День финансов: решение по учетной ставке, 3-месячный депозитный сертификат, налоговые услуги в «Дії» — Finance.ua

День финансов: решение по учетной ставке, 3-месячный депозитный сертификат, налоговые услуги в «Дії» Сегодня 17:50

В четверг, 16 марта Национальный банк Украины принял решение по учетной ставке. Также НБУ дал прогноз по инфляции на 2023 год.

НБУ вводит 3-месячный депозитный сертификат под фиксированную ставку в 25%.

НБУ определил список важных объектов платежной инфраструктуры.

Когда владельцы разрушенного жилья смогут получить компенсацию. Заявление о Заявление о разрушенном и поврежденном жилье можно подать через приложение «Дія» и центры админуслуг. Также можно обратиться к нотариусу. Специальные комиссии при органах местного самоуправления будут проверять эти заявления в течение месяца.

Курс доллара с начала года снизился на 5%. Курс доллара на наличном рынке Курс доллара на наличном рынке снизился в последние недели, опустившись ниже 40 гривен впервые с июля прошлого года. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов.

Также наш эксперт Алексей Козыреев рассказал в новом видео, что будет с курсом евро и чего ждать в Украине после заседаний ЕЦБ и ФРС.

Достижения Украины за год «энергетического безвиза». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил , что сегодня год как Украина стала частью европейской энергосети ENTSO-E. Он добавил, что синхронизация энергосистем Украины и ЕС — это также большой вклад в общую европейскую энергетическую безопасность.

Зарплаты для соискателей со знанием ChatGPT. Work.ua Work.ua проанализировал вакансии, в которых работодатели указывают в условиях знания ChatGPT, и определил сферы, где востребован искусственный интеллект, и сколько предлагают за умение использовать его в работе.

Кстати, уровень безработицы в Украине в среднем за 2022 год, согласно оценке Нацбанка, достиг 25-26%, что соответствует общему количеству безработных в 3,2 млн человек. Разберем, что нужно сделать, чтобы получать пособие по безработице и о каких суммах идет речь в новой статье:

Налоговые услуги в «Дії». ГНС тесно сотрудничает с Министерством цифровой трансформации по цифровизации услуг для плательщиков. Благодаря совместной работе Минцифры и ГНС ряд налоговых сервисов доступны физическим ГНС тесно сотрудничает с Министерством цифровой трансформации по цифровизации услуг для плательщиков. Благодаря совместной работе Минцифры и ГНС ряд налоговых сервисов доступны физическим лицам на портале и в приложении «Дія».

К Дія.City присоединились почти 500 компаний за год. Специальный Специальный правовой режим Дія.City заработал 8 февраля 2022 года. По состоянию на март 2023 года в соответствующем Реестре уже насчитывается 498 резидентов.

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