День финансов: реальный показатель падения ВВП в Украине, депозиты в марте, кредит на авто — Finance.ua

День финансов: реальный показатель падения ВВП в Украине, депозиты в марте, кредит на авто Сегодня 17:45

В четверг, 29 февраля, Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины, также в Пентагоне рассматривают возможность использования резервных $4 млрд для помощи Украине.

Реальный показатель падения ВВП в Украине. Уровень спада экономики по результатам 2023 года составляет -27% ВВП. Соответственно, для поддержки макроэкономических Уровень спада экономики по результатам 2023 года составляет -27% ВВП. Соответственно, для поддержки макроэкономических показателей должны быть задействованы значительные финансовые ресурсы партнеров и стран, которые помогают Украине во время войны, считает глава НБУ Андрей Пышный.

В Минфине озвучили ежемесячные потребности Украины в международной финансовой помощи.

Ветеранское предпринимательство в Украине. Деятельность ветеранов-предпринимателей Деятельность ветеранов-предпринимателей предлагается урегулировать особым законом — «О ветеранском предпринимательстве». Проект закона подается на срочное принятие Верховной Радой. В нем много новаций для этой категории предпринимателей.

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Депозиты в марте. В марте ставки по акционным гривневым депозитам в зависимости от срока размещения средств могут достигнуть 17% годовых. Такой В марте ставки по акционным гривневым депозитам в зависимости от срока размещения средств могут достигнуть 17% годовых. Такой прогноз дал директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев.

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Кредиты на различные покупки стали привычными, а кредитные продукты от банков — все более разнообразными. Одним из самых популярных является кредит на покупку авто.

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