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