День финансов: результаты работы ПриватБанка, доходы от ІТ-экспорта, ставки на депозиты — Finance.ua

День финансов: результаты работы ПриватБанка, доходы от ІТ-экспорта, ставки на депозиты Сегодня 17:50

В пятницу, 12 мая, расскажем о планах Зеленского реформировать правоохранительные органы, МВФ — пересмотреть программу для Украины, Минэкономики — преодолеть гендерный разрыв в оплате труда.

Итоги работы ПриватБанка. Сегодня ПриватБанк обнародовал Сегодня ПриватБанк обнародовал отчет о своей работе . За год войны финучреждение получило чистую прибыль в размере 30,2 млрд грн, его доля на рынке выросла с 47% до 52%, а услугами банка пользуются 70% украинцев.

Доходы от ІТ-экспорта. Как свидетельствуют Как свидетельствуют данные Опендатабота , после всплеска в начале большой войны заработки ІТ-экспорта сокращаются. За первый квартал 2023 года IT-сектор в экспорте заработал $1,68 млрд. Это меньше, чем за тот же период в прошлом году, когда доход составил $2 млрд. В целом экспорт услуг принес за первый квартал 2023 года $3,94 млрд.

План реформирования правоохранительных органов и прокуратуры. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский одобрил план реформирования всех правоохранительных органов и прокуратуры до 2027 года. Как отметил глава государства, «каждый элемент государственной системы — органы правопорядка прежде всего — должны работать так, чтобы люди реально чувствовали безопасность и защищенность».

В МВФ сообщили, когда планируется пересмотр программы для Украины. Международный валютный фонд намерен провести первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины во второй половине мая. У МВФ есть так называемый «базовый сценарий» развития событий в Украине, а также негативный — учитывая неопределенность, связанную с российской агрессией.

Ставки на депозиты снижаются. В апреле 2023 года средние процентные ставки банков по В апреле 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,3% годовых. Это на 0,1 п.п. ниже, чем месяцем раньше. Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,7 до 0,8%.

Тарифы на свет. Как прогнозирует член комитета парламента по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк, если тарифы на электроэнергию в Украине вырастут до 2,88 грн за кВт/ч, это Как прогнозирует член комитета парламента по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк, если тарифы на электроэнергию в Украине вырастут до 2,88 грн за кВт/ч, это увеличит сумму в платежке на 200−300 грн. По его словам, те хозяйства, которые получали субсидии, и дальше будут их получать.

Кстати, по данным Госстата, в Украине дорожают жилищно-коммунальные услуги. Так, с апреля 2022 по апрель 2023 года общее подорожание составило 4%. Сейчас украинцы на 20,6% больше платят за содержание и ремонт жилья.

Также в ПФУ напомнили, что участники боевых действий имеют право на 75% скидку от стоимости коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления, независимо от доходов. Чтобы оформить льготу, нужно подать два заявления. Льготы на жилищно-коммунальные услуги участникам боевых действий назначаются пожизненно.

Ситуация на денежном рынке. Глава Совета НБУ Богдан Данилишин говорит, что международные резервы Украины по результатам апреля 2023 г. выросли до $35,9 млрд, обновив одиннадцатилетний максимум. В первую неделю мая благодаря увеличению предложения иностранной валюты Глава Совета НБУ Богдан Данилишин говорит, что международные резервы Украины по результатам апреля 2023 г. выросли до $35,9 млрд, обновив одиннадцатилетний максимум. В первую неделю мая благодаря увеличению предложения иностранной валюты на межбанковском рынке на фоне постоянного спроса на нее чистая продажа иностранной валюты Национальным банком для сбалансирования рынка сократилась до $259 млн (по сравнению с $442 млн неделей ранее).

Доходы женщин и мужчин в Украине. По подсчетам Минэкономики, заработные платы мужчин в Украине почти на 19% выше, чем у женщин. За последние семь лет разрыв по оплате сократился на 7,4%. Этот показатель больше, чем во многих странах ЕС. Министерство По подсчетам Минэкономики, заработные платы мужчин в Украине почти на 19% выше, чем у женщин. За последние семь лет разрыв по оплате сократился на 7,4%. Этот показатель больше, чем во многих странах ЕС. Министерство представило стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда в Украине на период до 2030 года.

В свою очередь в Гоструде рассказали, что нужно знать о начислении стажа для пенсий при сезонных работах. Поскольку сезонная работа длится менее года, есть особенности с зачислением этого периода в стаж для назначения пенсии.

«Укрзализныця» работает с ChatGPT. УЗ УЗ начала использовать ChatGPT для анализа текстовых отзывов пассажиров. Раньше эту информацию сотрудники компании обрабатывали вручную.

Страхование недвижимости. Если вы планируете длительную поездку, из-за которой не будете иметь доступа к своей недвижимости, но не хотите пускать в дом квартирантов, нужно заранее позаботиться о безопасности имущества. В новой статье рассказываем о вариантах страхования имущества, которые сегодня предлагают компании на рынке:

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