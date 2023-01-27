День финансов: санкции ЕС против россии, растаможка авто в «Дії», $16 млрд от МВФ — Finance.ua

День финансов: санкции ЕС против россии, растаможка авто в «Дії», $16 млрд от МВФ Сегодня 17:50

В пятницу, 27 января, много говорили о санкциях и помощи украинцам.

Санкции ЕС против россии. Совет ЕС постановил: все введенные против россии Совет ЕС постановил: все введенные против россии экономические санкции за ее агрессию против Украины продлены на следующие шесть месяцев — до 31 июля 2023 года. Санкции состоят «из широкого спектра секторальных мер».

Япония введет запрет на экспорт в соответствии с другими крупными странами. Новыми санкциями Япония с 3 февраля запрещает поставки товаров 49 организациям в россии, которые могут использоваться для усиления ее военного потенциала.

Также Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США объявил о введении дополнительных санкций против ЧВК «Вагнер», физических лиц и компаний в россии.

Евросоюз нашел способ использовать замороженные российские активы для восстановления Украины.

$16 млрд от МВФ. Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что МВФ в марте может утвердить новую программу Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что МВФ в марте может утвердить новую программу финансовой поддержки Украины на сумму 16 миллиардов долларов. Уже в первый год действия новой программы Украина может получить от 5 до 7 миллиардов долларов, а первый транш в лучшем случае может поступить в апреле 2023 года.

Хаб энергетической помощи в Украине. В Польше открыли новый В Польше открыли новый энергетический хаб . Это позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь Украине, а затраты на ее транспортировку будут полностью финансироваться ЕС.

Помощь беженцам в Германии. Эта страна предоставила убежище более чем 1 миллиону украинцев, поэтому большинство земель там уже переполнены и доступное жилье заканчивается. В Эта страна предоставила убежище более чем 1 миллиону украинцев, поэтому большинство земель там уже переполнены и доступное жилье заканчивается. В материале по ссылке рассказываем, где еще принимают украинских беженцев.

6 «Ловцов «Шахедов» уже в Украине. Соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил, что «Ловцы «Шахедов» уже в Украине и Соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил, что «Ловцы «Шахедов» уже в Украине и защищают энергетические объекты от российских дронов. Они созданы по самым современным оборонным технологиям, которые защищают стратегические объекты США.

Спонсоры из США будут выделять деньги украинцам. Для людей, пострадавших от войны, создали специальную спонсорскую программу помощи под названием The $1K project. На пособие может рассчитывать любая украинская семья, испытавшая на себе последствия войны. Для людей, пострадавших от войны, создали специальную спонсорскую программу помощи под названием The $1K project. На пособие может рассчитывать любая украинская семья, испытавшая на себе последствия войны. Процесс получения пособия довольно прост, так как после одобрения заявки средства поступают на личную карту.

Потери украинского бизнеса от войны. Как показывают результаты исследования, Как показывают результаты исследования, прямые убытки украинского бизнеса в результате войны достигли $13 миллиардов. Общие косвенные потери украинского бизнеса составляют 33,1 млрд долл. А необходимая сумма для восстановления предприятий — 24,9 млрд долл.

Счета за свет. В Yasno говорят, что есть В Yasno говорят, что есть два фактора , влияющие на сумму в счете за потребленную электроэнергию. Во-первых, это регулярность передачи показаний, а во-вторых, это активное использование электроэнергии после возобновления поставок.

Растаможка авто в «Дії». Украинцам могут разрешить Украинцам могут разрешить растаможивать автомобили по измененной формуле через Дію. В Минцифры утверждают, что растаможка автомобилей через Дію станет одной из важнейших антикоррупционных реформ в таможенной отрасли. Формула расчета будет состоять из следующих показателей: возраста, типа и объема двигателя и эксклюзивности транспортного средства.

Украинские автовладельцы получат новые автомобильные номера. На номерных знаках автомобилей, которые будут оформлять онлайн и через приложение Дія, вместо двух первых букв, обозначающих регион, будут использовать другие обозначения.

Кстати, на рынке пассажирских перевозок начинают работать новые правила. Почти полтора года Мининфраструктуры билось над реформой автобусных перевозок в Украине. И вот изменения заработали. В новой статье Finance.ua рассказывает более подробно, что изменилось:

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