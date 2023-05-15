День финансов: рейтинг банков по депозитам, индекс потребительских настроений, квартиры в городах-миллионниках — Finance.ua

День финансов: рейтинг банков по депозитам, индекс потребительских настроений, квартиры в городах-миллионниках Сегодня 17:50

В понедельник, 15 мая, Finance.ua решил исследовать, какие цены на готовые квартиры от застройщиков в крупнейших городах Украины:

Уплата налога на недвижимость в 2023 году. Налог за недвижимость платят только те украинцы, Налог за недвижимость платят только те украинцы, у которых в собственности есть квартира, площадь которой превышает 60 квадратных метров, или дом с площадью более 120 квадратных метров. Сумма налога увеличивается сразу на 25 тысяч гривен на каждый последующий объект жилой недвижимости, если его общая площадь превышает 300 квадратных метров для квартиры и 500 квадратных метров для дома.

Также в Украине была введена процедура технической инвентаризации недвижимости.

Правительство сократило максимальные выплаты по программе єВідновлення.

Рейтинг банков по депозитам. По состоянию на 1 апреля 2023 года в 65 банках хранилось 944,6 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования — 583,5 млрд гривен). По состоянию на 1 апреля 2023 года в 65 банках хранилось 944,6 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования — 583,5 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 336,8 млрд гривен.

Индекс потребительских настроений в апреле 2023 года. По данным исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине» в апреле 2023 года, индекс потребительских настроений украинцев По данным исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине» в апреле 2023 года, индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 6,6 пунктов и составляет 84,6 п.

С сегодняшнего дня украинцы могут одновременно оформить паспортные документы себе и детям. Уже почти год в Украине действует Уже почти год в Украине действует экспериментальный проект, реализуемый Государственной миграционной службой, по одновременному оформлению, обмену паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу.

ФГВФЛ инвестировал в государственные ценные бумаги свыше 21 млрд грн. В мае 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц В мае 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приобрел ОВГЗ еще на 599,7 млн грн с доходностью 18,5% годовых.

Сделка века. Остин Рассел, 28-летний магнат автомобильных технологий, Остин Рассел, 28-летний магнат автомобильных технологий, приобрел 82% акций Forbes Global Media Holdings, материнской компании известного делового журнала. Как сообщает Bloomberg, сделка оценивается в 800 миллионов долларов. Продавец — гонконгская компания Integrated Whale Media Investments, сохранит за собой миноритарный пакет акций.

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