День финансов: репарации Украине от россии, и как платить по кредиту во время войны — Finance.ua

День финансов: репарации Украине от россии, и как платить по кредиту во время войны Сегодня 17:50

Во вторник, 15 ноября, из-за ракетных ударов в Киеве и по всей Украине применяют экстренные отключения света.

сегодня Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине от россии. При этом в Минюсте объяснили, что дает Украине резолюция ООН по репарациям. Также

ЕС будет ежемесячно давать Украине по 1,5 млрд евро на восстановление энергообъектов.

Когда Украина получит кредитную программу МВФ. Национальный банк Украины рассчитывает на полноценную программу Национальный банк Украины рассчитывает на полноценную программу расширенного финансирования с МВФ в 2023 году. Это может произойти после того, как будут подведены первые итоги мониторинговой программы, одобрение которой ожидается в конце текущего года.

Из-за войны сотни тысяч были вынуждены переехать в другой регион страны, подальше от бомбардировок, и потеряли привычное место работы. У тех, у кого был в банке кредит, возникли проблемы с их погашением. У одних — чисто технические, связанные со сложностями внесения ежемесячного платежа. Finance.ua проанализировал в статье самые популярные случаи и составил список советов, как правильно поступать в подобных ситуациях:

В Нацбанке рассказали, планируют ли менять фиксированный курс доллара. В Национальном банке Украины В Национальном банке Украины надеются , что существенной коррекции фиксированного курса доллара не понадобится, а следующим шагом станет переход к плавающему курсу.

Работа и ее утрата из-за войны. Если из-за полномасштабного вторжения россии человек потерял работу и ему не хватило несколько месяцев страхового стажа до выхода на пенсию, у него будет несколько Если из-за полномасштабного вторжения россии человек потерял работу и ему не хватило несколько месяцев страхового стажа до выхода на пенсию, у него будет несколько вариантов выхода из ситуации.

Также украинцы могут искать работу в Европейской службе занятости.

В «OLX.Робота» сообщили, какие рабочие специальности сейчас востребованы в Украине. Среди рабочих профессий работодатели предлагают дальнобойщикам, рихтовщикам и фасадщикам в октябре 40 000 гривен, 32 500 гривен и 30 000 гривен соответственно.

При этом стало известно, где в Украине малейшая конкуренция на рынке труда.

Польша меняет стратегию по отношению к украинским беженцам. В Польше В Польше меняют стратегию по отношению к украинским беженцам — теперь беглецам от войны будут создавать условия для проживания в Украине. Для этого планируется обустроить модульные жилые комплексы на 20 тысяч человек.

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