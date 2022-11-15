День финансов: репарации Украине от россии, и как платить по кредиту во время войны — Finance.ua

День финансов: репарации Украине от россии, и как платить по кредиту во время войны
Во вторник, 15 ноября, из-за ракетных ударов в Киеве и по всей Украине применяют экстренные отключения света.
Также сегодня Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине от россии. При этом в Минюсте объяснили, что дает Украине резолюция ООН по репарациям.
- ЕС будет ежемесячно давать Украине по 1,5 млрд евро на восстановление энергообъектов.
Когда Украина получит кредитную программу МВФ. Национальный банк Украины рассчитывает на полноценную программу расширенного финансирования с МВФ в 2023 году. Это может произойти после того, как будут подведены первые итоги мониторинговой программы, одобрение которой ожидается в конце текущего года.
Из-за войны сотни тысяч были вынуждены переехать в другой регион страны, подальше от бомбардировок, и потеряли привычное место работы. У тех, у кого был в банке кредит, возникли проблемы с их погашением. У одних — чисто технические, связанные со сложностями внесения ежемесячного платежа. Finance.ua проанализировал в статье самые популярные случаи и составил список советов, как правильно поступать в подобных ситуациях:
Как платить по кредиту во время войны💰
В Нацбанке рассказали, планируют ли менять фиксированный курс доллара. В Национальном банке Украины надеются, что существенной коррекции фиксированного курса доллара не понадобится, а следующим шагом станет переход к плавающему курсу.
Работа и ее утрата из-за войны. Если из-за полномасштабного вторжения россии человек потерял работу и ему не хватило несколько месяцев страхового стажа до выхода на пенсию, у него будет несколько вариантов выхода из ситуации.
- Также украинцы могут искать работу в Европейской службе занятости.
- В «OLX.Робота» сообщили, какие рабочие специальности сейчас востребованы в Украине. Среди рабочих профессий работодатели предлагают дальнобойщикам, рихтовщикам и фасадщикам в октябре 40 000 гривен, 32 500 гривен и 30 000 гривен соответственно.
- При этом стало известно, где в Украине малейшая конкуренция на рынке труда.
Польша меняет стратегию по отношению к украинским беженцам. В Польше меняют стратегию по отношению к украинским беженцам — теперь беглецам от войны будут создавать условия для проживания в Украине. Для этого планируется обустроить модульные жилые комплексы на 20 тысяч человек.
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