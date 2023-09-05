День финансов: Резникова отправили в отставку, госдолг установил исторический рекорд, Рада возобновила э-декларирование — Finance.ua

День финансов: Резникова отправили в отставку, госдолг установил исторический рекорд, Рада возобновила э-декларирование
Вторник, 5 сентября. Каким украинским женщинам нужно стать на военный учет, и сколько украинских беженцев могут не вернуться в Украину.
Резникова отправили в отставку. Парламент поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны. В Верховной Раде министр лично отчитался за 552 дня своей работы в должности. Назначение Рустема Умерова на должность должно состояться на следующем пленарном заседании.
Госдолг Украины установил новый исторический рекорд. По данным Минфина, общий государственный долг Украины по итогам августа вырос на 3,1% и достиг нового исторического максимума: в долларовом выражении — на $4 млрд, до $132,92 млрд, в гривневом эквиваленте — на 146,2 млрд грн, до 4, 86 трлн.
Военный учет женщин. С 1 октября 2023 года работницы медицинской и фармацевтической сферы будут обязаны зарегистрироваться в военкоматах. Женщины других специальностей, родственных военной, смогут стать на учет по желанию. Пока таких женщин пропускают за границу беспрепятственно.
Укрепление гривны. В прошлый понедельник НБУ ввел валютные смягчения. По словам аналитиков инвестгруппы ICU, после этого структура покупки валюты населением изменилась в пользу безналичных денег. Курс наличной гривны в системно важных банках усилился к концу прошлой недели более чем на 1%, до 37,4−38,2 грн/долл.
Цены снова выросли. Как сообщает M2bomber, в Киеве существенно выросла стоимость аренды жилья. Так, за последние полгода аренда квартир подорожала почти на 3000 грн — со средних 12 051 грн до 15 000 грн. За месяц цены также значительно подскочили более чем на 1300 грн. Дешевле снимать квартиру в Святошинском районе столицы.
Туристическая виза в Польшу. С 4 сентября Польша возобновила прием заявок на туристическую визу в Польшу. Стоимость визы — 35 евро. Кроме визового сбора взимается сервисный сбор в размере 11 евро.
- Кстати, Интерсити в Польше снижает цены на проездные билеты. Это касается 20 маршрутов по всей стране.
Сколько украинских беженцев может не вернуться. По данным ЦЭС, за границей по разным сценариям могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинцев. Это на 0,4−0,6 млн человек больше, чем в расчетах на декабрь 2022 года. Согласно данным аналитиков, люди с более высоким доходом до войны более склонны к возвращению, тогда как менее склонны возвращаться люди с более высоким доходом сейчас.
- Добавим, что Греция продлила действие временной защиты для украинцев еще на шесть месяцев. Теперь украинцы будут пользоваться временной защитой в Греции до 4 марта 2024 года.
- Что касается самых распространенных проблем трудоустройства украинцев в Европе, то чаще всего жалуются на языковой барьер, неквалифицированную и низкооплачиваемую работу, непризнание украинского диплома об образовании.
Закон о возобновлении э-декларирования. Верховная Рада одобрила в целом закон о возобновлении подачи деклараций и проведения специальных проверок по предотвращению коррупции и очищению власти во время действия военного положения, а также упрощении порядка подачи деклараций.
Украинцы могут остаться без отопления и горячей воды. Предприятия теплокоммунэнерго заявляют о невозможности производить тепло и горячую воду из-за законодательной коллизии. Утвержденный правительством механизм расчетов за природный газ в рамках ПСО (механизм льготных цен) привел к прекращению поставок горячей воды в украинские города.
Некоторым переселенцам возобновят выплаты. Некоторым ВПЛ, которых после масштабной проверки лишили государственной поддержки на проживание, вернут выплаты. В ходе верификации ВПЛ выяснилось, что около 10 тысяч граждан числятся в реестрах ЗАГСа умершими. По результатам проверки выплаты отменили, но как оказалось — некоторым ошибочно.
110 млн платежных карт. По данным НБУ, общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 110,3 млн шт. Это на 1% больше по сравнению с январем этого года.
- Как отмечают в ПриватБанке, дети, которые пользуются банковскими картами Юниора, предпочитают покупки через POS-терминалы и больше покупают офлайн, чем через интернет.
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