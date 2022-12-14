День финансов: реформа градостроительства, изменение порядка регистрации авто, предновогодняя подработка — Finance.ua

День финансов: реформа градостроительства, изменение порядка регистрации авто, предновогодняя подработка Сегодня 17:50

Среда, 14 декабря, в Киеве началась с обстрела россией дронами-камикадзе иранского производства «Шахед». Силы нашей ПВО, по данным КГВА, сбили 13 снарядов. В новой статье Finance.ua разбирался: есть ли в Украине ПРО, какие характеристики SAMP-T3 и характеристики THAAD.

С 14 декабря в Украине меняется порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств в сервисных центрах МВД. Кроме того, позволят оформлять водительские права онлайн. Изменения касаются экспертизы транспортного средства — она отделена от процедуры регистрации в сервисном центре МВД.

ЕС профинансирует замену 30 миллионов ламп накаливания. Еврокомиссия профинансирует Еврокомиссия профинансирует закупку около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины. Украина в ближайшее время введет программу бесплатного обмена для населения: устаревшие лампы накаливания можно будет обменять на новые светодиодные.

Цифровой реестр убытков. Реестр будет Реестр будет включать в себя опции по сбору информации о претензиях и подтверждающих их доказательствах, их упорядочении (распределении по категориям, группировании их в массовые/классовые претензии, где это уместно), оценке претензий с точки зрения критериев приемлемости.

В Украине запустили Карту разрушений: на ней уже 1500 разрушенных объектов.

ТОП-10 причин, мешающих бизнесу восстанавливаться. Индекс Индекс активности бизнеса UBI сейчас составляет 30 пунктов из 100 возможных. В ноябре он несколько упал по сравнению с сентябрем, однако стал выше, чем был в июне — июле. Снижение индекса в ноябре свидетельствует об ухудшении ожиданий бизнеса относительно быстрого улучшения экономической ситуации.

Предновогодняя подработка. Предновогодний и посленовогодний период — это возможность для работодателей и работников заработать больше, чем в любое другое время года. Work.ua Предновогодний и посленовогодний период — это возможность для работодателей и работников заработать больше, чем в любое другое время года. Work.ua предлагает 9 вакансий, которые могут обеспечить доход в предновогодние праздники.

Пенсия в кассах супермаркетов. Украинцы на кассах супермаркетов могут Украинцы на кассах супермаркетов могут снять наличные со своих банковских карт, это также распространяется и на пенсионные выплаты. Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сказал, что это лишь дополнительная возможность упростить процедуру обналичивания, особенно в период регулярных отключений света, когда банкоматы могут перестать работать в любой момент.

Турция вводит налог для туристов. С 1 января 2023 года Турция С 1 января 2023 года Турция вводит налог 2% на проживание в гостиницах, туристических деревнях, мотелях, пансионатах, гостиницах, кемпингах и других объектах размещения.

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