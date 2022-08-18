День финансов: самые прибыльные банки I полугодия 2022, кредитный рейтинг Украины — Finance.ua

День финансов: самые прибыльные банки I полугодия 2022, кредитный рейтинг Украины Сегодня 17:50

В четверг, 19 августа, Fitch повысило кредитный рейтинг страны в иностранной валюте и дало прогноз, как война отразится на финансах Украины. Также стали известны самые прибыльные банки I полугодия.

Самые прибыльные банки Украины за I полугодие. Действующие сейчас 67 банков суммарно за I полугодие получили убыток в 4,647 млрд грн, однако большинство учреждений на рынке были прибыльными. В январе-июне 2022 года прибыльными были 46 банков, то есть Действующие сейчас 67 банков суммарно за I полугодие получили убыток в 4,647 млрд грн, однако большинство учреждений на рынке были прибыльными. В январе-июне 2022 года прибыльными были 46 банков, то есть почти 70% рынка.

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