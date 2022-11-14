День финансов: работа банков во время блэкаута, налоговые изменения в 2023 году, ограничение цен на российскую нефть — Finance.ua

День финансов: работа банков во время блэкаута, налоговые изменения в 2023 году, ограничение цен на российскую нефть Сегодня 17:50

Понедельник, 14 ноября. Как банки будут работать во время блэкаута, и планируют ли налоговые изменения в следующем году?

Работа банков во время блэкаута. НБУ разработал НБУ разработал план работы системных банков на случай блэкаутов. Так, регулятор рекомендует системно важным банкам увеличить лимиты остатков средств в кассах и решить вопрос размещения в дежурных отделениях дополнительных сейфов для хранения наличных. Нацбанк призвал обеспечить контакт-центры и центры обработки данных резервным питанием с запасом топлива минимум на 7 суток.

Отметим, что прибыль ПриватБанка за 9 месяцев 2022 года составила 13,8 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше результата за соответствующий период прошлого года. На сокращение прибыли повлияли введенные банком меры по снижению кредитной нагрузки.

Налоговые изменения в 2023 году. Нардеп Даниил Гетманцев утверждает, что каких-либо существенных Нардеп Даниил Гетманцев утверждает, что каких-либо существенных изменений в налоговой базе в военное время не планируется. По его словам, отсутствие законопроекта о налоговых изменениях в пакете с госбюджетом-2023 было общей позицией профильного парламентского комитета и правительства.

В свою очередь, Опендатабот показал, как распределяются расходы бюджета в текущем году и что изменилось по сравнению с периодом до большого вторжения.

Рынок капитала. Нацкомиссия упростила Нацкомиссия упростила доступ на рынок капитала . Теперь стороны могут устанавливать деловые отношения удаленно. Для верификации личности клиента достаточно получить электронную копию одного из документов, сформированных средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг: э-паспорта, э-паспорта для выезда за границу, э-вида на постоянное проживание или э-вида на временное проживание.

Пенсии для жителей деоккупированного Херсона. Уже на этой неделе жителям деоккупированного Херсона Уже на этой неделе жителям деоккупированного Херсона начнут выплачивать пенсию . Люди смогут получить все, что им было недоступно в течение нескольких месяцев. Кроме того, могут получить свои выплаты наличными через Укрпочту и те граждане, которым пенсии переводились на банковскую карту.

🚄 Кстати, в честь освобождения Херсона, с мечтой о Симферополе «Укрзализныця» запускает билеты на первые поезда в деоккупированные украинские города. Билет можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации. Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом.

Ограничение цен на нефть. Европейский Союз ввел все необходимые инструменты по Европейский Союз ввел все необходимые инструменты по ограничению цен на российскую нефть, чтобы ускорить опустошение военной казны страны-агрессора россии, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, важно также учесть и то, «чтобы многие уязвимые страны имели приемлемый уровень цен».

📍 Анализ криптомонет. В начале 2021 года количество криптовалют, доступных во всемирной сети, несколько превышало отметку в 2 тыс., по состоянию на сегодняшний день их уже более 20 тысяч. В этом многообразии блокчейн-проектов тяжело не запутаться, не стать жертвой мошенников, не пойти за хайпом, не выбрать ничего не стоящий проект... Для того чтобы этого не случилось — необходимо анализировать криптомонеты. Хорошо, что в интернете есть куча сервисов, которые помогут нам в этом. О них Finance.ua и рассказывает в новом материале:

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