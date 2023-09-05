День финансов: Резникова отправили в отставку, госдолг установил исторический рекорд, Рада возобновила э-декларирование — Finance.ua

День финансов: Резникова отправили в отставку, госдолг установил исторический рекорд, Рада возобновила э-декларирование Сегодня 17:50

Вторник, 5 сентября. Каким украинским женщинам нужно стать на военный учет, и сколько украинских беженцев могут не вернуться в Украину.

Резникова отправили в отставку. Парламент поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны. В Верховной Раде министр лично отчитался за 552 дня своей работы в должности. Назначение Рустема Умерова на должность должно состояться на следующем пленарном заседании.

Госдолг Украины установил новый исторический рекорд. По данным Минфина , общий государственный долг Украины по итогам августа вырос на 3,1% и достиг нового исторического максимума: в долларовом выражении — на $4 млрд, до $132,92 млрд, в гривневом эквиваленте — на 146,2 млрд грн, до 4, 86 трлн.

Военный учет женщин. С 1 октября 2023 года работницы медицинской и фармацевтической сферы будут обязаны С 1 октября 2023 года работницы медицинской и фармацевтической сферы будут обязаны зарегистрироваться в военкоматах . Женщины других специальностей, родственных военной, смогут стать на учет по желанию. Пока таких женщин пропускают за границу беспрепятственно.

Укрепление гривны. В прошлый понедельник НБУ ввел валютные смягчения. В прошлый понедельник НБУ ввел валютные смягчения. По словам аналитиков инвестгруппы ICU, после этого структура покупки валюты населением изменилась в пользу безналичных денег. Курс наличной гривны в системно важных банках усилился к концу прошлой недели более чем на 1%, до 37,4−38,2 грн/долл.

Цены снова выросли. , в Киеве существенно выросла стоимость аренды жилья. Так, за последние полгода аренда квартир подорожала почти на 3000 грн — со средних 12 051 грн до 15 000 грн. За месяц цены также значительно подскочили более чем на 1300 грн. Дешевле снимать квартиру в Святошинском районе столицы. Как сообщает M2bomber , в Киеве существенно выросла стоимость аренды жилья. Так, за последние полгода аренда квартир подорожала почти на 3000 грн — со средних 12 051 грн до 15 000 грн. За месяц цены также значительно подскочили более чем на 1300 грн. Дешевле снимать квартиру в Святошинском районе столицы.

Туристическая виза в Польшу. С 4 сентября Польша возобновила прием заявок на С 4 сентября Польша возобновила прием заявок на туристическую визу в Польшу . Стоимость визы — 35 евро. Кроме визового сбора взимается сервисный сбор в размере 11 евро.

Кстати, Интерсити в Польше снижает цены на проездные билеты. Это касается 20 маршрутов по всей стране.

Сколько украинских беженцев может не вернуться. По данным ЦЭС , за границей по разным сценариям могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинцев. Это на 0,4−0,6 млн человек больше, чем в расчетах на декабрь 2022 года. Согласно данным аналитиков, люди с более высоким доходом до войны более склонны к возвращению, тогда как менее склонны возвращаться люди с более высоким доходом сейчас.

Добавим, что Греция продлила действие временной защиты для украинцев еще на шесть месяцев. Теперь украинцы будут пользоваться временной защитой в Греции до 4 марта 2024 года.

Что касается самых распространенных проблем трудоустройства украинцев в Европе, то чаще всего жалуются на языковой барьер, неквалифицированную и низкооплачиваемую работу, непризнание украинского диплома об образовании.

Закон о возобновлении э-декларирования. в целом закон о возобновлении подачи деклараций и проведения специальных проверок по предотвращению коррупции и очищению власти во время действия военного положения, а также упрощении порядка подачи деклараций. Верховная Рада одобрила в целом закон о возобновлении подачи деклараций и проведения специальных проверок по предотвращению коррупции и очищению власти во время действия военного положения, а также упрощении порядка подачи деклараций.

Украинцы могут остаться без отопления и горячей воды. Предприятия теплокоммунэнерго заявляют о невозможности производить тепло и горячую воду из-за законодательной коллизии. Утвержденный правительством механизм расчетов за природный газ в рамках ПСО (механизм льготных цен) привел к прекращению поставок горячей воды в украинские города.

Некоторым переселенцам возобновят выплаты. Некоторым ВПЛ, которых после масштабной проверки лишили государственной поддержки на проживание, Некоторым ВПЛ, которых после масштабной проверки лишили государственной поддержки на проживание, вернут выплаты . В ходе верификации ВПЛ выяснилось, что около 10 тысяч граждан числятся в реестрах ЗАГСа умершими. По результатам проверки выплаты отменили, но как оказалось — некоторым ошибочно.

110 млн платежных карт. По данным НБУ , общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 110,3 млн шт. Это на 1% больше по сравнению с январем этого года.

Как отмечают в ПриватБанке, дети, которые пользуются банковскими картами Юниора, предпочитают покупки через POS-терминалы и больше покупают офлайн, чем через интернет.

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