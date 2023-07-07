День финансов: рекордные валютные резервы, повышение спроса на рабочую силу, условия пребывания украинцев в Польше — Finance.ua

День финансов: рекордные валютные резервы, повышение спроса на рабочую силу, условия пребывания украинцев в Польше Сегодня 17:50

Пятница, 7 июля. Международные резервы Украины достигли рекорда за всю историю независимости, а российские олигархи продолжают нести убытки.

Рекордные денежные резервы. По состоянию на 1 июля 2023 г. международные резервы Украины, по предварительным данным НБУ, составили $38 999,5 млн. В июне они выросли на 4,5% и обновили По состоянию на 1 июля 2023 г. международные резервы Украины, по предварительным данным НБУ, составили $38 999,5 млн. В июне они выросли на 4,5% и обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины. До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года — $38 351,7 млн.

Рынок недвижимости в июне. , средняя цена за м² в новостройке на конец июня в Киеве составила 56 728 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). На вторичном рынке столицы самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры — 86 865 долларов США. По данным Dim. Ria , средняя цена за м² в новостройке на конец июня в Киеве составила 56 728 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). На вторичном рынке столицы самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры — 86 865 долларов США.

Если смотреть на рынок аренды квартир в Киеве, то спрос в 2023 году хоть и растет, но наименьший за последние три года. Средняя стоимость 1-комнатной квартиры сейчас — 9500 грн, что на 14% меньше, чем в 2021 году.

Повышение спроса на рабочую силу. Как говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, в июне 2023 года в Украине продолжилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. Это обусловило Как говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, в июне 2023 года в Украине продолжилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. Это обусловило возобновление роста зарплат . При этом предложение рабочей силы оставалось стабильным. По данным опросов Социологической группы «Рейтинг», доля неработающих сократилась по сравнению с началом 2023 года (более заметно — среди ВПЛ).

По данным Опендатабот, после оживления в мае, в июне активность в сфере ІТ несколько стихла. В то же время зарплаты опытных технических специалистов — с опытом от 3 и даже от 7 лет — сократились на 500 долларов до прошлогодних показателей.

Больше всего вакансий появляется в категориях «Образование, наука» и «Строительство, архитектура». Также второй месяц подряд заметно растет количество предложений для пенсионеров и людей с инвалидностью и специалистов без опыта.

Ставки по гривневым депозитам растут. По данным НБУ, По данным НБУ, процентные ставки по срочным гривневым депозитам продолжают расти и в большинстве банков уже покрывают ожидаемую инфляцию. Как результат, возросла склонность к сбережениям в национальной валюте.

Условия пребывания украинцев в Польше. У граждан Украины сейчас есть два повода, чтобы легально У граждан Украины сейчас есть два повода, чтобы легально находиться на территории Польши , а именно специальный закон относительно COVID-19, который заканчивается 31 июля 2023 года, и Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом. Таким образом, легальное пребывание граждан Украины продлено до 4 марта 2024 года.

Сроки восстановления «Азовстали». Генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков говорит, что после победы планируется восстановление металлургических комбинатов «Азовсталь» и ММК им. Ильича, Генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков говорит, что после победы планируется восстановление металлургических комбинатов «Азовсталь» и ММК им. Ильича, это займет от 3 до 5 лет . Перед этим будет создана новая промышленная карта Мариуполя.

Оплата коммуналки в приложении «Киев Цифровой». Жители столицы теперь могут Жители столицы теперь могут оплачивать коммунальные услуги в приложении «Киев Цифровой». Для этого нужно только добавить свой адрес. Все счета и квитанции хранятся в личном профиле, а когда поступит платежка, клиент получит уведомление. За обработку платежей начисляется комиссия — ее размер зависит от поставщика услуг.

Украинцы пересаживаются на гибриды. По данным ассоциации «Укравтопром», в этом году на По данным ассоциации «Укравтопром», в этом году на рынке новых легковушек продолжают доминировать авто с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Однако растущий спрос на гибриды и авто на аккумуляторных источниках питания стремительно изменяют структуру рынка.

Состояние российских миллиардеров. Полномасштабное вторжение россии в Украину сразу же Полномасштабное вторжение россии в Украину сразу же отразилось на самых богатых людях страны-агрессора: за первый день они потеряли, по данным Bloomberg, почти 40 миллиардов долларов. Далее в течение года российские олигархи продолжали нести убытки из-за западных санкций, хотя были и те, кому удалось заработать.

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