День финансов: решение об учетной ставке, отключение электроэнергии, санкции ЕС против Ирана — Finance.ua

День финансов: решение об учетной ставке, отключение электроэнергии, санкции ЕС против Ирана Сегодня 17:50

Четверг, 20 октября, запомнился временными отключениями света по всей Украине, решениями Национального банка и отставкой премьер-министра Великобритании.

Решения по учетной ставке. Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых . Как сообщили в НБУ, курсовая стабильность, поддержанная этим уровнем учетной ставки и дополнительными мерами Национального банка, и в дальнейшем будет способствовать сохранению управляемости инфляционных процессов.

Купить валюту можно будет по официальному курсу НБУ. Регулятор также сообщил, что Регулятор также сообщил, что вводит возможность покупки безналичной иностранной валюты по официальному курсу НБУ с размещением на срочных депозитах, но по окончании срока депозита валюта должна быть продана по официальному курсу на день проведения обратной операции.

🎥 Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев дает ответ на самый распространенный вопрос в комментариях под прошлыми видео — когда доллар прекратит свой постепенный рост на внешних рынках:

Отставка премьер-министра Великобритании. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии. Трасс заявляет, что подает в отставку, поскольку не может выполнить возложенные на нее полномочия.

Санкции Украины против олигархов и родственников путина. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский подписал два указа , которые ввели в действие решение СНБО по санкциям против ряда россиян и российских компаний. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что после того как будет публикация этих санкций, там будут неожиданные фамилии олигархов россии и очень большое количество компаний, предприятий и так далее.

Санкции ЕС против Ирана. Постоянные представители стран ЕС согласовали дополнительные Постоянные представители стран ЕС согласовали дополнительные санкции против Ирана за поставку боевых дронов-камикадзе для россии. Страны Евросоюза согласились заморозить активы для 3 человек и одного учреждения, ответственных за поставку иранских дронов. При этом ЕС готовится распространить эти санкции еще на 4 иранских учреждения.

Отключения электроэнергии. По всей Украине сегодня проходят временные отключения света. Отключение для каждого клиента продолжаются до 4 часов, но может повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов — если Укрэнерго не отменит стабилизационных отключений. Как выключают свет в Киеве — По всей Украине сегодня проходят временные отключения света. Отключение для каждого клиента продолжаются до 4 часов, но может повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов — если Укрэнерго не отменит стабилизационных отключений. Как выключают свет в Киеве — рассказываем здесь

В столице сегодня также начался отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начали подключать к системе теплоснабжения. Как пояснил мэр Кличко, решение о старте отопительного сезона было принято исходя из погодных условий.

Граждан россии не будут допускаться к руководству банками. Совет принял за основу законопроект, Совет принял за основу законопроект, предусматривающий недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга (куда входят банки и другие финансовые учреждения) граждан россии или тех, кто поддерживает вооруженную агрессию против Украины.

В «Дія» тестируют новые услуги. Вскоре в «Дія» внутренне перемещенные лица смогут изменить адрес места жительства, если переехали в другой город. Или совсем отменить свой статус, если вернулись на место постоянного проживания. Сейчас Вскоре в «Дія» внутренне перемещенные лица смогут изменить адрес места жительства, если переехали в другой город. Или совсем отменить свой статус, если вернулись на место постоянного проживания. Сейчас проходит бета-тестирование , чтобы проверить, корректно ли работает услуга.

Майнинг криптовалют. Майнинг — процесс добычи криптовалюты с помощью специального оборудования. Его сущность состоит в создании новых структурных единиц для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. В новой статье Finance.ua решил разобраться, как развивался майнинг, какие есть видеокарты для майнинга и законно ли вообще майнить криптовалюту:

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