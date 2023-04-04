День финансов: самые устойчивые банки, самые лучшие онлайн МФО, самые богатые люди мира — Finance.ua

День финансов: самые устойчивые банки, самые лучшие онлайн МФО, самые богатые люди мира Сегодня 17:50

Вторник, 4 апреля. На днях состоялась церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards. Сегодня мы продолжаем рассказывать о победителях премии:

Самые устойчивые банки. Наиболее весомый показатель доверия вкладчиков — уровень устойчивости банков и банковской системы к внешним вызовам. «Бронзу» в номинации получил Креди Агриколь Банк. А вот «серебряный» призер оказался неожиданным. Им стал Райффайзен Банк, до того пять лет подряд занимавший первую строчку на пьедестале устойчивых банков. Нынешним Наиболее весомый показатель доверия вкладчиков — уровень устойчивости банков и банковской системы к внешним вызовам. «Бронзу» в номинации получил Креди Агриколь Банк. А вот «серебряный» призер оказался неожиданным. Им стал Райффайзен Банк, до того пять лет подряд занимавший первую строчку на пьедестале устойчивых банков. Нынешним победителем номинации признали Укрсиббанк

Лучшие кредитные карты. В этом году за первенство соревновались 15 карт от украинских банков. Третье место занял sportbank со своей картой sport. Второе место досталось Черной карте от monobank. Безоговорочную победу одержала кредитная карта В этом году за первенство соревновались 15 карт от украинских банков. Третье место занял sportbank со своей картой sport. Второе место досталось Черной карте от monobank. Безоговорочную победу одержала кредитная карта всеМожу от банка ПУМБ

Лучшая онлайн МФО. В номинации боролись 14 МФО. Третье место в номинации получила Moneyveo. Серебро в номинации получил Credit7. В номинации боролись 14 МФО. Третье место в номинации получила Moneyveo. Серебро в номинации получил Credit7. CreditPlus завоевала первое место в номинации за звание лучшей в сегменте онлайн-займов.

Страховая компания с лучшим клиентским сервисом в военное время. В этой номинации боролись семь страховых компаний. В этой номинации боролись семь страховых компаний. Первое место в номинации заняла СК ARX . В компании говорят, что клиентский сервис является стратегическим направлением ARX.

Финансовая стабильность страны. В этом году организаторы решили ввести внеконкурсные номинации. Одной из них стала «Финансовая стабильность страны». В этой номинации В этом году организаторы решили ввести внеконкурсные номинации. Одной из них стала «Финансовая стабильность страны». В этой номинации безоговорочный лидер — Национальный банк Украины , поскольку трудно переоценить его роль в обеспечении экономической стабильности и защите интересов государства в прошлом году.

Кроме того, сегодня говорили о следующем:

Рекордные международные резервы. После получения первого транша от МВФ на $2,7 млрд После получения первого транша от МВФ на $2,7 млрд международные резервы НБУ превысили $32 млрд и достигли рекордного максимума с 2010 года. Предыдущий рекордный объем международных резервов НБУ был зафиксирован в 2010 году — $34,5 млрд.

Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд дол.

Также, по данным НБУ, чистый приток прямых иностранных инвестиций в феврале 2023 года составил $201 млн (в феврале 2022 года чистый отток составил $719 млн).

Финляндия официально стала членом НАТО. Финляндия, которая еще в начале июля 2022 г. совместно со Швецией подписала исторический протокол о вступлении в НАТО, Финляндия, которая еще в начале июля 2022 г. совместно со Швецией подписала исторический протокол о вступлении в НАТО, официально стала членом Североатлантического Альянса . Что касается Швеции, то она ожидает вступления уже завтра.

270 тыс. ІТ-ФЛП. В Украине сейчас насчитывается 271 699 ФЛП, В Украине сейчас насчитывается 271 699 ФЛП, работающих в сфере ІТ . За год полномасштабной войны количество ІТ-специалистов, зарегистрированных в качестве ФЛП, увеличилось на 31 793 человека, или на 13%. Самым популярным кодом КВЭД, по которому работают ІТ-специалисты в Украине, остается «Компьютерное программирование». Наибольшее количество айтишников зарегистрировано в Киеве и в Киевской области.

Virgin Orbit подала на банкротство. Компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона, занимавшаяся запуском космических ракет, потерпела крах через 15 месяцев после выхода на биржу с отметкой в 3,7 млрд дол. Группа, дебютировавшая на бирже Nasdaq в декабре 2021 года, во вторник утром Компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона, занимавшаяся запуском космических ракет, потерпела крах через 15 месяцев после выхода на биржу с отметкой в 3,7 млрд дол. Группа, дебютировавшая на бирже Nasdaq в декабре 2021 года, во вторник утром подала заявление о банкротстве в США.

Масштабная российская финансовая пирамида в Украине. СБУ разоблачила масштабную российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов. Речь идет о СБУ разоблачила масштабную российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов. Речь идет о проекте «Life is good» . Организаторы схемы предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает «приумножать» капиталовложения. Злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более тысячи человек.

Почтовая марка с победителями «Евровидения-2022». 10 апреля Укрпочта представит 10 апреля Укрпочта представит новую почтовую марку «Kalush Orchestra» . Тираж почтовой марки Kalush Orchestra — 780 000 экземпляров или 130 000 листов. Стоимость марки составляет 15,00 грн, цена марочного листа — 90 грн. К почтовой марке выпущены конверт «Первый день», художественный конверт и открытка.

Самые богатые люди мира. Американский бизнесмен Илон Маск не является самым богатым человеком на Земле. Американский бизнесмен Илон Маск не является самым богатым человеком на Земле. По версии Forbes , в лидеры рейтинга поднялся французский лакшери-магнат Бернар Арно. Составители рейтинга отмечают, что прошлый год оказался непростым для самых богатых людей планеты. Совокупная стоимость активов всех миллиардеров планеты упала с 12,7 до 12,2 трлн долларов.

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