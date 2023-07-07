День финансов: рекордные валютные резервы, повышение спроса на рабочую силу, условия пребывания украинцев в Польше — Finance.ua

День финансов: рекордные валютные резервы, повышение спроса на рабочую силу, условия пребывания украинцев в Польше
Пятница, 7 июля. Международные резервы Украины достигли рекорда за всю историю независимости, а российские олигархи продолжают нести убытки.
Рекордные денежные резервы. По состоянию на 1 июля 2023 г. международные резервы Украины, по предварительным данным НБУ, составили $38 999,5 млн. В июне они выросли на 4,5% и обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины. До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года — $38 351,7 млн.
Рынок недвижимости в июне. По данным Dim. Ria, средняя цена за м² в новостройке на конец июня в Киеве составила 56 728 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). На вторичном рынке столицы самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры — 86 865 долларов США.
- Если смотреть на рынок аренды квартир в Киеве, то спрос в 2023 году хоть и растет, но наименьший за последние три года. Средняя стоимость 1-комнатной квартиры сейчас — 9500 грн, что на 14% меньше, чем в 2021 году.
Повышение спроса на рабочую силу. Как говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, в июне 2023 года в Украине продолжилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. Это обусловило возобновление роста зарплат. При этом предложение рабочей силы оставалось стабильным. По данным опросов Социологической группы «Рейтинг», доля неработающих сократилась по сравнению с началом 2023 года (более заметно — среди ВПЛ).
- По данным Опендатабот, после оживления в мае, в июне активность в сфере ІТ несколько стихла. В то же время зарплаты опытных технических специалистов — с опытом от 3 и даже от 7 лет — сократились на 500 долларов до прошлогодних показателей.
- Больше всего вакансий появляется в категориях «Образование, наука» и «Строительство, архитектура». Также второй месяц подряд заметно растет количество предложений для пенсионеров и людей с инвалидностью и специалистов без опыта.
Ставки по гривневым депозитам растут. По данным НБУ, процентные ставки по срочным гривневым депозитам продолжают расти и в большинстве банков уже покрывают ожидаемую инфляцию. Как результат, возросла склонность к сбережениям в национальной валюте.
Условия пребывания украинцев в Польше. У граждан Украины сейчас есть два повода, чтобы легально находиться на территории Польши, а именно специальный закон относительно COVID-19, который заканчивается 31 июля 2023 года, и Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом. Таким образом, легальное пребывание граждан Украины продлено до 4 марта 2024 года.
Сроки восстановления «Азовстали». Генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков говорит, что после победы планируется восстановление металлургических комбинатов «Азовсталь» и ММК им. Ильича, это займет от 3 до 5 лет. Перед этим будет создана новая промышленная карта Мариуполя.
Оплата коммуналки в приложении «Киев Цифровой». Жители столицы теперь могут оплачивать коммунальные услуги в приложении «Киев Цифровой». Для этого нужно только добавить свой адрес. Все счета и квитанции хранятся в личном профиле, а когда поступит платежка, клиент получит уведомление. За обработку платежей начисляется комиссия — ее размер зависит от поставщика услуг.
Украинцы пересаживаются на гибриды. По данным ассоциации «Укравтопром», в этом году на рынке новых легковушек продолжают доминировать авто с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Однако растущий спрос на гибриды и авто на аккумуляторных источниках питания стремительно изменяют структуру рынка.
Состояние российских миллиардеров. Полномасштабное вторжение россии в Украину сразу же отразилось на самых богатых людях страны-агрессора: за первый день они потеряли, по данным Bloomberg, почти 40 миллиардов долларов. Далее в течение года российские олигархи продолжали нести убытки из-за западных санкций, хотя были и те, кому удалось заработать.
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