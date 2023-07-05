День финансов: расширение программы «єОселя», курс доллара на наличном рынке, электронные счета за коммуналку — Finance.ua

День финансов: расширение программы «єОселя», курс доллара на наличном рынке, электронные счета за коммуналку Сегодня 17:50

Среда, 5 июля. Как изменятся зарплаты украинцев в Польше, и кто сможет воспользоваться программой доступной ипотеки.

Расширение программы «єОселя». Правительство собирается расширять программу Правительство собирается расширять программу доступной ипотеки «єОселя» на все категории граждан. Для них будет действовать льготная годовая ставка 7% в гривне. Первый взнос — от 20%, а срок кредитования — до 20 лет. Программа остается доступной под 3% годовых для категорий военнослужащих и силовиков, медиков, педагогов и ученых.

Курс доллара на наличном рынке. Средний курс продажи наличного доллара в Украине в июне 2023 года снизился на 0,9% до 37,24 гривны. Курс снизился до минимума с мая 2022 года. По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 7,3%.

Кстати, аналитики Bloomberg считают, что стабильность ситуации на валютном рынке позволяет постепенно отменять меры, которые НБУ вводил в начале полномасштабного вторжения.

$149 миллиардов убытков. В KSE сообщают, что в настоящее время В KSE сообщают, что в настоящее время прямые убытки Украины от российской агрессии составляют примерно 149 млрд долларов. Речь идет о прямом ущербе — уничтоженных зданиях, автомобилях, а не об общем объеме ущерба, который учитывает человеческие потери.

Зарплата в Польше. С 1 июля произошел второй за год рост минимальных зарплат в Польше. Минимальные оклады выросли на 110 злотых — почти на 1 тыс. гривен. Украинцы, работающие в Польше, С 1 июля произошел второй за год рост минимальных зарплат в Польше. Минимальные оклады выросли на 110 злотых — почти на 1 тыс. гривен. Украинцы, работающие в Польше, будут теперь получать от 25 тысяч гривен в месяц в зависимости от условий оформления.

Отметим, что в последнее время рост цен на рынке недвижимости приостановился. Это связано с тем, что часть украинских беженцев вернулась домой. Интересно, что украинцы настолько оживили рынок недвижимости в стране, что поляки покупали квартиры, чтобы потом сдавать их в аренду.

Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на получение финансовой помощи Фонда имени Климентия Шептицкого. Ее размер составляет 10 тысяч злотых.

В современном мире стабильность и финансовая независимость являются одними из самых желанных целей. Каждый из нас ищет пути, которыми можно достичь оптимальных доходов, поэтому рассматривает различные направления и инструменты. Это и недвижимость, и крипта, ОВГЗ и акции, земля и валюта и т. д. Однако какие из этих путей вы видите оптимальными для вашей собственной финансовой независимости? В какие верите больше всего? Пройдите опрос и поделитесь своим мнением и опытом:

«Люди не платят налоги». Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма считает, что Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма считает, что Украине следует отказаться от наличных денег по ряду причин. «Мы анализируем опыт и сценарий перевода всей экономики на cashless. Объективно: люди не платят налоги. Это факт», — пожаловался Шурма. Другой причиной отмены наличных денег он назвал тот факт, что большое количество наличных денег задействовано в коррупции.

Назначение пенсии. Гражданин по достижении пенсионного возраста должен подать документы о назначении пенсии Гражданин по достижении пенсионного возраста должен подать документы о назначении пенсии в течение трех месяцев . Человеку сообщат, какие именно документы он должен принести в Пенсионный фонд, чтобы ему назначили выплаты. Главное — принести документ, подтверждающий стаж работы. Это трудовая книжка.

В то же время в Пенсионном фонде предостерегают: некоторые категории пенсионеров могут остаться без пенсии по инвалидности.

Электронные счета за коммуналку. С 10 июля киевляне С 10 июля киевляне могут отказаться от бумажных счетов-уведомлений для оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользоваться только электронными версиями. Подтвердить отказ от бумажных счетов-уведомлений можно на сайте ЦКС.

Правила ввоза автомобилей хотят изменить. В Верховной Раде предлагается изменить В Верховной Раде предлагается изменить правила ввоза автомобилей в Украину. Для ввоза потребуется документ, удостоверяющий соответствие. Предлагается установить запрет эксплуатации транспортных средств, не имеющих документов, удостоверяющих соответствие.

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