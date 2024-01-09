День финансов: самые прибыльные банки, новый этап земельной реформы, рынок труда в конце 2023 года — Finance.ua

День финансов: самые прибыльные банки, новый этап земельной реформы, рынок труда в конце 2023 года Сегодня 17:50

Вторник, 9 января. На сколько месяцев Украине хватит средств без помощи со стороны союзников и начнут ли украинцам отключать свет за долги.

Самые прибыльные банки. Украинские банки Украинские банки заработали в январе — ноябре 130,55 млрд грн чистой прибыли. Почти 61,5% этой прибыли получили государственные банки, получившие 80,276 млрд грн. Больше всего заработали ПриватБанк (54,456 млрд грн) и Ощадбанк (11,563 млрд грн).

Международные резервы. Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2024 г. по предварительным данным Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2024 г. по предварительным данным составили 40 507,9 млн дол. США. В декабре 2023 года они выросли на 4,4% по сравнению с ноябрем.

Как через год изменился курс доллара. По По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в декабре 2023 вырос на 0,4% до 37,83 гривны. По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 5,9%. Средний курс наличного евро за 2023 снизился на 1,5% с 41,81 до 41,17 грн/евро.

Кстати, Нацбанк фиксирует ввоз золота в Украину в последние месяцы, а также всплеск ввоза наличной валюты.

Украина без денег от партнеров. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил , что полученных в конце прошлого года средств должно хватить на январь и февраль. При этом Гетманцев заверил, что Украина получит средства от партнеров «в любом случае».

Как прокомментировал глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, снижение объемов военной помощи Украине в последнее время было вызвано несколькими причинами. Среди них низкие запасы в странах Запада, а также неготовность быстро нарастить производство.

Перезагрузка фискальной системы. Гетманцев также Гетманцев также рассказал , что Национальная стратегия доходов до 2030 года является планом реформирования фискальной системы. Стратегия ориентирована на две цели. Первая — это институциональные изменения системы государственных фискальных органов: налоговой и таможни. Вторая цель — изменение налоговой политики.

Группа компаний «Новая почта» меняет название. Группа компаний «Новая почта», работающая на рынке Украины с 2001 года, Группа компаний «Новая почта», работающая на рынке Украины с 2001 года, меняет название . Новое название будет звучать — Nova. «Мы уже гораздо больше, чем почта, именно поэтому убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров — Nova», — заявили в компании.

Виртуальные активы могут быть средствами платежа. Заместитель министра Минцифры Александр Борняков Заместитель министра Минцифры Александр Борняков отреагировал на заявление первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой о том, что легализация криптовалюты может угрожать финансовой стабильности Украины. По его мнению, оба законопроекта, которые сейчас находятся в парламенте, содержат положение о том, что функцию средства платежа может выполнять только отдельный вид виртуальных активов — токены электронных денег. Эти токены должны быть полностью обеспечены наличными или безналичными гривнами, что будет 100% предохранителем от возможных случаев изменения общего размера денежной массы.

Рынок труда в конце 2023 года. По По данным Work.ua, в декабре рекрутеры получали наименьшее количество откликов соискателей за последние 3 года. Чтобы конкурировать за лучшие кадры, работодатели и дальше повышают зарплаты. В декабре средняя заработная плата увеличилась на 3% и составила 19 тыс. грн.

Новый этап земельной реформы. В Украине 1 января 2024 официально В Украине 1 января 2024 официально открыли второй этап рынка земли. Второй этап земельной реформы позволит увеличить стоимость земельных участков частной собственности и доходы землевладельцев.

Украинцам будут отключать коммунальные услуги за долги. Кабинет Министров Кабинет Министров отменил запрет на отключение света и начисление пени за долги за коммунальные услуги. Исключение будет сделано только для жителей территорий, где ведутся активные боевые действия.

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