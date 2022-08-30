День финансов: самые устойчивые МФО и лучшие банки для бизнеса, Ощадбанк — участник ФГВФЛ, возврат акциза на горючее Сегодня 17:50

Вторник, 30 августа. На днях состоялась пятая, юбилейная, церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний FinAwards. Сегодня мы продолжаем рассказывать о победителях:

Лучший кредит наличными. Рассматривались предложения по выдаче кредитов наличными от 10 тыс. грн, доступные любому новому клиенту без справки о доходах — только паспорт и налоговый номер. Тройка лидеров сформировалась так: третье место — банк Форвард; второе место — Идея Банк; Рассматривались предложения по выдаче кредитов наличными от 10 тыс. грн, доступные любому новому клиенту без справки о доходах — только паспорт и налоговый номер. Тройка лидеров сформировалась так: третье место — банк Форвард; второе место — Идея Банк; первое место — Банк Львов

МФО с лучшим качеством обслуживания. Это одна из рейтинговых номинаций от Finance.ua. Рейтинг свидетельствует о качестве и удобстве обслуживания в компаниях, которые выдают онлайновые займы на карту. Третье место заняла Moneyveo, второе место досталось компании «єГроші», а Это одна из рейтинговых номинаций от Finance.ua. Рейтинг свидетельствует о качестве и удобстве обслуживания в компаниях, которые выдают онлайновые займы на карту. Третье место заняла Moneyveo, второе место досталось компании «єГроші», а первенство завоевала компания CCloan

Самая устойчивая МФО. Учитывая ситуацию, одними из ключевых номинаций стали те, что связаны с устойчивостью. Микрофинансовые организации — не исключение. Учитывая ситуацию, одними из ключевых номинаций стали те, что связаны с устойчивостью. Микрофинансовые организации — не исключение. Пальма первенства перешла компании CreditPlus

Банки для малого и среднего бизнеса. В номинации принимали участие банки, предоставляющие комплексное банковское обслуживание для клиентов МСБ, в частности ФЛП. В общей сложности номинировались 23 банка. В номинации принимали участие банки, предоставляющие комплексное банковское обслуживание для клиентов МСБ, в частности ФЛП. В общей сложности номинировались 23 банка. Первое место присудили ПУМБу

Также во вторник говорили о следующем:

Ощадбанк стал участником ФГВФЛ. Государство больше не гарантирует 100% суммы по депозитам населения в Ощадбанке. Государство больше не гарантирует 100% суммы по депозитам населения в Ощадбанке. Вклады будут гарантированы на общих основаниях.

Акцизы на горючее. Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о возвращении акциза на горючее . Согласно ему возвращается акциз: на газ — 52 евро/1000 л; на бензин и дизель — 100 евро/1000 л; акциз и НДС для альтернативных видов топлива тоже приравнивается к 100 евро/1000 л.

920 млрд гривен кредитов. За время войны За время войны Украина взяла займов на 920 млрд гривен. По данным Минфина, с начала войны финансирование госбюджета составило 805,3 млрд гривен или 26,95 млрд долларов. Внешние поступления составили 13,87 млрд долларов или 51% от общего финансирования.

Также, по данным Минфина госдолг Украины значительно снизился в долларах и вырос в гривне после решения Нацбанка девальвировать курс нацвалюты на 25%. Совокупный внешний госдолг Украины за семь месяцев этого года увеличился на 5,8%, или на $3,32 млрд — до $60,53 млрд грн, тогда как совокупный внутренний — на 19,3%, или на 214,4 млрд грн — до 1,326 трлн.

Отметим, если человек оформил кредит, а затем жизненные обстоятельства изменились и потребность в кредитных средствах отпала, то в таком случае можно отказаться от кредита. Согласно Закону Украины, заемщик имеет право отказаться от кредита, не объясняя причину в течение 14 календарных дней с даты оформления. Но такой пункт должен быть предусмотрен в договоре с финансовым учреждением.

Влияние войны на рынок труда. Work.ua представил Work.ua представил исследование зарплат в военный период. Так, негативное влияние войны ощутили на себе 30% респондентов, которых сократили или уволили, или закрылась сама компания. На вопрос «Как война повлияла на вашу зарплату?» четверть опрошенных отметили, что зарплата не изменилась, а в 16% сократилась незначительно. В то же время у 3% респондентов зарплата увеличилась.

Реактивный Bayraktar Kızılelma. В турецком городе Самсун публике впервые представили новую модель В турецком городе Самсун публике впервые представили новую модель ударного беспилотника Bayraktar Kızılelma . Новая модель дрона оснащена реактивным двигателем. Для взлета Kızılelma достаточно минимальной протяженности взлетной полосы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.