День финансов: решение об учетной ставке, отключение электроэнергии, санкции ЕС против Ирана — Finance.ua

День финансов: решение об учетной ставке, отключение электроэнергии, санкции ЕС против Ирана
Четверг, 20 октября, запомнился временными отключениями света по всей Украине, решениями Национального банка и отставкой премьер-министра Великобритании.
Решения по учетной ставке. Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Как сообщили в НБУ, курсовая стабильность, поддержанная этим уровнем учетной ставки и дополнительными мерами Национального банка, и в дальнейшем будет способствовать сохранению управляемости инфляционных процессов.
Купить валюту можно будет по официальному курсу НБУ. Регулятор также сообщил, что вводит возможность покупки безналичной иностранной валюты по официальному курсу НБУ с размещением на срочных депозитах, но по окончании срока депозита валюта должна быть продана по официальному курсу на день проведения обратной операции.
🎥 Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев дает ответ на самый распространенный вопрос в комментариях под прошлыми видео — когда доллар прекратит свой постепенный рост на внешних рынках:
Отставка премьер-министра Великобритании. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии. Трасс заявляет, что подает в отставку, поскольку не может выполнить возложенные на нее полномочия.
Санкции Украины против олигархов и родственников путина. Президент Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решение СНБО по санкциям против ряда россиян и российских компаний. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что после того как будет публикация этих санкций, там будут неожиданные фамилии олигархов россии и очень большое количество компаний, предприятий и так далее.
Санкции ЕС против Ирана. Постоянные представители стран ЕС согласовали дополнительные санкции против Ирана за поставку боевых дронов-камикадзе для россии. Страны Евросоюза согласились заморозить активы для 3 человек и одного учреждения, ответственных за поставку иранских дронов. При этом ЕС готовится распространить эти санкции еще на 4 иранских учреждения.
Отключения электроэнергии. По всей Украине сегодня проходят временные отключения света. Отключение для каждого клиента продолжаются до 4 часов, но может повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов — если Укрэнерго не отменит стабилизационных отключений. Как выключают свет в Киеве — рассказываем здесь.
- В столице сегодня также начался отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начали подключать к системе теплоснабжения. Как пояснил мэр Кличко, решение о старте отопительного сезона было принято исходя из погодных условий.
Граждан россии не будут допускаться к руководству банками. Совет принял за основу законопроект, предусматривающий недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга (куда входят банки и другие финансовые учреждения) граждан россии или тех, кто поддерживает вооруженную агрессию против Украины.
В «Дія» тестируют новые услуги. Вскоре в «Дія» внутренне перемещенные лица смогут изменить адрес места жительства, если переехали в другой город. Или совсем отменить свой статус, если вернулись на место постоянного проживания. Сейчас проходит бета-тестирование, чтобы проверить, корректно ли работает услуга.
Майнинг криптовалют. Майнинг — процесс добычи криптовалюты с помощью специального оборудования. Его сущность состоит в создании новых структурных единиц для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. В новой статье Finance.ua решил разобраться, как развивался майнинг, какие есть видеокарты для майнинга и законно ли вообще майнить криптовалюту:
Майнинг криптовалют: с чего начинать, и стоит ли овчинка выделки 🔨
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