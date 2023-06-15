День финансов: решение по учетной ставке, смягчение валютных ограничений, субсидия «в один клик» — Finance.ua

День финансов: решение по учетной ставке, смягчение валютных ограничений, субсидия «в один клик» Сегодня 17:35

В четверг, 15 июня, НБУ принял решение по учетной ставке и смягчил валютные ограничения, также регулятор дал первую оценку влиянию подрыва Каховской ГЭС на цены.

Учетная ставка. Правление Национального банка Украины приняло решение Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых. Как отмечает регулятор, это будет способствовать поддержанию привлекательности гривневых инструментов, сохранению устойчивости валютного рынка и снижению инфляции, что будет формировать в комплексе предпосылки для дальнейшего постепенного смягчения валютных ограничений.

Валютные ограничения. Нацбанк дает разрешение резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним Нацбанк дает разрешение резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам

Счета за газ. В Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» В Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» сообщили , как быстро оплатить газ, не выходя из дома.

Бизнес с корнями из Ирана. Перед полномасштабным вторжением в Украине Перед полномасштабным вторжением в Украине зафиксировано более тысячи компаний с владельцами из Исламской Республики Иран. Это бизнес в области торговли, строительства, ІТ, консультирования и в ресторанной сфере. Большинство бизнесов с иранскими корнями в Украине сосредоточено в Киеве и области, а также в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

Субсидия «в один клик». Кабинет Министров Кабинет Министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией. Проект также должен обеспечить быстрое принятие решения о предоставлении субсидии.

Подрыв Каховской ГЭС:

Программу компенсаций за разрушенное или поврежденное в результате боевых действий жилье «єВідновлення» расширят и на подтопленные регионы. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Помощь Украине после подрыва Каховской ГЭС предложили 16 стран Евросоюза.

НБУ дал первую оценку влиянию подрыва Каховской ГЭС на цены.



В Greenpeace сообщили о затоплении 32 объектов с химикатами, нефтью и бензином.

В Офисе президента анонсировали, что отстроят Каховскую дамбу, но «на это уйдут годы».

Глава «Энергоатома» рассказал, как подрыв Каховской ГЭС повлиял на ЗАЭС. Он отметил, что из-за разрушительных действий россиян нет больше штатного источника питания пруда-охладителя ЗАЭС.

Проблемы с водой: «ArcelorMittal Кривой Рог» объявил о снижении производства вдвое.

Уничтожение дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами в краткосрочной перспективе будет иметь умеренное негативное влияние на украинскую экономику. Об этом заявила директор аналитического департамента инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан.



Рекордный рост акций. Акции компании Tesla, возглавляемой Илоном Маском, росли 13 дней подряд, что стало Акции компании Tesla, возглавляемой Илоном Маском, росли 13 дней подряд, что стало самой долгой серией роста в истории. В результате американский автопроизводитель прибавил к своей стоимости более 200 млрд долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.