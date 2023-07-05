День финансов: расширение программы «єОселя», курс доллара на наличном рынке, электронные счета за коммуналку — Finance.ua

День финансов: расширение программы «єОселя», курс доллара на наличном рынке, электронные счета за коммуналку
Среда, 5 июля. Как изменятся зарплаты украинцев в Польше, и кто сможет воспользоваться программой доступной ипотеки.
Расширение программы «єОселя». Правительство собирается расширять программу доступной ипотеки «єОселя» на все категории граждан. Для них будет действовать льготная годовая ставка 7% в гривне. Первый взнос — от 20%, а срок кредитования — до 20 лет. Программа остается доступной под 3% годовых для категорий военнослужащих и силовиков, медиков, педагогов и ученых.
Курс доллара на наличном рынке. Средний курс продажи наличного доллара в Украине в июне 2023 года снизился на 0,9% до 37,24 гривны. Курс снизился до минимума с мая 2022 года. По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 7,3%.
- Кстати, аналитики Bloomberg считают, что стабильность ситуации на валютном рынке позволяет постепенно отменять меры, которые НБУ вводил в начале полномасштабного вторжения.
$149 миллиардов убытков. В KSE сообщают, что в настоящее время прямые убытки Украины от российской агрессии составляют примерно 149 млрд долларов. Речь идет о прямом ущербе — уничтоженных зданиях, автомобилях, а не об общем объеме ущерба, который учитывает человеческие потери.
Зарплата в Польше. С 1 июля произошел второй за год рост минимальных зарплат в Польше. Минимальные оклады выросли на 110 злотых — почти на 1 тыс. гривен. Украинцы, работающие в Польше, будут теперь получать от 25 тысяч гривен в месяц в зависимости от условий оформления.
- Отметим, что в последнее время рост цен на рынке недвижимости приостановился. Это связано с тем, что часть украинских беженцев вернулась домой. Интересно, что украинцы настолько оживили рынок недвижимости в стране, что поляки покупали квартиры, чтобы потом сдавать их в аренду.
- Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на получение финансовой помощи Фонда имени Климентия Шептицкого. Ее размер составляет 10 тысяч злотых.
В современном мире стабильность и финансовая независимость являются одними из самых желанных целей. Каждый из нас ищет пути, которыми можно достичь оптимальных доходов, поэтому рассматривает различные направления и инструменты. Это и недвижимость, и крипта, ОВГЗ и акции, земля и валюта
и т. д. Однако какие из этих путей вы видите оптимальными для вашей собственной финансовой независимости? В какие верите больше всего? Пройдите опрос и поделитесь своим мнением и опытом:
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«Люди не платят налоги». Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма считает, что Украине следует отказаться от наличных денег по ряду причин. «Мы анализируем опыт и сценарий перевода всей экономики на cashless. Объективно: люди не платят налоги. Это факт», — пожаловался Шурма. Другой причиной отмены наличных денег он назвал тот факт, что большое количество наличных денег задействовано в коррупции.
Назначение пенсии. Гражданин по достижении пенсионного возраста должен подать документы о назначении пенсии в течение трех месяцев. Человеку сообщат, какие именно документы он должен принести в Пенсионный фонд, чтобы ему назначили выплаты. Главное — принести документ, подтверждающий стаж работы. Это трудовая книжка.
- В то же время в Пенсионном фонде предостерегают: некоторые категории пенсионеров могут остаться без пенсии по инвалидности.
Электронные счета за коммуналку. С 10 июля киевляне могут отказаться от бумажных счетов-уведомлений для оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользоваться только электронными версиями. Подтвердить отказ от бумажных счетов-уведомлений можно на сайте ЦКС.
Правила ввоза автомобилей хотят изменить. В Верховной Раде предлагается изменить правила ввоза автомобилей в Украину. Для ввоза потребуется документ, удостоверяющий соответствие. Предлагается установить запрет эксплуатации транспортных средств, не имеющих документов, удостоверяющих соответствие.
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